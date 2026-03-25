2029 నాటికి 50,000 హోటల్ గదులు, 10,000 హోమ్స్టేలు.. చంద్రబాబు
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తన క్యాంపు కార్యాలయంలో పర్యాటక శాఖపై సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించి, కీలక ప్రాజెక్టుల పనులను వేగవంతం చేయాలని, రాష్ట్ర పర్యాటక మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
ఈ సమావేశంలో పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్, పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ ఛైర్మన్ నూకసాని బాలాజీ, ఆ శాఖకు చెందిన సీనియర్ అధికారులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక మండలి ఆమోదించిన ప్రాజెక్టుల పనులు వేగంగా పూర్తయ్యేలా చూడాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు.
2029 నాటికి 50,000 హోటల్ గదులను నిర్మించాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించిన ఆయన, పర్యాటకుల కోసం 10,000 హోమ్స్టేలను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ఆదేశించారు.
విశాఖపట్నం, తిరుపతిలలో వినోద పార్కులను ఏర్పాటు చేసేందుకు కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేయాలని ఆయన ఆదేశించారు. పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు కారవాన్ రిజిస్ట్రేషన్లను క్రమబద్ధీకరించాలని, కారవాన్ పార్కులను అభివృద్ధి చేయాలని సూచనలు ఇచ్చారు.
సమీకృత అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ, పర్యావరణ పర్యాటకం, ఆలయ పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు అటవీ, దేవాదాయ శాఖల మధ్య సమన్వయం ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి పిలుపునిచ్చారు. ప్రసాద్, స్వదేశ్ దర్శన్ పథకాల కింద ప్రాజెక్టులను 2026 మే నాటికి సిద్ధం చేయాలని ఆయన ఆదేశించారు. ఈ పథకాల కింద రూ.663 కోట్ల విలువైన ప్రతిపాదనలను కేంద్రానికి సమర్పించినట్లు అధికారులు తెలియజేశారు.
గాండికోట, సూర్యలంక మరియు అరకు-బొర్రా గుహల వంటి కీలక పర్యాటక కేంద్రాలను ప్రధాన ఆకర్షణలుగా తీర్చిదిద్దాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. అంతేకాకుండా, గోదావరి పుష్కర ఘాట్- చారిత్రక హావెలాక్ వంతెన వద్ద పర్యాటకులను అనుమతించేందుకు అవసరమైన పనులను ఈ ఏడాది డిసెంబర్ నాటికి పూర్తి చేయాలని ఆయన నిర్దేశించారు.