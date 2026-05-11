మంగళవారం, 12 మే 2026
Written By పి.ప్రసూనా రామన్

12-05-2026.. మంగళవారం ఫలితాలు - సర్వత్రా అనుకూలమే

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. సమయస్ఫూర్తిగా మెలగండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు, కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. అయిన వారి ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం తీవ్రంగా ఆలోచింపచేస్తుంది. పనులు వాయిదా వేసుకుంటారు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. ఏ విషయాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోవచ్చు. ఆత్మీయుల వ్యాఖ్యలు ఉత్సాహపరుస్తాయి. ఖర్చులు విపరీతం. రుణాలు, చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యక్రమాలు నిర్విరామంగా సాగుతాయి. ప్రతికూలతలను అనుకూలంగా మలుచుకుంటారు. కొంతమొత్తం ధనం అందుతుంది. అవసరాలు నెరవేరుతాయి. పనులు సావకాశంగా పూర్తి చేస్తారు. మీ సాయంతో ఒకరికి మేలు జరుగుతుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
సంప్రదింపులు పురోగతిన సాగుతాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
పొదుపు ధనం అందుతుంది. శుభకార్యానికి యత్నాలు సాగిస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. చేసిన పనులే తిరిగి చేస్తారు. పెద్దల ఆరోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. సోదరుల మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త.
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
ఆర్ధికంగా ఆశించిన ఫలితాలున్నాయి. ఖర్చులు భారమనిపించవు. ఆత్మీయుల ప్రోత్సాహం ఉత్సాహపరుస్తుంది. కొత్తయత్నాలు చేపడతారు. ఇతరుల సాయం ఆశించవద్దు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యసిద్ధి, ధనలాభం ఉన్నాయి. సమయస్ఫూర్తిగా వ్యవహరిస్తారు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. పన్నులు సానుకూలమవుతాయి. సంతోషంగా కాలం గడుపుతారు. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం తగదు. ఫోన్ సందేశాలకు స్పందించవద్దు. కీలక చర్చల్లో పాల్గొంటారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. మీ తప్పిదాలను సరిదిద్దుకోండి. దంపతుల మధ్య దాపరికం తగదు. కావలసిన ధనాన్ని లౌక్యంగా రాబట్టుకోవాలి. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. అప్రియమైన వార్త వింటారు. సోదరులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. సమస్యలను ధైర్యంగా ఎదుర్కుంటారు. యత్నాలను ఆప్తులు ప్రోత్సహిస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. పిల్లల చదువుపై దృష్టిపెడతారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. పత్రాల్లో మార్పులు అనుకూలిస్తాయి. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
సర్వత్రా అనుకూలమే. రావలసిన ధనం అందుతుంది. రుణసమస్య తొలగి తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఖర్చులు అధికం. డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు. వివాహయత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. వేడుకల్లో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఆటుపోట్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కుంటారు. ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. మంచి చేయబోతే చెడు ఎదురవుతుంది. చెల్లింపులో అలక్ష్యం తగదు. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. వాహనదారులకు దూకుడు తగదు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. వ్యవహార లావాదేవీల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. మొహమ్మాటాలు, భేషజాలకు పోవద్దు. ఆర్భాటాలకు వ్యయం చేస్తారు. పనులు ఒక పట్టాన సాగపు ఆప్తులకు సాయం అందిస్తారు. ఆకస్మిక ప్రయాణం తలపెట్టారు.

మే 13న బిగ్ ట్విస్ట్.. విజయ్‌కు అసెంబ్లీలో బలపరీక్ష.. అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు అందుకు సిద్ధం?నాలుగు రోజుల తీవ్రమైన రాజకీయ చర్చల అనంతరం, తమిళనాడు అసెంబ్లీలో తన పార్టీకి మెజారిటీని నిరూపించుకోవడానికి అవసరమైన సంఖ్యను అతి కష్టం మీద సాధించడంతో, నటుడు, టీవీకే చీఫ్ విజయ్ చివరకు ప్రతిష్టాత్మకమైన ముఖ్యమంత్రి కుర్చీని దక్కించుకోగలిగారు. ఆయనకు ఇప్పుడు సభలో మొత్తం 120 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు లభించింది. ఇది మ్యాజిక్ ఫిగర్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ.

Modi Effect: బంగారం కొనొద్దు.. ప్రయాణాలొద్దు.. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్‌ చేయాలన్న మోదీ..స్టాక్స్ ఢమాల్వర్క్ ఫ్రం హోమ్‌ను ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రోత్సహించారు. వీలైనంత వరకు ఇంటి నుంచే పని చేసే సంస్కృతిని మళ్లీ ప్రోత్సహించాలని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. భౌతిక సమావేశాల కంటే వర్చువల్ మీటింగ్‌లకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని తెలిపారు. అత్యవసరం కాని ప్రయాణాలను తగ్గించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రస్తుతం దేశం ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక సవాళ్లే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. పశ్చిమ ఆసియా ప్రాంతంలో నెలకొన్న తీవ్ర ఉద్రిక్తతల కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడి చమురు ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. చమురు దిగుమతుల కోసం దేశం భారీగా విదేశీ మారకద్రవ్యాన్ని ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది.

బీస్ట్ మూవీ గెటప్‌పై తమిళనాడు సీఎం సి.జోసెఫ్ విజయ్రాజకీయాల్లో మార్పు రావాలి. తాను గత ముఖ్యమంత్రుల కంటే భిన్నమని చెబుతూ వస్తున్న సినీ హీరో విజయ్.. ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పటి నుండి దానిని చేతల్లో చూపించడం మొదలుపెట్టారు. ముఖ్యమంత్రి గెటప్‌లో వచ్చిన మొదటి మార్పు ఇది. తమిళనాడులో ఇంతకుముందు ఎందరో ముఖ్యమంత్రులు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. రాజకీయ ఉద్ధండులైన రాజాజీ, కామరాజ్, అన్నాదురై, ఎంజీఆర్, కలైంజర్, జయలలిత మొదలుకుని మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎం.కె. స్టాలిన్ వరకు అందరూ మన సాంప్రదాయ వస్త్రధారణ అయిన ధోతీ-చొక్కా, చీర ధరించి పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. మొదటిసారిగా, విజయ్ కోట్-సూట్ ధరించి ముఖ్యమంత్రిగా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. విదేశాల్లో నాయకులు అలాంటి దుస్తులు ధరించడం చూసిన వారు, ఆదివారం విజయ్ కూడా కోట్-సూట్‌లో రావడం చూసి ఆశ్చర్యపోయారు.

కానిస్టేబుల్‌ను హత్య చేసిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు.. కత్తితో దాడిఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కాకినాడ నగరంలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఒక కానిస్టేబుల్‌ను హత్య చేశారని పోలీసులు సోమవారం తెలిపారు. ఈ ఘటన ఆదివారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత కాకినాడలోని గాంధీ నగర్ ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ నాగేశ్వరరావుపై కత్తితో దాడి చేశారు. వారు ఆయన గొంతు కోయడంతో, ఆయన అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మద్యం మత్తులో ఉన్న కొందరు యువకులు రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న ఒక వ్యక్తిపై దాడి చేశారని స్థానికులు పోలీసులకు తెలిపారు.

ఆ సర్టిఫికేట్ తేలేదు.. తర్వాత ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన కీర్తన (video)తమిళనాడు రాష్ట్ర శాసనసభలో ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి తప్పనిసరి అర్హత అయిన ఎన్నికల ధృవీకరణ పత్రాన్ని సమర్పించలేకపోవడం వల్ల, తమిళనాడు మంత్రి ఎస్. కీర్తన ప్రమాణ స్వీకారం చేయలేకపోయారని ఒక అధికారి తెలిపారు. సోమవారం నాడు అసెంబ్లీ ప్రధాన కార్యదర్శి కె. శ్రీనివాసన్ మైక్రోఫోన్‌లో ఆమె పేరును ప్రకటిస్తూ, ప్రమాణ స్వీకారం చేయాల్సిందిగా కీర్తనను ఆహ్వానించినప్పుడు, ఆమె వేదిక వైపు నడిచారు.

తిరుమలలోని వీధులకు వేదాల పేర్లు.. పుష్కరిణికి శ్రీ కృష్ణదేవరాయల మార్గంతిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు పాలకమండలి తిరుమలలోని వీధులు, సర్కిళ్లు, ప్రధాన మార్గాలకు ఆధ్యాత్మిక, పౌరాణిక ప్రాశస్త్యం కలిగిన కొత్త పేర్లను ఖరారు చేసింది. శ్రీవారి ఆలయం చుట్టూ ఉన్న నాలుగు మాడ వీధులకు నాలుగు వేదాల పేర్లను ఖరారు చేశారు. తూర్పు మాడ వీధిని రుగ్వేద మార్గం, దక్షిణ మాడ వీధిని యజుర్వేద మార్గం, పశ్చిమ మాడ వీధిని సామవేద మార్గం, ఉత్తర మాడ వీధిని అధర్వణవేద మార్గంగా పిలవనున్నారు.

07-05-2026 గురువారం ఫలితాలు - ఇతరులకు ధనసహాయం తగదుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆర్ధికంగా పర్వాలేదనిపిస్తుంది. రుణవిముక్తులై తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. చాకచక్యంగా అడుగులేస్తారు. ప్రముఖుల సందర్శనం కోసం నిరీక్షణ తప్పదు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. దంపతుల మధ్య ఆద్యోన్యత నెలకొంటుంది. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆలోచనలు క్రియారూపం దాల్చుతాయి. అయిన వారి ప్రోత్సాహిస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. నగదు చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుంటారు. సన్నిహితులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు.

06-05-2026 బుధవారం ఫలితాలు - తొందరపాటుతనం తగదు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం వ్యవహార ఒప్పందాల్లో జాగ్రత్త ఆచితూచి అడుగేయాల్సిన సమయం. అనవసర జోక్యం తగదు. వివాదాల జోలికి పోవద్దు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. దంపతుల మధ్య సఖ్యత లోపం, చీటికిమాటికి చికాకుపడతారు. ఖర్చులు విపరీతం. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు మీదైన రంగంలో గుర్తింపు పొందుతారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్చడతాయి. చాకచక్యంగా అడుగేస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. దైవకార్యానికి వ్యయం చేస్తారు. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది.

మనిషి లోపల వున్న శత్రువులు అరిషడ్వర్గాలు, వీటిని జయించడం ఎలా?అరిషడ్వర్గాలు అనేవి మనిషిలోని ఆరు అంతర్గత శత్రువులు. అరి అంటే శత్రువు, షట్ అంటే ఆరు, వర్గ అంటే సమూహం. అంటే మనిషిని పతనానికి గురిచేసే ఆరు రకాల శత్రు సమూహాలు అని అర్థం. మనిషి మోక్షాన్ని లేదా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని పొందకుండా ఈ ఆరు లక్షణాలు అడ్డుకుంటాయని పెద్దలు చెబుతారు. కామము (Desire): మితిమీరిన కోరిక. ఏదైనా వస్తువు లేదా విషయంపై విపరీతమైన వ్యామోహం పెంచుకోవడం. క్రోధము (Anger): కోపం. కోరిక తీరనప్పుడు కలిగే ఆవేశం. ఇది మనిషి విచక్షణను కోల్పోయేలా చేస్తుంది. లోభము (Greed): పిసినారితనం లేదా అత్యాశ. తన దగ్గర ఉన్నది ఇతరులకు పెట్టకపోవడం, ఇంకా కావాలని ఆశపడటం.

మీరేమైనా దేశ ప్రధాన పురోహితులా? మీకు వేరే పనేమీ లేదా? సుప్రీం కోర్టు ఫైర్"మీరేమైనా దేశ ప్రధాన పురోహితులా?" అని కేరళలోని శబరిమల ఆలయంలోకి 10 నుంచి 50 ఏళ్ల వయసున్న మహిళల ప్రవేశంపై ఉన్న నిషేధాన్ని సవాలు చేస్తూ 2006లో ఇండియన్ యంగ్ లాయర్స్ అసోసియేషన్ దాఖలు చేసిన ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం (పిఐఎల్)పై మంగళవారం సుప్రీంకోర్టు తీవ్రంగా మండిపడింది. ఈ పిఐఎల్ "చట్ట ప్రక్రియను దుర్వినియోగం చేయడమే" అని, ఆ అసోసియేషన్ ఇలాంటి పిఐఎల్‌లను దాఖలు చేయడం కాకుండా న్యాయవాదుల సంఘం కోసం, దాని యువ సభ్యుల సంక్షేమం కోసం పనిచేయాలని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది.
