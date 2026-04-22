థాంక్యూ సో మచ్ అమ్మా- తారక్కు చంద్రబాబు రిప్లై..
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పుట్టినరోజు వేడుకలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఘనంగా జరిగాయి. రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు ఆయనకు శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. అయితే గ్లోబల్ స్టార్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చేసిన ట్వీట్.. అలాగే చంద్రాబబు ఇచ్చిన రిప్లై ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
తారక్ ట్విట్టర్ ద్వారా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలపడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. చాలా రోజుల తర్వాత తారక్ నేరుగా మావయ్య అని సంబోధిస్తూ ట్వీట్ చేయడం అభిమానుల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపింది.
తారక్ చేసిన ట్వీట్కు సీఎం చంద్రబాబు స్పందించారు. థాంక్యూ సో మచ్ అమ్మా అంటూ ఆయన బదులిచ్చారు. అయితే చంద్రబాబు తన రిప్లైలో అమ్మా అని పిలవడం వారి మధ్య ఉన్న ఆత్మీయ అనుబంధాన్ని ప్రతిబింబిస్తోందని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.