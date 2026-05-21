తెలంగాణకు అరుదైన గౌరవం.. పోచంపల్లి ఇకాట్ను ధరించి కేన్స్లో మెరిసిన రష్మీ
మిస్ ఆసియా ఇంటర్నేషనల్, తెలంగాణ ఇకాట్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయిన రష్మీ ఠాకూర్, తెలంగాణ నేత కార్మికులు చేనేతగా 200 ఏళ్ల నాటి పోచంపల్లి ఇకాట్ను ధరించి కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో అరంగేట్రం చేశారు. ఈ అంతర్జాతీయ వేదికపై తెలంగాణకు చెందిన భౌగోళిక గుర్తింపు (జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్) చేనేతను హైలైట్ చేస్తూ, "పోచంపల్లి టు కేన్స్" అనే థీమ్తో కూడిన లుక్ను ప్రదర్శించి, ఆమె రెడ్ కార్పెట్పై భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు.
Telangana ikat
నిజాంల వారసత్వంతో ముడిపడి ఉన్న హైదరాబాదీ ముత్యాలను, ఇకాట్ నేతకు సరిపోయేలా స్టైల్ చేసి, ఈ దుస్తులకు మరింత శోభను చేకూర్చారు. కేన్స్ నుండి రష్మీ ఠాకూర్ మాట్లాడుతూ, "రెడ్ కార్పెట్పై నడవటం అనేది కేవలం నా వ్యక్తిగత అరంగేట్రం మాత్రమే కాదు. ఇది తెలంగాణ అరంగేట్రం. 200 ఏళ్ల చరిత్రను తమ దారాల్లో నిక్షిప్తం చేసుకున్న పోచంపల్లి నేతకారులందరికీ ఇది అంకితం. మన చేనేత వస్త్రాలను హైదరాబాదీ ముత్యాలతో జతచేయడం ద్వారా, భారతదేశ హస్తకళా నైపుణ్యానికి నేను నా నివాళి అర్పిస్తున్నాను." తెలిపారు.
కేన్స్ చలనచిత్రోత్సవం 79వ ఎడిషన్ మే 13 నుండి 24 వరకు జరుగుతోంది. ఈ వేదికపై ఆమె చేసిన ఈ ప్రదర్శన, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారతీయ చేనేత, సంప్రదాయ ఆభరణాల గొప్పతనాన్ని చాటిచెప్పింది.
కన్నడ చిత్రం సప్త సాగరదాచే ఎల్లో చిత్రానికి ఫిల్మ్ఫేర్ క్రిటిక్స్ అవార్డు అందుకుని, *కంతర: ఎ లెజెండ్ - చాప్టర్ 1* మరియు యశ్తో రాబోయే *టాక్సిక్* వంటి చిత్రాలలో నటించిన 28 ఏళ్ల బెంగళూరు నటి, గ్రే ట్యాంక్ టాప్, రిప్డ్ జీన్స్ మరియు స్నీకర్స్లో రిలాక్స్డ్గా కనిపిస్తోంది. ఆమె 'బాస్' తరహా హావభావాలు మరియు సహజమైన ఆకర్షణను అభిమానులు ఎంతగానో ఇష్టపడుతున్నారు.
మైథలాజికల్ యాక్షన్-అడ్వెంచర్ ‘నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్. ’దర్శకుడు అభిషేక్ నామా, హీరో విరాట్ కర్ణ క్రేజీ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ భారీ చిత్రం భారతీయ పురాణాలు, అడ్వెంచర్, ప్రాచీన రహస్యాలు, దైవిక శక్తులు, హై-ఆక్టేన్ యాక్షన్ అంశాలతో చిత్రం ప్రేక్షకులకు ఇప్పటివరకు చూడని సినిమాటిక్ అనుభూతిని అందించనుంది.
వడ్డే క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద వడ్డే నవీన్ హీరోగా, నిర్మాతగా రూపొందించిన చిత్రం ‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’. కమల్ తేజ నార్ల ఈ మూవీతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాలో వడ్డే నవీన్, రాశి సింగ్, శిల్పా తులస్కర్, వివేక్ రఘువంశీ, రఘుబాబు, శివన్నారాయణ, వడ్లమాని శ్రీనివాస్, జ్వాలా కోటి, దేవి ప్రసాద్, సూర్య, బాబా బాస్కర్, ప్రమోదిని, సాథ్విక్ రాజు, అంజలి ప్రియ, గాయత్రి చాగంటి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ఈ మూవీని జూన్ 19న విడుదల చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో గురువారం నాడు మూవీ టీజర్ను రిలీజ్ చేశారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, సక్సెస్ ఫుల్ డైరెక్టర్ బాబీ కొల్లి క్రేజీ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన 'వాల్తేర్ వీరయ్య' సంచలనాత్మక మాస్ బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. ఇప్పుడు ఈ ద్వయం మరో భారీ ప్రాజెక్ట్ - #చిరుబాబీ2 / #చిరు158 తో అలరించబోతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై నిర్మాత వెంకట్ కె నారాయణ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. కన్నడ, తమిళ, హిందీ భాషల్లో పలు భారీ ప్రాజెక్టులను అందించిన తర్వాత, కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ వారి తొలి తెలుగు చిత్రం ఇది.