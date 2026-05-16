పరీక్ష పేపర్ ఇస్తాను.. కోరిక తీర్చు : విద్యార్థినికి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ వేధింపులు
బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రమైన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓ కీచక అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ బండారం బయటపడింది. ఆ రాష్ట్ర రాజధానిలో ఉన్న లక్నో విశ్వవిద్యాలయంలో ఈ కీచక ప్రొఫెసర్ విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. ఓ విద్యార్థినిపై మనసు పారేసుకున్న అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్... పరీక్షా పేపర్ ఇస్తాను.. కోరిక తీర్చాలంటూ ఓ విద్యార్థినిని వేధించాడు. దీనికి సంబంధించి ఆయన మాట్లాడిన ఆడియో ఒకటి వైరల్ అయింది. ఇది యూనివర్శిటీలో కలకలం చెలరేగింది.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, యూనివర్సిటీలోని జువాలజీ విభాగంలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్న పరంజీత్ సింగ్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆయన బీఎస్సీ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్న విద్యార్థినితో ఫోనులో అసభ్యంగా మాట్లాడినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. 'డార్లింగ్, నీ కోసం పరీక్ష పేపర్ ఏర్పాటు చేశాను. పరీక్షకు ముందే నా దగ్గరికి రా, ఇక్కడే నీకు ఇస్తాను' అని ఆయన చెప్పినట్లుగా ఆడియోలో రికార్డ్ అయింది.
ఈ సంభాషణతో తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురైన విద్యార్థిని, విషయాన్ని యూనివర్సిటీ యాజమాన్యం దృష్టికి తీసుకెళ్లింది. దీంతో, యూనివర్సిటీ పరీక్షల నియంత్రణాధికారి విద్యానంద్ త్రిపాఠి పోలీసులకు అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేశారు. హసన్ గంజ్ పోలీస్ స్టేషనులో ఎఫ్ఎస్ఐఆర్ నమోదు చేసిన పోలీసులు, ప్రొఫెసర్ను అరెస్టు చేసి విచారిస్తున్నారు.
అయితే, ఈ ఆరోపణలన్నింటినీ ప్రొఫెసర్ పరంజీత్ సింగ్ ఖండించారు. యూనివర్సిటీలోని 'అంతర్గత రాజకీయాల' కారణంగా తనను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇరికిస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. మరోవైపు, ఈ ఘటనపై విచారణ జరిపి 24 గంటల్లో నివేదిక సమర్పించాలని వైస్ ఛాన్సలర్ జేపీ సైనీ అంతర్గత ఫిర్యాదుల కమిటీని ఆదేశించారు. సంస్థ ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించే చర్యలను సహించబోమని, 'జీరో టాలరెన్స్' విధానాన్ని పాటిస్తామని యూనివర్సిటీ ఒక ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది.
మరోవైపు, ఈ ఘటనపై అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ (ఏబీవీపీ) తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. నిందిత ప్రొఫెసర్ను వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ యూనివర్సిటీ ప్రాంగణంలో ఆందోళనలు నిర్వహించింది. లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడిన ప్రొఫెసర్ను కఠినంగా శిక్షించాలని ఏబీవీపీ నేతలు డిమాండ్ చేశారు.
క్రాస్ స్టేట్ రియాల్టీ షో జంగిల్ బుగి కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్ శుక్రవారం హైదరాబాద్ లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ రియాల్టీ షోలో తెలుగు లయన్స్, హిందీ హాక్స్, తమిళ్ టైగర్స్, మావెరిక్స్, కన్నడ పాంతర్స్...ఇలా ఐదు టీమ్స్ పాల్గొననున్నాయి. ఈ నెల 17,18వ తేదీల్లో హైదరాబాద్ లో ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ వేదికగా జరిగే ఆడిషన్స్ నుంచి వివిధ దశల వడబోత తర్వాత పోటీదారులను ఎంపికచేయనున్నారు.
తనకు విడాకులు మంజూరయ్యే వరకు తాను నటనకు దూరంగా ఉంటానని, అప్పటివరకు తన సినిమాలు బిగ్ స్క్రీన్పై విడుదల కాబోవని హీరో రవి స్పష్టం చేశారు. తన భార్య ఆర్తితో ఏర్పడిన మనస్పర్థల కారణంగా విడాకుల కోసం న్యాయపోరాటం చేస్తున్న విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో రవి మోహన్ జీవితంలోకి బెంగుళూరుకు చెందిన ప్రముఖ సింగర్ కెనీషా ఫ్రాన్సిస్ ప్రవేశించారు. ఆమెతో సన్నిహితంగా మెలుగుకూ వచ్చారు. అయితే, కెనీషాను లక్ష్యంగా చేసుకుని కొందరు సైబర్పుల్లింగ్ చేశారు. ఈ వేధింపులను తట్టుకోలేని కెనీషా... హీరో రవి మోహన్తో పాటు చెన్నై నుంచి వెళ్లిపోతున్నట్టు శుక్రవారం ప్రకటించారు.
కథా బలమున్న చిత్రాలను ప్రేక్షకులకు అందిస్తూ సక్సెస్ ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ గా, డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా పేరు తెచ్చుకున్నారు ధీరజ్ మొగిలినేని. ఆయన తన ధీరజ్ మొగిలినేని ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్ పై "సమ్మర్ హాలిడేస్" అనే చిల్డ్రన్ మూవీని త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమాను మన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసే ఒక అందమైన కథతో దర్శకుడు శ్రీకర్ రూపొందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో మాస్టర్ రోహన్, మాస్టర్ అరుణ్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
ప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వంలో తేజ సజ్జ నటించిన 'హనుమాన్' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 300 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టింది. ఈ సూపర్ హీరో ఫాంటసీ ఎంటర్టైనర్ హిందీలోనూ ఘన విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చరిత్ర సృష్టించిన ఈ జాతీయ పురస్కార విజేత చిత్రం, అద్భుతమైన 3D సినిమాటిక్ అనుభవంతో తిరిగి వెండితెరపైకి రాబోతోంది. తాజాగా పోస్టర్ రిలీజ్ చేసింది చిత్ర యూనిట్. ఈ చిత్రం 3D వెర్షన్ జూన్ 25, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
కోలీవుడ్ హీరో జయం రవి అలియాస్ రవి మోహన్ జీవితం నుంచి ప్రముఖ గాయని కెనీషా ఫ్రాన్సిస్ తప్పకుంటున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఫెమినిజం గెలిచింది. ఆనందం ఓడిపోయింది అంటూ కెనీషా ఓ ట్వీట్ చేశారు. అలాగే, సోషల్ మీడియా వేదికల నుంచే కాకుండా ఏకంగా చెన్నై నుంచి వెళ్లిపోతున్నట్టు ప్రకటించారు. గత కొన్ని రోజులుగా రవి మోహన్ సతీమణి ఆర్తి రవి, సింగర్ కెనీషాల చుట్టూ ఉన్న వివాదం సోషల్ మీడియాలో హోరెత్తుతున్న విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో గాయని కెనీషా ఒక సుదీర్ఘ వివరణ చేస్తూ ట్వీట్ చేశారు.