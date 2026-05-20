Medical Shops: తెలంగాణలో మెడికల్ షాపుల బంద్
అక్రమ ఈ-ఫార్మసీ కార్యకలాపాలకు వ్యతిరేకంగా బుధవారం నాడు దేశవ్యాప్తంగా పిలుపునిచ్చిన ఒకరోజు బంద్ తెలంగాణలో దాదాపు సంపూర్ణంగా విజయవంతమైందని రాష్ట్ర కెమిస్ట్స్, డ్రగ్గిస్ట్స్ సంఘం తెలిపింది. హైదరాబాద్ పరిధిలోని అతి తక్కువ శాతం దుకాణాలు మినహా, రాష్ట్రంలోని దాదాపు 45,000 వైద్య దుకాణాలన్నీ మూసివేసి ఉన్నాయని తెలంగాణ కెమిస్ట్స్ మరియు డ్రగ్గిస్ట్స్ సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి టి. రాజు తెలిపారు.
అక్రమ ఈ-ఫార్మసీ కార్యకలాపాలను, బడా కార్పొరేట్లు అనుసరిస్తున్న పోటీని దెబ్బతీసే ధరల విధానాలను వ్యతిరేకిస్తూ 'ఆల్ ఇండియా ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ కెమిస్ట్స్ అండ్ డ్రగ్గిస్ట్స్ (ఏఐఓసీజడీ) ఈ బంద్కు పిలుపునిచ్చింది. తెలంగాణ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (డీసీఏ), ఏఐఓసీడీ తెలంగాణ చాప్టర్తో సమావేశం నిర్వహించి, మందుల సరఫరా కోసం ఆసుపత్రులకు అనుబంధంగా ఉన్న ఫార్మసీ దుకాణాలను అందుబాటులో ఉంచాలని నిర్ణయించినట్లు ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
అత్యవసర పరిస్థితుల్లో స్థానిక దుకాణాల నుండి మందులను అందుబాటులో ఉంచడానికి ఏఐఓసీడీ జిల్లా చాప్టర్లు డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్లతో సంప్రదింపులు జరుపుతాయి. అదనంగా, అపోలో- మెడ్ప్లస్ వంటి కార్పొరేట్ మెడికల్ స్టోర్లు తమ దుకాణాలను తెరిచి ఉంచాలని సూచించడం జరిగింది.
నిత్యావసర లేదా అత్యవసర మందుల లభ్యత విషయంలో ఏదైనా ఇబ్బంది ఎదురైతే, ప్రజలు అవసరమైన సహాయం కోసం వెంటనే స్థానిక డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ను లేదా ఇతర డీసీఏ అధికారులను సంప్రదించవచ్చని ఆ ప్రకటనలో పేర్కొంది. నిత్యావసర మరియు ప్రాణరక్షక మందుల లభ్యతను నిర్ధారించడానికి డీసీఏ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తోందని కూడా తెలిపింది.
ఇటీవల ఎగ్జిబిటర్లు, పంపిణీదారులు, నిర్మాతలు ఎవరికి వారు తమ సమస్యలను ఏకరువు పెడుతూ మీడియా ముందుకు రావడం అందులో నిర్మాత నాగవంశీకి, నిర్మాత, ఎగ్జిబిటర్ అయినా తెలంగాణ వ్యక్తి సునీల్ నారంగ్ కు మధ్య విభేదాలు వచ్చినట్లు వార్తలు కూడా వచ్చాయి. ఆయన తెలంగాణ స్టేట్ ఫిలిం చాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అధ్యక్ష పదవిలో వున్నారు ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యూటర్, ఎగ్జిబిటర్, ఏషియన్ మల్టీప్లెక్స్ల అధినేత, నిర్మాత సునీల్ నారంగ్.
గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ నందమూరి బాలకృష్ణ, గోపీచంద్ మలినేని కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న భారీ చిత్రం #NBK111 ఇప్పటికే మ్యాసీవ్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. ‘వీరసింహారెడ్డి’ వంటి బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత ఈ కాంబినేషన్ మళ్లీ రిపీట్ కావడంతో అంచనాలు తారాస్థాయికి చేరుకున్నాయి. పవర్ఫుల్ యాక్షన్, భారీ స్థాయి మేకింగ్ తో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై నిర్మాత వెంకట సతీష్ కిలారు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.
ఏటీవీ సమర్పణలో ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ పై 'వడ్డీ కాసుల వాడ' సినిమాను ప్రకటించారు. మనోజ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదలైన ‘వడ్డీ కాసుల వాడ’ టైటిల్ కాన్సెప్ట్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో దూసుకెళ్తుంది. ఈ వీడియోకు అద్భతమైన స్పందన వస్తుంది. టైటిల్ క్యాచీగా ఉండడం, మనోజ్ మ్యానరిజానికి తగ్గట్టుగా ఉండడంతో అందరిని ఇట్టే ఆకట్టుకుంది. వీరి కాంబినేషన్ లో 2010లో బిందాస్ సినిమా వచ్చింది.
కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో బత్తుల కోటేశ్వరరావు నిర్మించిన చిత్రం ‘పురుష:’. ఈ మూవీతో పవన్ కళ్యాణ్ బత్తుల హీరోగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాకి వీరు వులవల దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్, సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజ్ కుమార్, రాయంచ కొక్కుర, విషిక, హాసిని సుధీర్ ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఈ సినిమాను మే 22న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో మూవీ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా నిర్మాత బత్తుల కోటేశ్వరరావు మీడియాతో ముచ్చటించారు. ఆయన చెప్పిన సంగతులివే..