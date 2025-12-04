Drones: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో మందుల సరఫరాకు రంగంలోకి డ్రోన్లు
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో పాడేరు ప్రధాన కార్యాలయంగా ప్రయోగాత్మకంగా ఎంపిక చేసిన ప్రాథమిక, ఆరోగ్య కేంద్రాలు, ఏరియా ఆసుపత్రులకు మందులు, రక్త యూనిట్ల రవాణాకు డ్రోన్లను ఉపయోగించవచ్చు. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ ఈ ప్రతిపాదనను చురుకుగా పరిశీలిస్తోంది.
ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ అనే ప్రైవేట్ సంస్థ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో కూడా దీన్ని అమలు చేస్తుంది. తొమ్మిది నెలల పాటు ఏపీలో కూడా దీన్ని ఉచితంగా చేస్తామని హామీ ఇచ్చింది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో, డ్రోన్లు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే అవి ఏజెన్సీలోని రోగుల నుండి నమూనాలను సేకరించి పాడేరులోని ఆరోగ్య కేంద్రానికి రవాణా చేయడంలో సహాయపడతాయి.
ప్రస్తుతం, పాడేరు నుండి దూర ప్రాంతాలలో ఉన్న ఆసుపత్రులకు వాహనాల ద్వారా మందులు సరఫరా చేయబడుతున్నాయి. ప్రతిపాదన ప్రకారం, పాడేరు నుండి, మూడు నుండి నాలుగు డ్రోన్లను 60 నుండి 80 కిలోమీటర్ల దూరం ఆరోగ్య కేంద్రాలకు చేరుకోవడానికి, వాటితో పాటు మందులు, రక్త యూనిట్లను తీసుకెళ్లడానికి ఉపయోగించాలి.
డ్రోన్లలో అవసరమైన శీతలీకరణ సౌకర్యాలు ఉన్నందున వ్యాక్సిన్లను కూడా రవాణా చేయవచ్చు. అంతేకాకుండా, డ్రోన్లు రక్తం, ఇతర నమూనాలను తీసుకొని పాడేరుకు తిరిగి వస్తాయి. అనుమతి మంజూరు చేయబడితే, విశాఖపట్నంలోని కేజీహెచ్ నుండి పాడేరుకు మందులను మోసుకెళ్లే డ్రోన్లను ఉపయోగించవచ్చు. ఏజెన్సీ ప్రాంతాలలో దోమల బెడదను అరికట్టడానికి ఇప్పటికే డ్రోన్లను ఉపయోగిస్తున్నారు.