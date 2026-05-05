బుధవారం, 6 మే 2026
Written By పి.ప్రసూనా రామన్

06-05-2026 బుధవారం ఫలితాలు - తొందరపాటుతనం తగదు...

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
వ్యవహార ఒప్పందాల్లో జాగ్రత్త ఆచితూచి అడుగేయాల్సిన సమయం. అనవసర జోక్యం తగదు. వివాదాల జోలికి పోవద్దు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. దంపతుల మధ్య సఖ్యత లోపం, చీటికిమాటికి చికాకుపడతారు.  ఖర్చులు విపరీతం. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
మీదైన రంగంలో గుర్తింపు పొందుతారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్చడతాయి. చాకచక్యంగా అడుగేస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. దైవకార్యానికి వ్యయం చేస్తారు. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీలు సంతృప్తినిస్తాయి. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. దంపతుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. నిర్దిష్ట ప్రణాళికలతో యత్నాలు సాగిస్తారు. మీ శ్రమ ఫలిస్తుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. వ్యవహార ఒప్పందాలకు అనుకూలం. ప్రముఖులు సలహా పాటిస్తారు. ధనలాభం, వాహనసౌఖ్యం ఉన్నాయి. ఖర్చులు అధికం. కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుడతారు. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. అపోహలకు తావివ్వవద్దు.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
సంప్రదింపులు ఫలించవు. ఆలోచనలు పలు విధాలుగా ఉంటాయి. అన్యమనస్కంగా గడుపుతారు. ఊహించని ఖర్చులు అందోళన కలిగిస్తాయి. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలకు స్పందిస్తారు. కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. వసుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ అధికం. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. కొత్త ఆలోచనలతో ముందుకు సాగుతారు. దుబారా ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. వ్యవహార ఒప్పందాల్లో జాగ్రత్త. తొందరపాటుతనం తగదు. విదేశాల్లోని ఆత్మీయులతో సంభాషణ ఉత్సహాన్నిస్తుంది. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
వ్యవహారాల్లో నిపుణుల సలహా పాటించండి. భేషజాలకు పోవద్దు. స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. రుణ సమస్యలు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు, ఓర్పుతో శ్రమించిన గాని పనులు కావు. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుకుంటారు.
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
తలపెట్టిన కార్యం విజయవంతమవుతుంది. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఖర్చులు విపరీతం. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. అయిన వారి మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. ఏకపక్ష నిర్ణయాలు తగవు. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
నిర్దిష్ట ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగిస్తారు. యత్నాలకు సన్నిహితుల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. పనుల సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. మాటతీరు అదుపులో ఉంచుకోండి. కొత్త సమస్యలెదురయ్యే సూచనలున్నాయి. వాహనదారులకు దూకుడు తగదు. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
సర్వత్రా అనుకూలమే, సాపాసించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మీ కష్టం వృధా కాదు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. పనుల్లో ఏకాగ్రత ముఖ్యం. ఎవరి సాయం ఆశించవద్దు. ఇతరులను మీ విషయాలకు దూరంగా ఉందండి. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు, కృషి ప్రధానం. మీ సమర్థతపై నమ్మకం పెంచుకోండి. పట్టుదలతో శ్రమించిన గాని పనులు కావు. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులుంటాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అనవసర జోక్యం తగదు.
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
ఆర్ధిక ఇబ్బందులు లేకున్నా సంతృప్తి ఉండదు. ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. మనోధైర్యంతో మెలగండి. ఖర్చులు అధికం. పనులు సానుకూలమవుతాయి. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. వేడుకల్లో అత్యుత్సాహం తగదు.

సీఎం పదవికి రాజీనామా చేయను, మమతా బెనర్జీ షాకింగ్ డెసిషన్: మరిప్పుడు ఏం చేస్తారు?పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తను ఓడిపోలేదనీ, కనుక ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయబోనని మమతా బెనర్జీ భీష్మించుకుని కూర్చున్నారు. ఎన్నికల ఫలితాల్లో బీజేపీ స్పష్టమైన ఆధిక్యం సాధించినప్పటికీ, తాను రాజీనామా చేయబోనని ఆమె ప్రకటించడం దేశ వ్యాప్తంగా ఇది కాస్త చర్చనీయాంశమైంది. తను సీఎం పదవికి ఎందుకు రాజీనామా చేయబోవడంలేదో వివరించారు దీదీ. ఎన్నికల ఫలితాల్లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC) వెనుకబడినప్పటికీ, తాను ఓడిపోలేదని మమతా బెనర్జీ పేర్కొంటున్నారు. అధికారికంగా సీట్లు తగ్గినప్పటికీ, నైతికంగా ప్రజల మద్దతు తనకే ఉందని, ఇది ప్రజల తీర్పు కాదని ఆమె వాదిస్తున్నారు.

టూవీలర్ నడుపుతూ పట్టుబడిన బాలుడు.. తల్లిదండ్రులపై కేసు.. రూ.25వేల ఫైన్విజయపుర నగరంలో ద్విచక్ర వాహనం నడుపుతూ పట్టుబడిన ఒక మైనర్ బాలుడి తల్లిదండ్రులపై అక్కడి న్యాయస్థానం రూ. 25,000 జరిమానా విధించింది. మైనర్లు వాహనాలు నడపకుండా కట్టడి చేసేందుకు అధికారులు తమ నిఘాను, చర్యలను ముమ్మరం చేసిన నేపథ్యంలో ఈ తీర్పు వెలువడింది. మే 2వ తేదీన సోలాపూర్ రోడ్డులోని 'పాటిల్ ప్లానెట్ సమీపంలో, ఒక బాలుడు స్కూటర్ నడుపుతుండగా ట్రాఫిక్ పోలీసులు అతన్ని అడ్డుకున్నారు. తనిఖీ చేయగా, ఆ బాలుడు మైనర్ అని తేలింది.

రైల్వే ట్రాక్‌పై ఇద్దరు మహిళలు.. కాపాడాలనుకున్నారు.. కానీ నలిగిపోయారు.. (video)బీహార్, బఖ్తియార్‌పూర్ రైల్వే స్టేషన్ ఫుట్ ఓవర్‌బ్రిడ్జ్‌ను ఉపయోగించకుండా రైల్వే ట్రాక్‌లను దాటేందుకు ప్రయత్నించిన ఇద్దరు మహిళలను ఫరక్కా ఎక్స్‌ప్రెస్ ఢీకొనడంతో వారు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఒక వ్యక్తి వారిని దాటించడంలో సహాయం చేస్తున్నట్లు సీసీటీవీ ఫుటేజీలో కనిపిస్తుంది. అతను తప్పించుకున్నాడు. కానీ ఆ ఇద్దరు మహిళలు అతివేగ రైలు మార్గంలో చిక్కుకున్నారు.

మే 7న విజయ్ ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవం.. చిన్న పార్టీల మద్దతు కోరుతున్న టీవీకేతమిళనాడులో ఒక భారీ రాజకీయ మార్పు చోటుచేసుకోనుంది. తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) అధినేత విజయ్, మే 7వ తేదీన రాష్ట్ర నూతన ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారని విశ్వసనీయ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవం చెన్నైలోని జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ ఇండోర్ స్టేడియంలో జరగవచ్చని ఆ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 234 స్థానాలు కలిగిన శాసనసభలో 108 స్థానాలను గెలుచుకుని, టీవీకే ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించడంతో విజయ్ రాజకీయ అరంగేట్రం అత్యంత అద్భుతంగా సాగిందని చెప్పవచ్చు. ద్రవిడ మున్నేట్ర కజగం (డీఎంకే), ఆల్ ఇండియా అన్నా ద్రవిడ మున్నేట్ర కళగం (అన్నాడీఎంకే)ల సుదీర్ఘకాల ఆధిపత్యానికి ఆ పార్టీ సాధించిన ఫలితాలు ఒక భారీ షాక్‌గా నిలిచాయి.

10 సీట్లు కావాలి.. రెండు వారాల్లో నిరూపిస్తానన్న విజయ్.. టీవీకేకి నిత్యానంద స్వామి శుభాకాంక్షలుఅసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 108 సీట్లు గెలుచుకుని ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించిన నటుడు-రాజకీయవేత్త సి. జోసెఫ్ విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే), తమిళనాడులో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు సిద్ధంగా వున్నట్లు ప్రకటించింది. 234 మంది సభ్యులున్న అసెంబ్లీలో ఏ పార్టీ కూడా అవసరమైన 118 మెజారిటీ మార్కును సాధించకపోవడంతో, రాష్ట్రం రాజకీయ అనిశ్చితి, తీవ్రమైన చర్చల దశలోకి ప్రవేశించింది.

03-05-2026 నుంచి 09-05-2026 వరకు మీ వార ఫలితాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రతికూలతలు అధికం. ఓర్పుతో మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ తీవ్రంగా భావించవద్దు. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. మీ కృషి నిదానంగా ఫలిస్తుంది. ఆదాయం నిరాశాజనకం. పురోగతి లేక నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. ఒక అవసరానికి ఉంచిన ధనం మరోదానికి వ్యయం చేస్తారు. బంధువుల ఆకస్మిక రాక చికాకు కలిగిస్తుంది. మీ శ్రీమతిని కష్టపెట్టవద్దు. ఇంటి విషయాలపై శ్రద్ధ వహించండి. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. సంతానం విజయం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. సన్నిహితులతో తరచుగా సంభాషిస్తుంటారు. ఫోన్ సందేశాలు విశ్వసించవద్దు. వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు రూపొందిస్తారు షాపుల స్థలమార్పు అనివార్యం. ఉద్యోగస్తులకు బాధ్యతల మార్పు, పనిభారం. ధనప్రలోభాలకు తలొగ్గవద్దు, వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి.

Ghee Adulteration Row: శ్రీవారి లడ్డూలో కల్తీ, భారీ లోపాలను ఎత్తిచూపిన ప్యానెల్పదవీ విరమణ పొందిన ఐఏఎస్ అధికారి దినేష్ కుమార్ నేతృత్వంలోని ఏకసభ్య కమిషన్, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో (టీటీడీ) జరిగిన భారీ లోపాలను ఎత్తిచూపింది. ఈ వ్యవహారంలో మాజీ కార్యనిర్వాహక అధికారి (ఈవో) ఏవీ. ధర్మారెడ్డిని కీలక వ్యక్తిగా కమిషన్ పేర్కొనగా, మాజీ టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్, అలాగే వైకాపా నాయకులు చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి, భూమన కరుణాకర్ రెడ్డిల పేర్లు కూడా పరిశీలనలో ఉన్నాయి.

సూర్యోదయం వేళ జపించాల్సిన మంత్రం ఏమిటి?రవి అంటే సూర్యుడు అని అర్థం. కనుక

02-05-2026 శనివారం ఫలితాలు - ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు.. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం మీ సహనానికి పరీక్షా సమయం. ఆచితూచి అడుగేయాలి. సలహాలు, సాయం ఆశించవద్దు. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. పనులు మొండిగా పూర్తిచేస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.

శనివారం నాడు ఏ దేవుడిని ప్రార్థించాలి?శనివారం నాడు శని దేవుని అనుగ్రహం కోసం లేదా శని దోష నివారణ కోసం ప్రార్థించాల్సిన అత్యంత శక్తివంతమైన శ్లోకం శని గాయత్రీ మంత్రం. ఓం శనైశ్చరాయ విద్మహే సూర్యపుత్రాయ ధీమహి తన్నో మందః ప్రచోదయాత్ శనివారం చేయవలసిన ఇతర ప్రార్థనలు: శనివారం రోజున కేవలం శని దేవుడినే కాకుండా, హనుమంతుడిని లేదా వెంకటేశ్వర స్వామిని పూజించడం వల్ల కూడా శని దోషాల నుండి విముక్తి కలుగుతుందని నమ్ముతారు.
