Charan, Modi: ప్రధాని మోదీతో పెహ్లి' చాట్ను పంచుకున్న రామ్ చరణ్
ఢిల్లీలో జరిగిన ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో, రామ్ చరణ్ ప్రధాని మోదీతో తన ఇటీవలి సమావేశాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ సమావేశంలో ప్రధాని, 'పెహ్లి' కథాంశం గురించి అడిగి, సినిమాలోని గ్రామీణ సాధికారత ఇతివృత్తాలకు అనుసంధానంగా ఒక పశ్చిమ బెంగాల్ కథను పంచుకున్నారు. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహించిన ఈ తెలుగు స్పోర్ట్స్ డ్రామాలో, జాన్వీ కపూర్తో పాటు చరణ్ గిరిజన అథ్లెట్ పెహ్లివాన్ పాత్రలో నటించారు.
Ramcharan with Modi
క్రికెట్, సాంప్రదాయ కుస్తీ, స్ప్రింటింగ్లో పాల్గొని 'క్రాస్ఓవర్ అథ్లెట్'గా కీర్తి పొందిన విజయనగరానికి చెందిన ఒక వ్యక్తి కథను 'పెద్ది' చెబుతుంది. రామ్ ఈ పాత్ర కోసం శిక్షణ పొందడమే కాకుండా, సినిమా షూటింగ్ సమయంలో మణికట్టు మరియు కంటి గాయాలకు కూడా గురయ్యాడు. ఇటీవల ప్రధాని మోదీతో ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుతూ, “ఇది అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశం గురించి, మన గ్రామాలను బలోపేతం చేయడం గురించి అని నేను ఆయనకు చెప్పాను” అని అన్నారు. “ఇది చాలా మూలాలకు దగ్గరగా ఉండే సినిమా, ఇది మన నేల కథ. ఇంతటి మూలాలతో కూడిన, స్ఫూర్తిదాయకమైన కథలో భాగమైనందుకు నేను సంతోషంగా ఉన్నాను” అని ఆయన పీటీఐకి తెలిపారు.
యూకేలో కూడా అమ్మకాలు
ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రం ₹350 కోట్ల బడ్జెట్తో నిర్మించబడింది; జూన్ 3న ప్రీమియర్ అయిన తర్వాత, ఇది జూన్ 4, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. విడుదలకు ముందే ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. ఉత్తర అమెరికాలో 499 లొకేషన్లలో $670,000 డాలర్లకు పైగా అడ్వాన్స్లు వసూలు కాగా, యూకేలో కూడా అమ్మకాలు బలంగా సాగి, చరణ్ గత విజయాలను అధిగమించాయి.
