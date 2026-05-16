Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 16 May 2026 (15:56 IST)

మూడు రాజధానులకు చెక్.. రూపు రేఖలు మార్చేసిన చంద్రబాబు.. భారీ ప్రాజెక్టులు

chandrababu
ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి మూడు రాజధానుల విషయంలో తన మొండి వైఖరితోనే ప్రధానంగా ప్రచారం పొందారు. మూడు రాజధానుల అభివృద్ధికి నిరంతరాయంగా ఎలాంటి సమష్టి కృషి జరగకపోగా, జగన్ అమరావతిని విడిచిపెట్టి, ఈ విషయంలో పాలుపంచుకున్న ప్రతిఒక్కరి జీవితాన్ని నరకం చూపించారు. కానీ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలనలో పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. 
 
ప్రస్తుతం వాస్తవ అభివృద్ధిపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. ఉదాహరణకు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రాబోయే పరిణామాలకు పునాది వేస్తున్న మూడు పెద్ద పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. విశాఖపట్నం ప్రాంతానికి ప్రతిష్టాత్మకమైన గూగుల్ డేటా సెంటర్ లభించింది. ఇది భారతదేశ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద పెట్టుబడి ప్రాజెక్టులలో ఒకటిగా నిలవనుంది. దీని తర్వాత అమరావతిలో క్వాంటం హబ్ ఏర్పాటు చేయబడింది. 
 
రాజధాని ప్రాంతాన్ని భారతదేశపు క్వాంటం కంప్యూటింగ్ హబ్‌గా మార్చాలని చంద్రబాబు ఆకాంక్షిస్తున్నారు. మైక్రోసాఫ్ట్, ఐబిఎం వంటి అనేక ప్రముఖ కంపెనీలు దీనికి చురుకుగా భాగస్వామ్యం వహిస్తున్నాయి. ఇక ఈ రోజు రాయలసీమలో ఐదవ తరం ఫైటర్ జెట్ యూనిట్‌ను ప్రారంభించారు. ఇది సీమ చరిత్రలో రూపురేఖలను మార్చే పరిణామాలలో ఒకటిగా నిలవనుంది. 
 
అనంతపురంలోని చారిత్రాత్మక కియా ప్లాంట్ తర్వాత, సీమ ప్రాంతానికి చంద్రబాబు నుండి ఇది మరో పెద్ద హామీ. మూడు వేర్వేరు ప్రాంతాలలో మూడు విభిన్న అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులతో, బహుశా ఇదే వికేంద్రీకృత అభివృద్ధికి అర్థం కావచ్చు. 
