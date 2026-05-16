Revanth in National Politics: 2034 వరకు సీఎం.. ఆ తర్వాత జాతీయ రాజకీయాలు.. రేవంత్ రెడ్డి
ఒక సాధారణ జెడ్పీటీసీ పదవి నుంచి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్థాయికి రేవంత్ రెడ్డి సాగించిన ప్రయాణం అసాధారణమైనది. అయితే, ఆయనకు ఇంకా పెద్ద కలలు ఉన్నందున, రేవంత్ ఈ పదవికే పూర్తిగా కట్టుబడి లేనట్లు కనిపిస్తోంది. తాజాగా మీడియా సమావేశంలో పాల్గొన్న రేవంత్ రెడ్డి, త్వరలోనే జాతీయ రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించాలనే తన ఆకాంక్షను స్పష్టంగా వెల్లడించారు.
"నేను 2034 వరకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నాను, ఆ తర్వాత జాతీయ రాజకీయాల్లోకి వెళ్లాలనే ఆకాంక్ష ఉంది. నా ప్రయాణం ఎంతో సంతృప్తినిచ్చింది, జాతీయ రాజకీయాల్లో నా అపారమైన సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను.." అని రేవంత్ అన్నారు.
రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికే తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి కీలక నాయకుల్లో ఒకరిగా ఉన్నారు. నెమ్మదిగా దక్షిణ ప్రాంతమంతటా పార్టీకి స్టార్ క్యాంపెయినర్గా ఎదుగుతున్నారు. ఆయన కాంగ్రెస్లో ఇదే స్థిరత్వాన్ని కొనసాగించి, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని విజయవంతంగా నడిపిస్తే, జాతీయ రాజకీయాల కల ఎంతో దూరంలో ఉండకపోవచ్చు.
అయితే, ఇప్పటి నుండి దాదాపు ఒక దశాబ్దం దూరంలో ఉన్న 2034 నాటి పరిస్థితి గురించి మాట్లాడటం ద్వారా మనం భవిష్యత్తు గురించి మరీ ఎక్కువగా ఊహించుకుంటున్నామేమో అని చెప్పాలి.
రాబోయే ఎన్నికలలో తెలంగాణలో అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవడమే ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి ముందున్న కీలకమైన సవాలు. ఇందులో విజయం సాధిస్తే, ఆయన జాతీయ కలలు నెరవేరుతుందో ఏమో వేచి చూడాలి.
