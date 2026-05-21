స్నానం చేయమన్న తల్లి.. బావిలో దూకిన కుమార్తె.. ఎక్కడ?
స్నానం చేయమన్నందుకు ఓ యువతి మనస్తాపం చెంది బావిలో దూకేసింది. దీన్ని గమనించిన ఇరుగుపొరుగువారు ఆ బాలికను ప్రాణాలతో రక్షించారు. ఈ ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అసిఫాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది. పోలీసుల కథనం మేరకు...
ఎస్హెచ్వో బాలాజీ వరప్రసాద్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఆసిఫాబాద్ పట్టణంలోని సందీప్నగర్లో నివాసముంటున్న స్వర్ణలత, పోచీరాంల కుమార్తె సాత్విక. ఇటీవల ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం పూర్తి చేసింది. బుధవారం ఇంట్లో స్నానం చేయమని బాలికను కుటుంబ సభ్యులు మందలించారు. మనస్తాపం చెందిన బాలిక వెంటనే పక్క వీధి బజార్వాడిలోని బావి వద్దకు వెళ్లి దూకింది. నీటిలో కొట్టుకుంటూ కేకలు వేసింది. గమనించిన కాలనీవాసులు వెంటనే 100కు డయల్ చేశారు.
స్పందించిన ఎస్హెచ్వో వెంటనే పోలీసులను, అగ్నిమాపక శాఖ సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేశారు. ఫైర్ ఫైటర్ నరేష్, ఫైర్మెన్ రాము, చోదకుడు ప్రవీణ్కుమార్లు.. తాడు, ఇతర రక్షణ పరికరాలతో వచ్చారు. రాము తాడు సహాయంతో.. బావిలో దిగి బాలికకు రక్షణ జాకెట్ తొడిగి బయటకు లాగారు. కాలికి గాయమైన బాలికను స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి ప్రథమ చికిత్స అందించారు.
ఇటీవల ఎగ్జిబిటర్లు, పంపిణీదారులు, నిర్మాతలు ఎవరికి వారు తమ సమస్యలను ఏకరువు పెడుతూ మీడియా ముందుకు రావడం అందులో నిర్మాత నాగవంశీకి, నిర్మాత, ఎగ్జిబిటర్ అయినా తెలంగాణ వ్యక్తి సునీల్ నారంగ్ కు మధ్య విభేదాలు వచ్చినట్లు వార్తలు కూడా వచ్చాయి. ఆయన తెలంగాణ స్టేట్ ఫిలిం చాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అధ్యక్ష పదవిలో వున్నారు ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యూటర్, ఎగ్జిబిటర్, ఏషియన్ మల్టీప్లెక్స్ల అధినేత, నిర్మాత సునీల్ నారంగ్.
గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ నందమూరి బాలకృష్ణ, గోపీచంద్ మలినేని కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న భారీ చిత్రం #NBK111 ఇప్పటికే మ్యాసీవ్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. ‘వీరసింహారెడ్డి’ వంటి బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత ఈ కాంబినేషన్ మళ్లీ రిపీట్ కావడంతో అంచనాలు తారాస్థాయికి చేరుకున్నాయి. పవర్ఫుల్ యాక్షన్, భారీ స్థాయి మేకింగ్ తో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై నిర్మాత వెంకట సతీష్ కిలారు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.
ఏటీవీ సమర్పణలో ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ పై 'వడ్డీ కాసుల వాడ' సినిమాను ప్రకటించారు. మనోజ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదలైన ‘వడ్డీ కాసుల వాడ’ టైటిల్ కాన్సెప్ట్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో దూసుకెళ్తుంది. ఈ వీడియోకు అద్భతమైన స్పందన వస్తుంది. టైటిల్ క్యాచీగా ఉండడం, మనోజ్ మ్యానరిజానికి తగ్గట్టుగా ఉండడంతో అందరిని ఇట్టే ఆకట్టుకుంది. వీరి కాంబినేషన్ లో 2010లో బిందాస్ సినిమా వచ్చింది.
కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో బత్తుల కోటేశ్వరరావు నిర్మించిన చిత్రం ‘పురుష:’. ఈ మూవీతో పవన్ కళ్యాణ్ బత్తుల హీరోగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాకి వీరు వులవల దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్, సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజ్ కుమార్, రాయంచ కొక్కుర, విషిక, హాసిని సుధీర్ ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఈ సినిమాను మే 22న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో మూవీ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా నిర్మాత బత్తుల కోటేశ్వరరావు మీడియాతో ముచ్చటించారు. ఆయన చెప్పిన సంగతులివే..