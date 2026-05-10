ఆదివారం, 10 మే 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 10 మే 2026 (19:40 IST)

11-05-2026 సోమవారం ఫలితాలు - ఖర్చులు అందుపులో ఉండవు...

daily horoscope
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యసాధనలో సఫలీకృతులవుతారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. ఖర్చులు అందుపులో ఉండవు. ఆత్మీయులను విందులకు ఆహ్వానిస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ప్రతి వ్యవహారం స్వయంగా చూసుకోవాలి.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
శ్రమించినా ఫలితం శూన్యం. ఆప్తులకు మీ సమస్యలు తెలియజేయండి. భేషజాలకు పోవద్దు. మీ కష్టం మరొకరికి కలిసివస్తుంది. దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం. ఊహించని సంఘటన ఎదురవుతుంది. పనులు ముందుకు సాగవు. పెద్దలను సంప్రదిస్తారు.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ఒప్పందాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు అధికం. అప్రియమైన వార్త వింటారు. సోదరులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. వాహనం ఇతరులకివ్వవద్దు.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
సంప్రదింపులు పురోగతిన సాగుతాయి. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. సముచిత నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ప్రముఖులకు చేరువవుతారు. ధనలాభం ఉంది. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. పోయాయనుకున్న వస్తువులు లభ్యమవుతాయి.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
మీదైన రంగంలో మంచి ఫలితాలున్నాయి. ఆటుపోట్లను ధీటుగా ఎదుర్కుంటారు. రుణ సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఖర్చులు సామాన్యం. ఉండవు. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. ఆంతరంగి విషయాలు వెల్లడించవద్దు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. రుణ ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. మానసికంగా కుదుటపడతారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. ఆత్మీయులను కలుసుకుంటారు. కనిపించకుండా పోయిన వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
నేడు ఆశాజనకం. కీలక అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. మాటతీరుతో ఆకట్టుకుంటారు. ధనలాభం, వాహన సౌఖ్యం ఉన్నాయి. సభ్యత్వాలు స్వీకరిస్తారు. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. ఏ విషయంపై ఆసక్తి ఉండదు. పరధ్యానంగా ఉంటారు. స్థిమితంగా ఉండటానికి యత్నించండి. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. ధనసహాయం తగదు. పనుల్లో ఒత్తిడి అధికం. ఆత్మీయుల హితవు కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. అపజయాలకు కుంగిపోవద్దు. బంధువుల వైఖరి కష్టమనిపిస్తుంది. ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగించండి. ఖర్చులు అధికం. అనవసర జోక్యం తగదు. శుభలేఖ, ముఖ్యమైన పత్రాలు, అందుకుంటారు.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
వ్యవహారానుకూలత ఉంది. లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం కలుగుతుంది. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు, కార్యక్రమాలు సాగవు. పరిచయస్తుల ఆహ్వానం సంతోషం కలిగిస్తుంది. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఖర్చులు సామాన్యం. పొదుపు పథకాలు చేపడతారు. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం కలిసివచ్చే సూచనలున్నాయి. మీ శ్రీమతి అభిప్రాయం తెలుసుకోండి. వాయిదా పడిన పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు.
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
లావాదేవీలు పురోగతిన సాగుతాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. పనులు త్వరితగతిన సాగుతాయి. పత్రాల రెన్యువల్లో అలసత్వం తగదు. పాత పరిచయస్తులు తారసపడతారు. పందాలు, సాహసకృత్యాలకు పాల్పడవద్దు.

Watch More Videos

ఏపీ తీరంపై వాతావరణ మార్పులు - రెండు రోజుల్లో అల్పపీడనం

ఏపీ తీరంపై వాతావరణ మార్పులు - రెండు రోజుల్లో అల్పపీడనంబంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడటానికి పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారుతున్నాయి. రాబోయే 48 గంటల్లో నైరుతి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడన ప్రాంతం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ కేంద్రం అమరావతి వాతావరణ విభాగం అధికారులు వెల్లడించారు. మన్నార్ గల్ఫ్, దానిని అనుకుని ఉన్న శ్రీలంక పరిసర ప్రాంతాల్లో కొనసాగుతున్న ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతోనే ఈ అల్పపీడనం ఏర్పడనుందని పేర్కొన్నారు.

ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసిన తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్

ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసిన తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సినిమా హీరో, టీవీకే అధ్యక్షుడు సి.జోసెఫ్ విజయ్ తన ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేశారు. ముగిసిన శాసన సభ ఎన్నికల్లో ఆయన రెండు స్థానాల్లో పోటీ చేశారు. వాటిలో ఒకటి చెన్నై పెరంబూరు, తిరుచ్చి సెంట్రల్ నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేసి రెండు చోట్లా విజయం సాధించారు.

హైదరాబాద్ పర్యటనలో ప్రధాని మోడీ... పవన్ కళ్యాణ్ నివాసానికెళ్లి పరామర్శ

హైదరాబాద్ పర్యటనలో ప్రధాని మోడీ... పవన్ కళ్యాణ్ నివాసానికెళ్లి పరామర్శప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆదివారం హైదరాబాద్ పర్యటనకు వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నివాసానికి వెళ్లారు. ఇటీవల పవన్ చిన్నపాటి సర్జరీ చేయించుకున్న విషయం తెల్సిందే. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ నగరంలోని తన నివాసంలో విశ్రాంతి తీసుకుంటన్న పవన్‌ను ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ స్వయంగా వెళ్లి పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోడీకి పవన్ కళ్యాణ్ దంపతులు సాదర స్వాగతం పలికారు.

మోయలేని అప్పుల భారం ఉంది.. శ్వేతపత్రం విడుదల చేస్తాం : తమిళనాడు సీఎం విజయ్

మోయలేని అప్పుల భారం ఉంది.. శ్వేతపత్రం విడుదల చేస్తాం : తమిళనాడు సీఎం విజయ్గత ప్రభుత్వం రాష్ట్రంపై మోయలేని అప్పుల భారాన్ని మోపి, ఖజానాను పూర్తిగా ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోయిందని తమిళనాడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఆరోపించారు. ఆయన సీఎంగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత తొలిసారి ప్రసంగించారు. గత ప్రభుత్వం రాష్ట్రంపై మోయలేని అప్పుల భారాన్ని మోపి, ఖజానాను పూర్తిగా ఖాళీచేసి వెళ్ళిపోయింది. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో మనం బాధ్యతలు స్వీకరించాం. ఇది నిందలు వేయడం కాదు. వాస్తవ పరిస్థితిని ప్రజలు ముందుంచాలి. అందుకే రాష్ట్ర ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉందో ప్రజలకు తెలియజేసేందుకు ఒక శ్వేతపత్రం విడుదల చేస్తాను. మాది పారదర్శకమైన ప్రభుత్వం. ఏదీ దాపరికాలు లేకుండా ముసుగులు వేసుకోకుండా బహిరంగంగానే వ్యవహరిస్తాను అని విజయ్ ప్రకటించారు.

ప్రధాని మోడీ ఆశీస్సులు ఉంటే రాష్ట్ర అభివృద్ధి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

ప్రధాని మోడీ ఆశీస్సులు ఉంటే రాష్ట్ర అభివృద్ధి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డిప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆశీసులు ఉంటే రాష్ట్ర సర్వతోముఖాభివృద్ధి చెందుతుదని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ఇందుకోసం ప్రధాని మోడీ వికసిత్ భారత్‌తో కలిసి నడుస్తామని అన్నారు. ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికలు పూర్తయిపోయాయని.. ఇప్పుడు రాజకీయాల గురించి మాట్లాడాల్సిన పని లేదని చెప్పారు. అభివృద్ధి గురించే మాట్లాడదామన్నారు. హెచ్‌ఐసీసీలో ప్రధాని చేతుల మీదుగా వర్చువల్‌గా పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ప్రధానితో పాటు సీఎం రేవంత్‌ పాల్గొని మాట్లాడారు.

తిరుమలలోని వీధులకు వేదాల పేర్లు.. పుష్కరిణికి శ్రీ కృష్ణదేవరాయల మార్గం

తిరుమలలోని వీధులకు వేదాల పేర్లు.. పుష్కరిణికి శ్రీ కృష్ణదేవరాయల మార్గంతిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు పాలకమండలి తిరుమలలోని వీధులు, సర్కిళ్లు, ప్రధాన మార్గాలకు ఆధ్యాత్మిక, పౌరాణిక ప్రాశస్త్యం కలిగిన కొత్త పేర్లను ఖరారు చేసింది. శ్రీవారి ఆలయం చుట్టూ ఉన్న నాలుగు మాడ వీధులకు నాలుగు వేదాల పేర్లను ఖరారు చేశారు. తూర్పు మాడ వీధిని రుగ్వేద మార్గం, దక్షిణ మాడ వీధిని యజుర్వేద మార్గం, పశ్చిమ మాడ వీధిని సామవేద మార్గం, ఉత్తర మాడ వీధిని అధర్వణవేద మార్గంగా పిలవనున్నారు.

07-05-2026 గురువారం ఫలితాలు - ఇతరులకు ధనసహాయం తగదు

07-05-2026 గురువారం ఫలితాలు - ఇతరులకు ధనసహాయం తగదుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆర్ధికంగా పర్వాలేదనిపిస్తుంది. రుణవిముక్తులై తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. చాకచక్యంగా అడుగులేస్తారు. ప్రముఖుల సందర్శనం కోసం నిరీక్షణ తప్పదు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. దంపతుల మధ్య ఆద్యోన్యత నెలకొంటుంది. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆలోచనలు క్రియారూపం దాల్చుతాయి. అయిన వారి ప్రోత్సాహిస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. నగదు చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుంటారు. సన్నిహితులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు.

06-05-2026 బుధవారం ఫలితాలు - తొందరపాటుతనం తగదు...

06-05-2026 బుధవారం ఫలితాలు - తొందరపాటుతనం తగదు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం వ్యవహార ఒప్పందాల్లో జాగ్రత్త ఆచితూచి అడుగేయాల్సిన సమయం. అనవసర జోక్యం తగదు. వివాదాల జోలికి పోవద్దు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. దంపతుల మధ్య సఖ్యత లోపం, చీటికిమాటికి చికాకుపడతారు. ఖర్చులు విపరీతం. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు మీదైన రంగంలో గుర్తింపు పొందుతారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్చడతాయి. చాకచక్యంగా అడుగేస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. దైవకార్యానికి వ్యయం చేస్తారు. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది.

మనిషి లోపల వున్న శత్రువులు అరిషడ్వర్గాలు, వీటిని జయించడం ఎలా?

మనిషి లోపల వున్న శత్రువులు అరిషడ్వర్గాలు, వీటిని జయించడం ఎలా?అరిషడ్వర్గాలు అనేవి మనిషిలోని ఆరు అంతర్గత శత్రువులు. అరి అంటే శత్రువు, షట్ అంటే ఆరు, వర్గ అంటే సమూహం. అంటే మనిషిని పతనానికి గురిచేసే ఆరు రకాల శత్రు సమూహాలు అని అర్థం. మనిషి మోక్షాన్ని లేదా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని పొందకుండా ఈ ఆరు లక్షణాలు అడ్డుకుంటాయని పెద్దలు చెబుతారు. కామము (Desire): మితిమీరిన కోరిక. ఏదైనా వస్తువు లేదా విషయంపై విపరీతమైన వ్యామోహం పెంచుకోవడం. క్రోధము (Anger): కోపం. కోరిక తీరనప్పుడు కలిగే ఆవేశం. ఇది మనిషి విచక్షణను కోల్పోయేలా చేస్తుంది. లోభము (Greed): పిసినారితనం లేదా అత్యాశ. తన దగ్గర ఉన్నది ఇతరులకు పెట్టకపోవడం, ఇంకా కావాలని ఆశపడటం.

మీరేమైనా దేశ ప్రధాన పురోహితులా? మీకు వేరే పనేమీ లేదా? సుప్రీం కోర్టు ఫైర్

మీరేమైనా దేశ ప్రధాన పురోహితులా? మీకు వేరే పనేమీ లేదా? సుప్రీం కోర్టు ఫైర్"మీరేమైనా దేశ ప్రధాన పురోహితులా?" అని కేరళలోని శబరిమల ఆలయంలోకి 10 నుంచి 50 ఏళ్ల వయసున్న మహిళల ప్రవేశంపై ఉన్న నిషేధాన్ని సవాలు చేస్తూ 2006లో ఇండియన్ యంగ్ లాయర్స్ అసోసియేషన్ దాఖలు చేసిన ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం (పిఐఎల్)పై మంగళవారం సుప్రీంకోర్టు తీవ్రంగా మండిపడింది. ఈ పిఐఎల్ "చట్ట ప్రక్రియను దుర్వినియోగం చేయడమే" అని, ఆ అసోసియేషన్ ఇలాంటి పిఐఎల్‌లను దాఖలు చేయడం కాకుండా న్యాయవాదుల సంఘం కోసం, దాని యువ సభ్యుల సంక్షేమం కోసం పనిచేయాలని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com