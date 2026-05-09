Smita : తత్త్వాలు మత గ్రంథాలు కావు. అవి మానవ సత్యాలు : స్మిత

Popsinger Smitha and team
స్మిత వల్లూరుపల్లి ఆవిష్కరించిన తత్త్వమసి, గాఢమైన తాత్విక ఆలోచనలను ఆధునిక దృశ్య మరియు సంగీత భాషలో ప్రతిబింబించే ఒక ఆవిష్కరణాత్మక కళానుభవంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. తత్త్వమసి అనేది యుగయుగాలుగా తరాల్ని స్పృశిస్తూ వచ్చిన శాశ్వత తత్త్వాలు, ఆధ్యాత్మిక కవిత్వం, మరియు ప్రాచీన సత్య భావాల సాంస్కృతిక, తాత్విక అన్వేషణ.
ఈ ప్రాజెక్ట్ హృదయంలో శతాబ్దాలుగా విముక్తి పొందిన మహనీయులు రచించిన 100 ప్రాచీన తత్త్వాల సంకలనం ఉంది. స్వేచ్ఛను అనుభవించిన ఆత్మల శాశ్వత వాక్యాలు, కవిత్వం, సంగీతం, మరియు జ్ఞానం ద్వారా మానవాళికి అర్పించబడినవి.
తత్త్వాలు మత గ్రంథాలు కావు. అవి మానవ సత్యాలు.
సామాజిక అన్యాయం, సమానత్వం, తత్వశాస్త్రం, భక్తి, కరుణ, సత్యం, విముక్తి, మరియు ఆత్మ స్వరూపం వంటి అంశాలను ఈ తత్త్వాలు స్పృశిస్తాయి. మతం, కులం, భౌగోళికం, భాష, కాలం అనే పరిమితులను దాటి, ఇవి ఈరోజు కూడా లోతైన ప్రాసంగికతను కలిగి ఉన్నాయి.
అన్నమాచార్యులు, వేమన, మరియు ఆది శంకరాచార్యులు వంటి మహానుభావుల స్ఫూర్తితో, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆ ప్రాచీన జ్ఞానాన్ని ఆత్మీయ సంగీతం మరియు భావోద్వేగభరిత దృశ్య కథనాల ద్వారా కొత్త రూపంలో ఆవిష్కరిస్తోంది.
తత్త్వమసి కేవలం పాటల సమాహారం మాత్రమే కాదు. ప్రతి తత్త్వం వెనుకనున్న అంతరార్థాన్ని వ్యక్తపరచేందుకు, ఇది సినిమాటిక్ దృశ్యాలు, ప్రతీకాత్మక రూపాలు, మరియు తాత్విక వ్యాఖ్యానాలను సమన్వయం చేస్తుంది. ఇది కేవలం వినిపించే అనుభవం కాదు — అనుభూతి చెందే, ఆలోచింపజేసే ప్రయాణం.
స్మిత మరియు ఆమె బృందం కలిసి, ఈ శాశ్వత సత్యాలను ప్రేక్షకులకు మరింత సన్నిహితంగా చేరువ చేసే ప్రత్యక్ష అనుభూతి ప్రధాన ప్రదర్శనగా ఈ ప్రాజెక్ట్ను రూపాంతరం చేయనున్నారు. ఇళయరాజా లైవ్, ఎం. ఎం. కీరవాణి లైవ్, ఎ. ఆర్. రెహ్మాన్ సంగీత ప్రదర్శనలు, వండర్మెంట్ టూర్, అలాగే లియోనెల్ మెస్సీ హైదరాబాద్ పర్యటన వంటి విశిష్ట ఈవెంట్లను రూపొందించిన బృందంతో కలిసి తత్త్వమసి సాకారమవుతోంది.
తత్త్వమసి – నాదం నుండి నిర్వాణం వరకు అనే టూర్లో భాగంగా, దక్షిణ్ స్టోరీస్ “ఇండియన్ రాగాస్” అనే కొత్త అనుభూతి ప్రధాన వేదికను కూడా ప్రారంభిస్తోంది. భారతీయ కళా సంప్రదాయాల్లో పాతుకుపోయిన సంగీత మరియు సాంస్కృతిక ప్రయాణాలను సృష్టించడం దీని లక్ష్యం.
కంకటాల గర్వంగా తత్త్వమసి యొక్క ప్రథమ పాదంను సమర్పిస్తోంది.
తత్త్వమసి యొక్క అసలు సారం — శాశ్వత జ్ఞానాన్ని ఆధునిక తరాలకు, భిన్న సంస్కృతులకు, మరియు భవిష్యత్ తరాలకు సంరక్షించి, కొత్త రూపంలో అందించడం.
తత్త్వమసి — “నీవే అది.”
మనము బయట వెతుకుతున్న సత్యం మనలోనే ఇప్పటికే ఉందని గుర్తుచేసే శాశ్వత సందేశం