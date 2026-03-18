Divyang Shakti Scheme: ఏపీలో దివ్యాంగ్ శక్తి పథకం ప్రారంభం - బస్సులో ఆ ముగ్గురు..? (Video)
ఏపీలో దివ్యాంగ్ శక్తి పథకం ప్రారంభమైంది. ఈ పథకం ద్వారా దివ్యాంగులకు మేలు చేకూరనుంది. ఈ మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్లతో కలిసి దివ్యాంగ్ శక్తి పథకంను ప్రారంభించారు.
ఈ పథకం కింద, దివ్యాంగులైన పౌరులకు ఏపీఎస్సార్టీసీకి సంబంధించిన సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్, పల్లె వెలుగు, అల్ట్రా పల్లె వెలుగు, ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులతో సహా అన్ని సర్వీసుల్లోనూ ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించబడుతుంది. తద్వారా దివ్యాంగులకు సులభతరమైన రవాణా సదుపాయం అందుబాటులోకి వస్తుంది.
ఈ పథకం ప్రారంభోత్సవం అనంతరం, ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి మరియు నారా లోకేష్తో కలిసి దివ్యాంగులైన ప్రయాణికులు మంగళగిరి బస్ స్టేషన్ నుండి పెనుమాక వరకు ప్రయాణించారు. ఈ పథకం కింద, 21 విభిన్న విభాగాలకు చెందిన, 40 శాతానికి పైగా వైకల్యం కలిగిన వ్యక్తులు ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చు.
అవసరమైతే వారికి సహాయకులు కూడా తోడుగా వెళ్లవచ్చు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా సుమారు 12.76 లక్షల మంది లబ్ధిదారులు ప్రయోజనం పొందుతారని అంచనా వేయబడుతోంది. ఈ పథకాన్ని అమలు చేయడానికి, నిర్వహించడానికి ప్రభుత్వం ఏటా రూ.207 కోట్లను కేటాయించింది