పాతపట్నం ఎమ్మెల్యే మామిడి వ్యవహారంపై బాబు సీరియస్.. గీత దాటితే తాట తీస్తాం..
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీ నేతలను గీత దాటకూడదని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. పార్టీలో క్రమశిక్షణ, పనితీరే ప్రధాన ప్రాధాన్యత అని చంద్రబాబు నాయుడు మరోసారి స్పష్టం చేశారు. క్షేత్రస్థాయిలో నాయకులు ఎలా పనిచేస్తున్నారో ఆయన నిశితంగా గమనిస్తుంటారు. పార్టీ కార్యకర్తల నుండి అభిప్రాయాలు, అంతర్గత నివేదికలను సేకరిస్తారు. క్రమం తప్పని సమావేశాల ద్వారా నియోజకవర్గ ప్రగతిని, రాజకీయ కార్యకలాపాలను కూడా ఆయన సమీక్షిస్తారు.
దీనివల్ల, సమస్యలు పెద్దవి కాకముందే బాబు దృష్టికి వస్తాయి. వ్యక్తుల కంటే పార్టీకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని చంద్రబాబు ఎప్పుడూ చెబుతుంటారు. ఎన్నికల్లో గెలవడం ఒక్కటే సరిపోదు, నాయకులు ప్రజలతో సంబంధాలు కొనసాగిస్తూ, క్రమశిక్షణ పాటించాలని ఆయన ఆశిస్తారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఉండవల్లిలోని తన నివాసంలో శ్రీకాకుళం జిల్లా నాయకులతో జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ.. పాతపట్నం ఎమ్మెల్యే మామిడి గోవిందరావు విషయాన్ని ప్రస్తావించి, ఆయన ప్రవర్తనపై వస్తున్న ఫిర్యాదులపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆయన పనితీరుపై అనేక ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయని, ఇలాంటి ప్రవర్తన పార్టీ ప్రతిష్టను దెబ్బతీస్తుందని హెచ్చరించారు.
పాతపట్నం టీడీపీ కంచుకోట అని, ఇక్కడ ప్రతిపక్షం అంత బలంగా లేదని కూడా ఆయన గుర్తు చేశారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అంతర్గత సమస్యలు తలెత్తడం తీవ్ర ఆందోళన కలిగించే విషయమని అన్నారు. తన ప్రవర్తనను, మాట్లాడే విధానాన్ని మార్చుకోవాలని చంద్రబాబు ఆయనను కోరారు. పార్టీకే ప్రథమ ప్రాధాన్యత అని ఆయన తేల్చి చెప్పారు.
ఇంకా పార్టీకి హాని కలిగించే చర్యలను సహించబోనని హెచ్చరించారు. ఎన్నికల విజయం వ్యక్తిగత విజయం కాదని, అది కూటమి మద్దతుతోనే సాధ్యమైందని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు. తొలిసారి ఎమ్మెల్యేలుగా ఎన్నికైన వారు ఒదిగి ఉండాలని ఆయన సూచించారు. క్రమశిక్షణ, జవాబుదారీతనం వంటి అంశాలను తీవ్రంగా పరిగణిస్తామని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.