సీఏ విద్యార్థి... మొదట నాలుక కోసుకున్నాడు.. తర్వాత లుంగీతో ఉరేసుకున్నాడు..
మియాపూర్లోని గోకుల్ ప్లాట్స్లో నివసిస్తున్న 27 ఏళ్ల చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ విద్యార్థి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. పరీక్షల్లో పాస్ కాలేకపోవడమే తన మరణానికి కారణమని పేర్కొంటూ అతను ఒక లేఖను రాసిపెట్టాడు. మృతుడు కె. జనార్దన్ (27), కర్నూలు జిల్లాలోని ఉప్పలపాడు గ్రామానికి చెందినవాడు.
అతను చెన్నైలో సీఏ కోర్సును అభ్యసిస్తున్నాడు. మియాపూర్ సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ కృష్ణ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, జనార్దన్కు అనేక సబ్జెక్టులు బాక్ లాగ్స్ ఉండటంతో, అతను తన చివరి సంవత్సరం సీఏ పరీక్షలకు హాజరు కాలేదు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో అతను మియాపూర్, గోకుల్ ప్లాట్స్లో ఉన్న తన స్నేహితుల ఇంటికి మారాడు.
గురువారం సాయంత్రం, జనార్దన్ ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న సమయంలో, మొదట తన నాలుకను కోసుకుని ఆత్మహత్యకు యత్నించాడని పోలీసులు తెలిపారు. ఆ తర్వాత, ఒక లుంగీతో సీలింగ్ ఫ్యాన్కు ఉరివేసుకుని అతను మరణించాడు. ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన అతని స్నేహితులు జనార్దన్ను గుర్తించి, వెంటనే అతని తల్లిదండ్రులకు, పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
గదిలో రక్తపు మరకలు కనిపించడం, జనార్దన్ గదిలో కొంత దూరం నడిచినట్లుగా ఉన్న ఆనవాళ్లు కనిపించడంతో, పోలీసులు మొదట్లో ఈ కేసును అనుమానాస్పదంగా పరిగణించారు. సూసైడ్ నోట్ లభించిన తర్వాత వారి అనుమానాలు నివృత్తి అయ్యాయి. విద్యా సంబంధిత ఒత్తిడి కారణంగా జనార్దన్ గతంలోనూ ఒకసారి ఆత్మహత్యకు యత్నించి, అప్పుడు ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడని దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. మియాపూర్ పోలీసులు ఆత్మహత్య కేసు నమోదు చేశారు.
క్రాస్ స్టేట్ రియాల్టీ షో జంగిల్ బుగి కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్ శుక్రవారం హైదరాబాద్ లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ రియాల్టీ షోలో తెలుగు లయన్స్, హిందీ హాక్స్, తమిళ్ టైగర్స్, మావెరిక్స్, కన్నడ పాంతర్స్...ఇలా ఐదు టీమ్స్ పాల్గొననున్నాయి. ఈ నెల 17,18వ తేదీల్లో హైదరాబాద్ లో ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ వేదికగా జరిగే ఆడిషన్స్ నుంచి వివిధ దశల వడబోత తర్వాత పోటీదారులను ఎంపికచేయనున్నారు.
తనకు విడాకులు మంజూరయ్యే వరకు తాను నటనకు దూరంగా ఉంటానని, అప్పటివరకు తన సినిమాలు బిగ్ స్క్రీన్పై విడుదల కాబోవని హీరో రవి స్పష్టం చేశారు. తన భార్య ఆర్తితో ఏర్పడిన మనస్పర్థల కారణంగా విడాకుల కోసం న్యాయపోరాటం చేస్తున్న విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో రవి మోహన్ జీవితంలోకి బెంగుళూరుకు చెందిన ప్రముఖ సింగర్ కెనీషా ఫ్రాన్సిస్ ప్రవేశించారు. ఆమెతో సన్నిహితంగా మెలుగుకూ వచ్చారు. అయితే, కెనీషాను లక్ష్యంగా చేసుకుని కొందరు సైబర్పుల్లింగ్ చేశారు. ఈ వేధింపులను తట్టుకోలేని కెనీషా... హీరో రవి మోహన్తో పాటు చెన్నై నుంచి వెళ్లిపోతున్నట్టు శుక్రవారం ప్రకటించారు.
కథా బలమున్న చిత్రాలను ప్రేక్షకులకు అందిస్తూ సక్సెస్ ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ గా, డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా పేరు తెచ్చుకున్నారు ధీరజ్ మొగిలినేని. ఆయన తన ధీరజ్ మొగిలినేని ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్ పై "సమ్మర్ హాలిడేస్" అనే చిల్డ్రన్ మూవీని త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమాను మన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసే ఒక అందమైన కథతో దర్శకుడు శ్రీకర్ రూపొందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో మాస్టర్ రోహన్, మాస్టర్ అరుణ్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
ప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వంలో తేజ సజ్జ నటించిన 'హనుమాన్' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 300 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టింది. ఈ సూపర్ హీరో ఫాంటసీ ఎంటర్టైనర్ హిందీలోనూ ఘన విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చరిత్ర సృష్టించిన ఈ జాతీయ పురస్కార విజేత చిత్రం, అద్భుతమైన 3D సినిమాటిక్ అనుభవంతో తిరిగి వెండితెరపైకి రాబోతోంది. తాజాగా పోస్టర్ రిలీజ్ చేసింది చిత్ర యూనిట్. ఈ చిత్రం 3D వెర్షన్ జూన్ 25, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
కోలీవుడ్ హీరో జయం రవి అలియాస్ రవి మోహన్ జీవితం నుంచి ప్రముఖ గాయని కెనీషా ఫ్రాన్సిస్ తప్పకుంటున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఫెమినిజం గెలిచింది. ఆనందం ఓడిపోయింది అంటూ కెనీషా ఓ ట్వీట్ చేశారు. అలాగే, సోషల్ మీడియా వేదికల నుంచే కాకుండా ఏకంగా చెన్నై నుంచి వెళ్లిపోతున్నట్టు ప్రకటించారు. గత కొన్ని రోజులుగా రవి మోహన్ సతీమణి ఆర్తి రవి, సింగర్ కెనీషాల చుట్టూ ఉన్న వివాదం సోషల్ మీడియాలో హోరెత్తుతున్న విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో గాయని కెనీషా ఒక సుదీర్ఘ వివరణ చేస్తూ ట్వీట్ చేశారు.