Written By సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 20 May 2026 (19:03 IST)

Medical Shops: తెలంగాణలో మెడికల్ షాపుల బంద్

Painkiller Tablets
అక్రమ ఈ-ఫార్మసీ కార్యకలాపాలకు వ్యతిరేకంగా బుధవారం నాడు దేశవ్యాప్తంగా పిలుపునిచ్చిన ఒకరోజు బంద్ తెలంగాణలో దాదాపు సంపూర్ణంగా విజయవంతమైందని రాష్ట్ర కెమిస్ట్స్, డ్రగ్గిస్ట్స్ సంఘం తెలిపింది. హైదరాబాద్ పరిధిలోని అతి తక్కువ శాతం దుకాణాలు మినహా, రాష్ట్రంలోని దాదాపు 45,000 వైద్య దుకాణాలన్నీ మూసివేసి ఉన్నాయని తెలంగాణ కెమిస్ట్స్ మరియు డ్రగ్గిస్ట్స్ సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి టి. రాజు తెలిపారు.
 
అక్రమ ఈ-ఫార్మసీ కార్యకలాపాలను, బడా కార్పొరేట్లు అనుసరిస్తున్న పోటీని దెబ్బతీసే ధరల విధానాలను వ్యతిరేకిస్తూ 'ఆల్ ఇండియా ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ కెమిస్ట్స్ అండ్ డ్రగ్గిస్ట్స్ (ఏఐఓసీజడీ) ఈ బంద్‌కు పిలుపునిచ్చింది. తెలంగాణ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (డీసీఏ), ఏఐఓసీడీ తెలంగాణ చాప్టర్‌తో సమావేశం నిర్వహించి, మందుల సరఫరా కోసం ఆసుపత్రులకు అనుబంధంగా ఉన్న ఫార్మసీ దుకాణాలను అందుబాటులో ఉంచాలని నిర్ణయించినట్లు ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. 
 
అత్యవసర పరిస్థితుల్లో స్థానిక దుకాణాల నుండి మందులను అందుబాటులో ఉంచడానికి ఏఐఓసీడీ జిల్లా చాప్టర్లు డ్రగ్ ఇన్‌స్పెక్టర్లతో సంప్రదింపులు జరుపుతాయి. అదనంగా, అపోలో- మెడ్‌ప్లస్ వంటి కార్పొరేట్ మెడికల్ స్టోర్‌లు తమ దుకాణాలను తెరిచి ఉంచాలని సూచించడం జరిగింది.
 
నిత్యావసర లేదా అత్యవసర మందుల లభ్యత విషయంలో ఏదైనా ఇబ్బంది ఎదురైతే, ప్రజలు అవసరమైన సహాయం కోసం వెంటనే స్థానిక డ్రగ్ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ను లేదా ఇతర డీసీఏ అధికారులను సంప్రదించవచ్చని ఆ ప్రకటనలో పేర్కొంది. నిత్యావసర మరియు ప్రాణరక్షక మందుల లభ్యతను నిర్ధారించడానికి డీసీఏ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తోందని కూడా తెలిపింది.
 
