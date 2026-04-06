అమరావతికి మహర్దశ- హై-స్పీడ్ రైలు కారిడార్లకు కేంద్రం ఆమోదం

అమరావతికి మహర్దశ రానుంది. దక్షిణ భారతదేశంలో రెండు హై-స్పీడ్ రైలు కారిడార్లకు కేంద్రం ఆమోదం తెలపడంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి, చెన్నై, బెంగళూరు, మైసూరు, హైదరాబాద్లను కలిపే ఒక కీలక కూడలిగా ఆవిర్భవించనుంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు జోక్యం ఈ పరిణామాన్ని మరింత ముఖ్యమైనదిగా చేసింది.
మైసూరు-చెన్నై కారిడార్లో తొలుత తిరుపతిని చేర్చలేదు. అయితే, చిత్తూరు-తిరుపతి-నాయుడుపేటను అనుసంధానించే ప్రతిపాదనను ఇప్పుడు ఆమోదించి, ప్రాజెక్టులో విలీనం చేశారు. ఈ ఒక్క మార్పు మొత్తం నెట్వర్క్ యొక్క వ్యూహాత్మక విలువను విస్తరించింది. మొదటి కారిడార్ గుంటూరు, చీరాల, ఒంగోలు, నెల్లూరు, నాయుడుపేట, శ్రీ సిటీల మీదుగా అమరావతిని చెన్నైకి కలుపుతుంది.
రెండవ కారిడార్ నాయుడుపేట నుండి తిరుపతి, చిత్తూరు, బంగారుపేట, బెంగళూరు, మాండ్యల మీదుగా మైసూరు వరకు నడుస్తుంది. ఈ మార్గాలన్నీ కలిసి అమరావతిని కేవలం పరిపాలనా రాజధానిగా కాకుండా, ఒక ప్రధాన రవాణా కేంద్రంగా మార్చి, దానికి మరింత ప్రాముఖ్యతను చేకూరుస్తాయి.
అమరావతి ఒకవైపు చెన్నైతో, మరోవైపు బెంగళూరు-మైసూరుతో అనుసంధానం అవుతూనే, విస్తృతమైన హైదరాబాద్-చెన్నై కారిడార్తో కూడా అనుసంధానమవుతుంది.
అభివృద్ధి పథం కోసం ఎదురుచూస్తున్న రాజధాని నగరానికి, ఇటువంటి మౌలిక సదుపాయాల మద్దతు పెట్టుబడిదారులకు ఒక బలమైన సంకేతాన్ని పంపుతుంది. జాతీయ హై-స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ కార్పొరేషన్ పాత్ర, డీపీఆర్ తయారీ నుండి నిర్మాణం వరకు నమూనాను నిర్ధారిస్తుంది.
వచ్చే ఏడాది నాటికి డీపీఆర్లు, 2029కి ముందే గ్రౌండ్వర్క్ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉండటంతో, ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రణాళిక దశను దాటి అమలులోకి వస్తోంది. దీని నిజమైన ప్రభావం కేవలం ప్రయాణ వేగానికి మించి ఉంటుంది. హై-స్పీడ్ కారిడార్లు ఆర్థిక భౌగోళిక స్వరూపాన్ని పునర్నిర్మిస్తాయి.
ప్రయాణ సమయం తగ్గడం వల్ల వ్యాపార ప్రాంతాలు విస్తరిస్తాయి, లాజిస్టిక్స్ మెరుగుపడతాయి. తిరుపతి, నెల్లూరు వంటి నగరాలు వృద్ధి కేంద్రాలుగా ఆవిర్భవించగలవు. అదే సమయంలో ఈ నెట్వర్క్కు కేంద్ర కేంద్రంగా అమరావతి ప్రయోజనం పొందుతుంది. సక్రమంగా అమలు చేస్తే, ఒకప్పుడు హైదరాబాద్, బెంగళూరు వంటి నగరాలకు కనెక్టివిటీ అందించిన మేలును ఈ కారిడార్లు అమరావతికి అందించగలవు.