ఏపీ రాష్ట్రంలో సీ ప్లేన్ ప్రాజెక్టు ప్రారంభానికి కీలక ప్రోత్సాహం.. రూ.200 కోట్లు కేటాయింపు
ఏపీ రాష్ట్రంలో సీ ప్లేన్ ప్రాజెక్టు ప్రారంభానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక శాఖకు ఒక కీలక ప్రోత్సాహం లభించింది. రాష్ట్రంలోని 10 ప్రాంతాల్లో సీ ప్లేన్లను నడపడానికి వీలుగా, ఉడాన్ పథకం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ. 200 కోట్లను కేటాయించింది. ఈ పది ప్రాంతాలలోనూ ఏరోడ్రోమ్, ఫ్లోటింగ్ జెట్టీ ఏర్పాటుతో పాటు ఇతర మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించడం కోసం ఒక్కో ప్రాంతానికి రూ. 20 కోట్లు చొప్పున కేటాయించారు.
Sea Plane
ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన పనులను రాష్ట్ర విమానాశ్రయ అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ చేపడుతుంది. గత సంవత్సరం, విజయవాడలోని బర్మ్ పార్క్, శ్రీశైలం మధ్య నిర్వహించిన ట్రయల్ రన్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సీ ప్లేన్లో ప్రయాణించారు. రాష్ట్రానికి సుదీర్ఘ తీరప్రాంతం ఉన్నందున, సాధ్యమైనన్ని ఎక్కువ ప్రదేశాలలో సీ ప్లేన్ సేవలను నడపాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు.
దీనికి అనుగుణంగా, అధికారులు మరో తొమ్మిది ప్రదేశాలలో సీ ప్లేన్ ప్రాజెక్టులను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు విడుదల చేయడంతో, ఈ ప్రాజెక్టు కోసం భూసేకరణ ప్రక్రియ జరుగుతోంది. పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ, భారత విమానాశ్రయాల ప్రాధికార సంస్థ (ఐఏఏ), సీఆర్జెడ్ అథారిటీ, పర్యావరణ సంబంధిత అధికారుల నుండి అవసరమైన అనుమతులను పొందడానికి అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
ఈ అనుమతులు లభించిన వెంటనే, సీ ప్లేన్ సేవలను నిర్వహించడానికి ఆసక్తి ఉన్న ప్రైవేటు సంస్థలను ఆహ్వానించనున్నారు. సమాచారం ప్రకారం, ఈ ప్రాజెక్టుపై ఇప్పటికే రెండు సంస్థలు ఆసక్తిని కనబరిచాయి. విమానాల్లో భర్తీ కాని సీట్లకు నష్టపరిహారం చెల్లించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం విమానయాన సంస్థలకు సహాయాన్ని అందిస్తుంది.
ఇదే తరహా ఆర్థిక సహాయం, కొంతకాలం పాటు సీ ప్లేన్లకు కూడా అందించబడుతుంది. సీ ప్లేన్లను నడిపేందుకు ప్రైవేటు నిర్వాహకులను ఆహ్వానించే బాధ్యతను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వీకరించింది. ప్రభుత్వ-ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం (పీపీపీ) పద్ధతిలో సీ ప్లేన్లను నడిపేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందుతున్నాయి.
ఈ సీ ప్లేన్లు కేవలం నీటిపై మాత్రమే ల్యాండ్ అవ్వడం, టేకాఫ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. పర్యాటకులు సీ ప్లేన్ను ఎక్కడానికి, దిగడానికి వీలుగా జెట్టీల (నీటిపై నిర్మించే వేదికల) ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. టికెట్ కౌంటర్, వెయిటింగ్ హాల్ మరియు భద్రతా తనిఖీల కోసం స్థలాన్ని కల్పించే ఉద్దేశంతో, ఒక చిన్న విమానాశ్రయం తరహాలో ప్రయాణీకుల టెర్మినల్ ఏర్పాటు చేయబడుతుంది.
విజయవాడ, శ్రీశైలం, తిరుపతి, సూర్యలంక, గండికోట, కాకినాడ, విశాఖపట్నం, అరకు, లంబసింగి మరియు పోలవరం ప్రాంతాలలో సీ ప్లేన్ల ఏర్పాటుకు ప్రణాళికలు రూపొందించబడ్డాయి.
కన్నడ చిత్రం సప్త సాగరదాచే ఎల్లో చిత్రానికి ఫిల్మ్ఫేర్ క్రిటిక్స్ అవార్డు అందుకుని, *కంతర: ఎ లెజెండ్ - చాప్టర్ 1* మరియు యశ్తో రాబోయే *టాక్సిక్* వంటి చిత్రాలలో నటించిన 28 ఏళ్ల బెంగళూరు నటి, గ్రే ట్యాంక్ టాప్, రిప్డ్ జీన్స్ మరియు స్నీకర్స్లో రిలాక్స్డ్గా కనిపిస్తోంది. ఆమె 'బాస్' తరహా హావభావాలు మరియు సహజమైన ఆకర్షణను అభిమానులు ఎంతగానో ఇష్టపడుతున్నారు.
మైథలాజికల్ యాక్షన్-అడ్వెంచర్ ‘నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్. ’దర్శకుడు అభిషేక్ నామా, హీరో విరాట్ కర్ణ క్రేజీ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ భారీ చిత్రం భారతీయ పురాణాలు, అడ్వెంచర్, ప్రాచీన రహస్యాలు, దైవిక శక్తులు, హై-ఆక్టేన్ యాక్షన్ అంశాలతో చిత్రం ప్రేక్షకులకు ఇప్పటివరకు చూడని సినిమాటిక్ అనుభూతిని అందించనుంది.
వడ్డే క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద వడ్డే నవీన్ హీరోగా, నిర్మాతగా రూపొందించిన చిత్రం ‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’. కమల్ తేజ నార్ల ఈ మూవీతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాలో వడ్డే నవీన్, రాశి సింగ్, శిల్పా తులస్కర్, వివేక్ రఘువంశీ, రఘుబాబు, శివన్నారాయణ, వడ్లమాని శ్రీనివాస్, జ్వాలా కోటి, దేవి ప్రసాద్, సూర్య, బాబా బాస్కర్, ప్రమోదిని, సాథ్విక్ రాజు, అంజలి ప్రియ, గాయత్రి చాగంటి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ఈ మూవీని జూన్ 19న విడుదల చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో గురువారం నాడు మూవీ టీజర్ను రిలీజ్ చేశారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, సక్సెస్ ఫుల్ డైరెక్టర్ బాబీ కొల్లి క్రేజీ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన 'వాల్తేర్ వీరయ్య' సంచలనాత్మక మాస్ బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. ఇప్పుడు ఈ ద్వయం మరో భారీ ప్రాజెక్ట్ - #చిరుబాబీ2 / #చిరు158 తో అలరించబోతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై నిర్మాత వెంకట్ కె నారాయణ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. కన్నడ, తమిళ, హిందీ భాషల్లో పలు భారీ ప్రాజెక్టులను అందించిన తర్వాత, కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ వారి తొలి తెలుగు చిత్రం ఇది.