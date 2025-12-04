గురువారం, 4 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 4 డిశెంబరు 2025 (13:14 IST)

Drones: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో మందుల సరఫరాకు రంగంలోకి డ్రోన్‌లు

అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో పాడేరు ప్రధాన కార్యాలయంగా ప్రయోగాత్మకంగా ఎంపిక చేసిన ప్రాథమిక, ఆరోగ్య కేంద్రాలు, ఏరియా ఆసుపత్రులకు మందులు, రక్త యూనిట్ల రవాణాకు డ్రోన్‌లను ఉపయోగించవచ్చు. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ ఈ ప్రతిపాదనను చురుకుగా పరిశీలిస్తోంది. 
 
ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ అనే ప్రైవేట్ సంస్థ అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌లో కూడా దీన్ని అమలు చేస్తుంది. తొమ్మిది నెలల పాటు ఏపీలో కూడా దీన్ని ఉచితంగా చేస్తామని హామీ ఇచ్చింది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో, డ్రోన్లు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే అవి ఏజెన్సీలోని రోగుల నుండి నమూనాలను సేకరించి పాడేరులోని ఆరోగ్య కేంద్రానికి రవాణా చేయడంలో సహాయపడతాయి. 
 
ప్రస్తుతం, పాడేరు నుండి దూర ప్రాంతాలలో ఉన్న ఆసుపత్రులకు వాహనాల ద్వారా మందులు సరఫరా చేయబడుతున్నాయి. ప్రతిపాదన ప్రకారం, పాడేరు నుండి, మూడు నుండి నాలుగు డ్రోన్‌లను 60 నుండి 80 కిలోమీటర్ల దూరం ఆరోగ్య కేంద్రాలకు చేరుకోవడానికి, వాటితో పాటు మందులు, రక్త యూనిట్లను తీసుకెళ్లడానికి ఉపయోగించాలి. 
 
డ్రోన్‌లలో అవసరమైన శీతలీకరణ సౌకర్యాలు ఉన్నందున వ్యాక్సిన్‌లను కూడా రవాణా చేయవచ్చు. అంతేకాకుండా, డ్రోన్‌లు రక్తం, ఇతర నమూనాలను తీసుకొని పాడేరుకు తిరిగి వస్తాయి. అనుమతి మంజూరు చేయబడితే, విశాఖపట్నంలోని కేజీహెచ్ నుండి పాడేరుకు మందులను మోసుకెళ్లే డ్రోన్‌లను ఉపయోగించవచ్చు. ఏజెన్సీ ప్రాంతాలలో దోమల బెడదను అరికట్టడానికి ఇప్పటికే డ్రోన్‌లను ఉపయోగిస్తున్నారు.

Nayanatara: చిరంజీవి, నయనతార లపై రెండవ సింగిల్ శశిరేఖ లిరికల్ రాబోతుంది

Nayanatara: చిరంజీవి, నయనతార లపై రెండవ సింగిల్ శశిరేఖ లిరికల్ రాబోతుందిఇప్పుడు మన శంకరవరప్రసాద్ గారు నుండి మరొక చార్ట్‌బస్టర్ పాటకు దారి సుగమం అయింది. ఇప్పటకే మొదటి సాంగ్ విడుదలై ఆదరణ పొందింది. తాజాగా రెండవ సింగిల్ శశిరేఖ లిరికల్ వీడియో డిసెంబర్ 8న రాబోతుంది. వెంకటేష్ పై తీసిన పాట పూర్తి అయింది. నేటి నుంచి చిరంజీవి, నయనతార పై సాంగ్ చిత్రీకరిస్తున్నారు. తాజాగా గత నెలలో తెసిన సాంగ్ కు కొనసాగింపుగా ఉంటుందని తెలిస్తోంది.

Allu Arjun : కున్రిన్ పేరుతో జపనీస్ థియేటర్లలోకి అల్లు అర్జున్... పుష్ప 2

Allu Arjun : కున్రిన్ పేరుతో జపనీస్ థియేటర్లలోకి అల్లు అర్జున్... పుష్ప 2సుకుమార్ రైటింగ్స్‌తో కలిసి మైత్రి మూవీ మేకర్స్ పంపిణీదారులు గీక్ పిక్చర్స్, షోచికులతో కలిసి పుష్ప 2: ది రూల్‌ను జపాన్‌కు తీసుకువచ్చింది. ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన రికార్డులను బద్దలు కొట్టిన ఈ బ్లాక్‌బస్టర్ జనవరి 16, 2026న పుష్ప కున్రిన్ పేరుతో జపనీస్ థియేటర్లలోకి రానుంది.

Arnold : అవతార్: ఫైర్ అండ్ ఆష్ ప్రీమియర్‌ చూసి అర్నాల్డ్ ష్వార్జెనెగర్ ప్రశంస

Arnold : అవతార్: ఫైర్ అండ్ ఆష్ ప్రీమియర్‌ చూసి అర్నాల్డ్ ష్వార్జెనెగర్ ప్రశంసప్రీమియర్ వేడుక భారీ ఉత్సాహంతో నిండిపోయింది. ఈ ఏడాది అత్యంత ఆసక్తికరమైన రిలీజ్‌లలో ఒకటిగా నిలిచిన ఈ చిత్రంకు అభిమానులు, ఇండస్ట్రీ ఇన్‌సైడర్లు, మీడియాతో హోరెత్తించింది. కామెరాన్ సై-ఫై యూనివర్స్‌ను మరింత విస్తరించిన ఈ మూవీలో అద్భుతమైన విజువల్స్, ఎక్స్‌పాండెడ్ వరల్డ్‌బిల్డింగ్ ఉన్నాయి. ష్వార్జెనెగర్ రాకతో వేడుక మరింత ఆకర్షణీయంగా మారింది.

Chiranjeevi: విక్టరీ వెంకటేష్ ఎనర్గి ప్రతి క్షణం ఆనందం కలిగించింది : చిరంజీవి

Chiranjeevi: విక్టరీ వెంకటేష్ ఎనర్గి ప్రతి క్షణం ఆనందం కలిగించింది : చిరంజీవిమెగాస్టార్ చిరంజీవి మోస్ట్ ఎవైటెడ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు. హిట్ మెషిన్ అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి, విక్టరీ వెంకటేష్ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం ఫ్యాన్స్ కి బిగ్గెస్ట్ ట్రీట్ కానుంది.

ఫిబ్రవరిలో విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక పెళ్లి - వార్తలు తోసిపుచ్చలేనంటున్న 'పుష్ప' బ్యూటీ

ఫిబ్రవరిలో విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక పెళ్లి - వార్తలు తోసిపుచ్చలేనంటున్న 'పుష్ప' బ్యూటీటాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ, హీరోయిన్ రష్మిక మందన్నాల వివాహం వచ్చే యేడాది ఫిబ్రవరి నెలలో జరుగనుందనే వార్తలు వస్తున్నాయి. వీటిని పుష్ప బ్యూటీ రష్మిక కొట్టిపారేయడం లేదు. తాజాగా ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె మాట్లాడుతూ, 'నేను ఈ వార్తలను ఇప్పుడే ద్రువీకరించలేను. అలాగని వీటిని ఇప్పుడు ఖండించనూ లేను. పెళ్లి గురించి ఎప్పుడు, ఎక్కడ మాట్లాడాలో అప్పుడు మాట్లాడతాను. ఖచ్చితంగా మీ అందరితో పంచుకుంటాను. అంతకుమించిన వివరాలను ఇప్పుడే వెల్లడించలేను' అని అన్నారు.

ఈ 3 అలవాట్లు మధుమేహ ప్రమాదాన్ని నిరోధిస్తాయి

ఈ 3 అలవాట్లు మధుమేహ ప్రమాదాన్ని నిరోధిస్తాయిమధుమేహం అనేది ఒక సాధారణ వ్యాధిగా మారింది, అయితే కొన్ని అలవాట్ల ద్వారా మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు, ఈ అలవాట్ల గురించి తెలుసుకుందాం. తరచుగా కొందరు అల్పాహారం మానేస్తారు. ఈ అలవాటు మధుమేహం ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఉదయాన్నే అల్పాహారం తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. ఎక్కువ పని ఒత్తిడి వల్ల మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఒత్తిడి వల్ల ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని నిరోధించే కార్టిసాల్ హార్మోన్ పెరుగుతుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, ధ్యానం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి.

బియ్యం కడిగిన నీటిలో ధనియాలను మెత్తగా నూరి పటికబెల్లం కలిపి తింటే?

బియ్యం కడిగిన నీటిలో ధనియాలను మెత్తగా నూరి పటికబెల్లం కలిపి తింటే?మసాలలో ధనియాలను వాడుతుంటారు. ధనియాల తినడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. నిద్రలేమితో బాధపడే వారు ధనియాల కషాయంలో కొద్దిగా పాలు కలుపుకొని తాగితే నిద్ర బాగా పడుతుంది. ధనియాలు, జీలకర్ర, బెల్లం కలిపి నూరుకుని గుళికల్లా చేసుకొని మూడు పూటలా ఒక్కోటి వేసుకొంటే కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి. గర్భవతులు తమ ఆహారంలో ధనియాలు తీసుకోవడం వల్ల గర్భకోశానికి ఎంతో మేలు కలుగుతుంది.

డయాబెటిస్ వ్యాధి వచ్చినవారు ఏమి చేయాలి?

డయాబెటిస్ వ్యాధి వచ్చినవారు ఏమి చేయాలి?డయాబెటిస్. ఈ వ్యాధి ఇప్పుడు మరింతగా విజృంభిస్తోంది. వ్యాయామానికి అవకాశం లేని ఉద్యోగాలు, అందులోనూ తీవ్రమైన ఒత్తిడితో ఈ వ్యాధి బారిన పడుతున్నవారి సంఖ్య నానాటికీ పెరుగుతోంది. వ్యాధి బారిన పడినవారు దీనిని అదుపులో పెట్టేందుకు ఆచరించాల్సిన చిట్కాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఆకుకూరలను అధికంగా తీసుకుంటూ వుండాలి. కూరలో తక్కువ పిండిపదార్థం, కార్బోహైడ్రేట్లు వుంటాయి కనుక ఎక్కువ కూర తక్కువ అన్నం తినాలి. రాత్రి అల్పాహారంతో పాటు బాదం పప్పు, గుమ్మడి గింజలు, పొద్దుతిరుగుడు గింజలు తినాలి. జొన్నరొట్టెకి అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది.

నిజామాబాద్‌లో విద్యార్ధుల కోసం నాట్స్ దాతృత్వం, నిర్మలా హృదయ్ హైస్కూల్‌కి డిజిటల్ బోర్డులు

నిజామాబాద్‌లో విద్యార్ధుల కోసం నాట్స్ దాతృత్వం, నిర్మలా హృదయ్ హైస్కూల్‌కి డిజిటల్ బోర్డులునిజామాబాద్: విద్యారంగంలో ఆధునికతను తీసుకువచ్చి, పేద విద్యార్థులకు సైతం నాణ్యమైన విద్యను అందించాలనే సంకల్పంతో ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ మరో ముందడుగు వేసింది. నిజామాబాద్‌లోని నిర్మలా హృదయ్ హైస్కూల్‌కు విప్లవాత్మకమైన ఇంటరాక్టివ్ డిజిటల్ బోర్డులను దానం చేసింది. కొత్త ఇంటరాక్టివ్ బోర్డులు తరగతి బోధనను మరింత ఆకర్షణీయంగా, దృశ్యపరంగా, విద్యార్థి పాఠాన్ని సులువుగా అర్థం చేసుకునేలా ఈ బోర్డులు ఉపయోగపడనున్నాయి.

శీతాకాలంలో మహిళలు మునగాకు సూప్‌ను వారానికి రెండుసార్లైనా...?

శీతాకాలంలో మహిళలు మునగాకు సూప్‌ను వారానికి రెండుసార్లైనా...?శీతాకాలంలో మహిళలు వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి వారానికి రెండుసార్లైనా మునగాకు సూప్ తీసుకోవడం మంచిది అంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. మునగాకులోని ఇనుము, మెగ్నీషియం మనల్ని త్వరగా అలసటకు గురికాకుండా చేస్తాయి. మునగాకులో ఎక్కువగా ఉండే పీచు వల్ల కాస్త తినగానే కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. ఈ ఆకుల్లో ఉండే క్లోరోజనిక్‌ ఆమ్లం సహజంగా కొవ్వును కరిగిస్తుంది.
