తమతో కలిసిరావాలన్న ప్రధాని మోడీ.. స్వాగతించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆదివారం హైదరాబాద్ నగరంలో సుడిగాలి పర్యటన చేశారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి ఓ పిలుపునిచ్చారు. తమతో కలిసి రావాలంటూ ప్రధాని మోడీ పిలుపునిచ్చారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఉలికిపాటుకు గురయ్యారు. వీటిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పందించారు. తమతో కలిసిరావాలన్న ప్రధాని మోడీ పిలుపును తాను స్వాగతిస్తున్నట్టు చెప్పారు.
సోమవారం మీడియాతో ఆయన ఇష్టాగోష్టిగా మాట్లాడారు. ఆదివారం ప్రధాని అధికారిక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నానని, ఆయన పిలుపులో రాజకీయాలకు తావులేదని చెప్పారు. అభివృద్ధి, సంక్షేమంలో కేంద్రంతో కలిసి వెళ్లేందుకు తనకు అభ్యంతరం లేదని స్పష్టం చేశారు. వికసిత్ భారత్లాగే విజన్ 2047 సాధనకు, 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఎకానమీ అందుకునేందుకు కేంద్రంతో కలిసి నడుస్తామన్నారు.
కేంద్రం, రాష్ట్రాలు ఇచ్చిపుచ్చుకునే ధోరణితో ముందుకెళ్లాలని తెలిపారు. తమ పార్టీలు, ఐడియాలజీ వేరైనా.. అభివృద్ధి కోసం కలిసి పనిచేస్తామన్నారు. ఎన్నోసార్లు కలిసినా.. కేంద్రం నుంచి ఆశించిన మద్దతు రాలేదని, 2 గంటలు సమయమిస్తే తమ ప్రణాళికలు ప్రధానికి వివరిస్తామని చెప్పారు.
పెళ్ళి వేడుకలో కుమ్మేసుకున్న వధూవరుల కుటుంబాలు...
మహారాష్ట్రలోని వసాయ్లోని ఓ వివాహ వేడుక తీవ్ర ఘర్షణకు దారితీసింది. వివాహం ముగిసిన కొద్దిసేపటికే వధూవరుల కుటుంబ సభ్యులు ఒకరిపై ఒకరు విచక్షణా రహితంగా దాడి చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనలో ఇరు వర్గాల పోలీసులకు పరస్పరం ఫిర్యాదులు చేసుకోవడం, చివరకు పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేయడం తీవ్ర చర్చనీయాశంగా మారింది.
వసాయ్లోని ఫంక్షన్ హానులో ఆదివారం ఈ వివాహ వేడుక జరిగింది. పెళ్లి ముగిసిన అనంతరం ఇరు కుటుంబాల మధ్య మొదలైన చిన్నపాటి వాగ్వివాదం పెరిగి పెద్దదైంది. ఇది కాస్తా ముదిరి ఒకరినొకరు తోసుకోవడం, ప్లాస్టిక్ కుర్చీలు విసురుకోవడం వరకు వెళ్లింది. ఈ గొడవకు సంబంధించిన వీడియో కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. కొందరు ఈ దాడిలో గాయపడగా, వారిని చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. కట్నం విషయంలోనే ఈ గొడవ జరిగినట్టు తెలుస్తోంది.
ఈ ఘటన తర్వాత ఇరు పక్షాలు వారు మాణిక్పూర్ పోలీస్ స్టేషనులో పిర్యాదు చేశారు. తమపై దాడి చేశారంటూ ఒకరిపై ఒకరు ఫిర్యాదు చేసుకున్నారు. అయితే, వధువు కుటుంబం ఒక అడుగు ముందుకేసి పోక్సో చట్టం కింద తీవ్రమైన ఆరోపణలతో ఫిర్యాదు చేయడం గమనార్హం.
రెండు వర్గాల నుంచి ఫిర్యాదులు స్వీకరించిన పోలీసులు.. బీఎన్ఎస్ కింద కేసులు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి కొంతమందిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.