పెట్బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదైన పోక్సో కేసులో, బండి సాయి భగీరథ్కు మధ్యంతర రక్షణ కల్పించడానికి తెలంగాణ హైకోర్టు నిరాకరించడంతో, రాష్ట్ర పోలీసులు అతనిపై 'లుక్-అవుట్' నోటీసు జారీ చేశారు. ప్రస్తుతం ఆచూకీ లభించని ఈ నిందితుడిని పట్టుకునేందుకు సైబరాబాద్ పోలీసులు తమ ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేశారు.
విచారణ నిమిత్తం ఈ నెల 13న హాజరుకావాలని పోలీసులు భగీరథ్కు నోటీసు జారీ చేశారు. అయితే, వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల 13న రాలేకపోతున్నానని, 15వ తేదీ (శుక్రవారం)న విచారణ అధికారి ఎదుట హాజరవుతానని భగీరథ్ ఈమెయిల్ ద్వారా పోలీసులకు తెలియజేశాడు. దీంతో పోలీసులు శుక్రవారం సాయంత్రం వరకు వేచి చూశారు.
నిందితుడు ఇంట్లో లేకపోవడం, అతని ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఉండటంతో అతను పరారీలో ఉన్నాడని నిర్ధారించుకున్న పోలీసులు, అతని కోసం గాలింపు చేపట్టేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించారు.
భగీరథ్ ఆచూకీ కోసం అధికారులు ఐదు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. హైదరాబాద్, కరీంనగర్ మరియు ఢిల్లీలలో గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. బంజారాహిల్స్లోని అతని నివాసంలో కూడా పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు.
శుక్రవారం నాడు, తెలంగాణ హైకోర్టు వెకేషన్ బెంచ్ బండి సాయి భగీరథ్కు అరెస్టు నుండి తాత్కాలిక రక్షణ కల్పించడానికి నిరాకరించింది. భగీరథ్ తరపు న్యాయవాది దాఖలు చేసిన ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ను విచారించిన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ టి. మాధవి దేవి, మే 21 గురువారం నాటికి తన తీర్పును రిజర్వ్ చేశారు.
భగీరథ్ తరపు న్యాయవాది పదేపదే విజ్ఞప్తి చేసినప్పటికీ, న్యాయమూర్తి భగీరథ్కు తాత్కాలిక రక్షణ, ఇతర ఉపశమనాన్ని కల్పించడానికి నిరాకరించారు. భగీరథ్ తరపున హాజరైన సీనియర్ న్యాయవాది ఎస్. నిరంజన్ రెడ్డి, మే 18న తీర్పు వెలువరించాలని లేదా తన క్లయింట్పై ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకూడదని పోలీసులకు మౌఖిక ఆదేశాలు జారీ చేయాలని కోర్టును అభ్యర్థించారు. అయితే, తీర్పు వెలువరించడం కోసం వెకేషన్ బెంచ్ సమావేశం కాలేదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.
