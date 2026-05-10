ఆదివారం, 10 మే 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 10 మే 2026 (09:36 IST)

10-05-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - ద్విచక్ర వాహనంపై దూరప్రయాణం తగదు...

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
గ్రహస్థితి అనుకూలంగా లేదు. ఆచితూచి అడుగేయండి. చిన్న విషయానికే ఆందోళన చెందుతారు. ఆప్తులకు మీ సమస్యలు తెలియజేయండి. కష్టించినా ఫలితం ఉండదు. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
తలపెట్టిన కార్యం సిద్ధిస్తుంది. సంప్రదింపులు కొలిక్కివస్తాయి. సముచిత నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. బ్యాంకు వివరాలు గోప్యంగా ఉంచండి. నోటీసులు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
శుభవార్త వింటారు. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. వస్త్రప్రాప్తి, వాహనయోగం పొందుతారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. సన్నిహితులకు సాయం చేస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. పిల్లల దూకుడు అదుపుచేయండి. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
నేడు అనుకూలదాయకం. తలపెట్టిన కార్యం నెరవేరుతుంది. బాధ్యతలను సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. కష్టమనుకున్న పనులు తేలికగా పూర్తవుతాయి. పొదుపు ధనం అందుతుంది. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. పోయాయనుకున్న వస్తువులు లభ్యమవుతాయి.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. చిన్న విషయానికే చికాకుపడతారు. ఏ విషయాన్నీ సమస్యగా భావించవద్దు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తి చేస్తారు. ప్రముఖులకు సాదర వీడ్కోలు పలుకుతారు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
ఆర్థికంగా విశేష ఫలితాలున్నాయి. లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. ఖర్చులు నియంత్రించుకుంటారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. పెద్దల ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. తరచు ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. కొత్తవ్యక్తులతో మితంగా సంభాషించండి. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. మీ మాటతీరు అదుపులో ఉంచుకోండి. చాకచక్యంగా పనులు చక్కబెట్టుకోవాలి. ధనసమస్యలెదురయ్యే సూచనలున్నాయి. ఖర్చులు తగ్గించుకోవటం శ్రేయస్కరం. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. అసాంఘిక కార్యకలాపాల జోలికిపోవద్దు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
బాధ్యతలను సమర్ధంగా నిర్వహిస్తారు. మీ కలుపుగోలుతనం ఆకట్టుకుంటుంది. ప్రముఖులకు చేరువవుతారు. శుభకార్యానికి యత్నాలు సాగిస్తారు. పనులు పురమాయించవద్దు. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. శుభవార్త వింటారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటారు. రుణ సమస్య తొలగుతుంది. మానసికంగా కుదుటపడతారు. లావాదేవీల్లో ఆచితూచి అడుగేయండి. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుకుంటారు.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
గ్రహస్థితి అనుకూలంగా ఉంది. కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం కలుగుతుంది. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. పనులు పురమాయించవద్దు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. పత్రాల రెన్యువల్లో మార్పులు సాధ్యమవుతాయి
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీలు సంతృప్తినిస్తాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. సమర్ధతను చాటుకుంటారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. అభీష్టం నెరవేరుతుంది. వ్యతిరేకులు సన్నిహితులవుతారు. ఖర్చులు అధికం. ముఖ్యమైన పత్రాలు జాగ్రత్త. ఉత్సాహంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు.
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. మీ పట్టుదల స్ఫూర్తిదాయకమవుతుంది. ఉత్సాహంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. పెద్దఖర్చు తగిలే ఆస్కారం ఉంది. దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం. సామరస్యంగా మెలగండి. ద్విచక్ర వాహనంపై దూరప్రయాణం తగదు.

విజయ్‌తో పాటు 9 మంది మంత్రులు.. స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా త్రిష (వీడియో)తమిళనాడు రాష్ట్ర కొత్త ముఖ్యమంత్రిగా సినీ హీరో విజయ్ ఆదివారం ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఆయనతో పాటు మరో తొమ్మిది మంది మంత్రులకు గవర్నర్ ఆర్వీ అర్లేకర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసేందుకు చెన్నైలోని జవహర్‌లాల్‌ నెహ్రూ ఇండోర్‌ స్టేడియానికి ఇప్పటికే విజయ్ విచ్చేశారు. భారీగా అభిమానులు, టీవీకే కార్యకర్తలు తరలిరావడంతో ఆ ప్రాంతంలో సందడి నెలకొంది. ఈ వేడుకలో సినీనటి త్రిష కూడా మెరిశారు. ఆమె ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

మొబైల్ ఫోన్ చొడద్దన్న తల్లిదండ్రులు.. ఆత్మహత్య చేసుకున్న బీటెక్ విద్యార్థితెలంగాణ రాష్ట్రంలో విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. బీటెక్ విద్యార్థి ఒకరు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. తల్లిదండ్రులు పొద్దస్తమానం మొబైల్ ఫోన్ చూడొద్దన్నందుకు ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, రాష్ట్రంలోని భద్రాద్రి జిల్లా అశ్వారావుపేట మండలం గుర్రాలచెరువుకు చెందిన సంకుల పవన్‌ కుమార్‌(20) హైదరాబాద్‌లోని ఓ ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో బీటెక్‌ రెండో సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. వేసవి సెలవులు కావడంతో ఇంటికి వచ్చాడు.

ప్రియురాలి రాకతో ఆగిన పెళ్లిపీటలపై పెళ్లి .. ఎందుకు.. ఎక్కడ?తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓ వివాహం పెళ్లిపీటలపై ఆగిపోయింది. వరుడి ప్రియురాలి కళ్యాణ మండపంలోకి రావడంతో ఈ వివాహం ఆగిపోయింది. ఈ ఘటన హన్మకొండ జిల్లాలోని చొప్పదండిలో చోటుచేసుకుంది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిసీలిస్తే,

నేడు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా సి.జోసెఫ్ విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారంతమిళనాడు రాష్ట్ర 18వ ముఖ్యమంత్రిగా తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) అధినేత, ప్రముఖ నటుడు సి. జోసెఫ్ విజయ్ ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. చెన్నైలోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఇండోర్ స్టేడియంలో ఈ కార్యక్రమం జరగనుంది. ఆయనతో రాష్ట్ర గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అర్లేకర్.. విజయ్‌తో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించనున్నారు. ఆయనతో పాటు మరికొందరు సీనియర్ నేతలు కూడా మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు.

కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడిపై పోక్సో కేసు నమోదుకేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడిపై పోలీసులు పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసారు. గత ఏడాది డిశెంబరు 31న మొయినాబాదులో ఓ ఫంక్షన్ హాలులో మంత్రి కుమారుడు భగీరథ్ తన పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడంటూ ఫిర్యాదులో ఆ బాలిక పేర్కొన్నది. స్నేహితులందరం నూతన సంవత్సర వేడుకలు జరుపుకుంటున్న సమయంలో తనపై అఘాయిత్యం చేసినట్లు ఆ బాలిక వెల్లడించింది. మరోవైపు బాలిక ఆరోపణలను మంత్రి కుమారుడు భగీరథ్ కొట్టిపారేశారు. ఆమె తనకు కొందరు మిత్రుల ద్వారా పరిచయమైందనీ, తనను హనీట్రాప్ లో ఇరికించి తన నుంచి డబ్బు గుంజేందుకు ప్రయత్నించిందని ఫిర్యాదు చేసారు.

07-05-2026 గురువారం ఫలితాలు - ఇతరులకు ధనసహాయం తగదుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆర్ధికంగా పర్వాలేదనిపిస్తుంది. రుణవిముక్తులై తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. చాకచక్యంగా అడుగులేస్తారు. ప్రముఖుల సందర్శనం కోసం నిరీక్షణ తప్పదు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. దంపతుల మధ్య ఆద్యోన్యత నెలకొంటుంది. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆలోచనలు క్రియారూపం దాల్చుతాయి. అయిన వారి ప్రోత్సాహిస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. నగదు చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుంటారు. సన్నిహితులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు.

06-05-2026 బుధవారం ఫలితాలు - తొందరపాటుతనం తగదు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం వ్యవహార ఒప్పందాల్లో జాగ్రత్త ఆచితూచి అడుగేయాల్సిన సమయం. అనవసర జోక్యం తగదు. వివాదాల జోలికి పోవద్దు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. దంపతుల మధ్య సఖ్యత లోపం, చీటికిమాటికి చికాకుపడతారు. ఖర్చులు విపరీతం. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు మీదైన రంగంలో గుర్తింపు పొందుతారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్చడతాయి. చాకచక్యంగా అడుగేస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. దైవకార్యానికి వ్యయం చేస్తారు. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది.

మనిషి లోపల వున్న శత్రువులు అరిషడ్వర్గాలు, వీటిని జయించడం ఎలా?అరిషడ్వర్గాలు అనేవి మనిషిలోని ఆరు అంతర్గత శత్రువులు. అరి అంటే శత్రువు, షట్ అంటే ఆరు, వర్గ అంటే సమూహం. అంటే మనిషిని పతనానికి గురిచేసే ఆరు రకాల శత్రు సమూహాలు అని అర్థం. మనిషి మోక్షాన్ని లేదా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని పొందకుండా ఈ ఆరు లక్షణాలు అడ్డుకుంటాయని పెద్దలు చెబుతారు. కామము (Desire): మితిమీరిన కోరిక. ఏదైనా వస్తువు లేదా విషయంపై విపరీతమైన వ్యామోహం పెంచుకోవడం. క్రోధము (Anger): కోపం. కోరిక తీరనప్పుడు కలిగే ఆవేశం. ఇది మనిషి విచక్షణను కోల్పోయేలా చేస్తుంది. లోభము (Greed): పిసినారితనం లేదా అత్యాశ. తన దగ్గర ఉన్నది ఇతరులకు పెట్టకపోవడం, ఇంకా కావాలని ఆశపడటం.

మీరేమైనా దేశ ప్రధాన పురోహితులా? మీకు వేరే పనేమీ లేదా? సుప్రీం కోర్టు ఫైర్"మీరేమైనా దేశ ప్రధాన పురోహితులా?" అని కేరళలోని శబరిమల ఆలయంలోకి 10 నుంచి 50 ఏళ్ల వయసున్న మహిళల ప్రవేశంపై ఉన్న నిషేధాన్ని సవాలు చేస్తూ 2006లో ఇండియన్ యంగ్ లాయర్స్ అసోసియేషన్ దాఖలు చేసిన ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం (పిఐఎల్)పై మంగళవారం సుప్రీంకోర్టు తీవ్రంగా మండిపడింది. ఈ పిఐఎల్ "చట్ట ప్రక్రియను దుర్వినియోగం చేయడమే" అని, ఆ అసోసియేషన్ ఇలాంటి పిఐఎల్‌లను దాఖలు చేయడం కాకుండా న్యాయవాదుల సంఘం కోసం, దాని యువ సభ్యుల సంక్షేమం కోసం పనిచేయాలని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది.

05-05-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - గిట్టని వ్యక్తులతో జాగ్రత్తమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. మీ అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా తెలియజేయండి. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. పిల్లల చదువులపై దృష్టి సారిస్తారు. వివాదాలు పరిష్కారదిశగా సాగుతాయి. ప్రయాణం తలపెడతారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు రుణ విముక్తులవుతారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. పనుల సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. ఖర్చులు అధికం. మీ సాయంతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది. ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు.
