శేషాచలం కొండల్లో 89.4 శాతం పచ్చదనం.. టీటీడీని అభినందించిన సీఎం బాబు
శేషాచలం కొండల్లో నిరంతర పరిరక్షణ కృషి ద్వారా తిరుమలలో 89.4 శాతం అటవీ విస్తరణను సాధించినందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సోమవారం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) బోర్డును అభినందించారు. తాజా ఇండియా స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ (ఐఎస్ఎఫ్ఆర్) ప్రకారం, టీటీడీ పరిధిలోని మొత్తం 2,719 హెక్టార్లలో దాదాపు 2,431 హెక్టార్లు అటవీ వృక్షసంపదతో నిండి ఉన్నాయని, దీని ఫలితంగా తిరుమలలో 89.4 శాతం పచ్చదనం ఏర్పడిందని టీటీడీ తెలిపింది.
పవిత్రమైన శేషాచల కొండ శ్రేణులలో అటవీ సంపదను రక్షించడానికి, స్థానిక వృక్ష జాతులను పునరుద్ధరించడానికి మరియు పర్యావరణ సమతుల్యతను కాపాడటానికి ఆలయ సంస్థ చేస్తున్న కృషిని ముఖ్యమంత్రి అభినందించారు.
"మన సంప్రదాయాలు ప్రకృతిని పవిత్రంగా భావిస్తాయి. అడవులను, వన్యప్రాణులను రక్షించడం దైవ సేవతో సమానం. భవిష్యత్ తరాలకు మరింత పచ్చని, ఆరోగ్యకరమైన తిరుమలను అందించడంలో సహాయపడే ఈ ప్రయత్నాలను నేను అభినందిస్తున్నాను"అని ఏపీ సీఎం ఎక్స్ వేదికగా చేసిన ఒక పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
కాగా టీటీడీ శేషాచలం కొండల ప్రాంతమంతటా స్థానిక వృక్షాల పెంపకం, వన్యప్రాణుల సంరక్షణ చర్యలు, ఔషధ మొక్కల పరిరక్షణ కార్యక్రమాల వంటి పలు కార్యక్రమాలను చేపట్టింది. తిరుపతిలోని శేషాచలం కొండల శిఖరాగ్రంపై కొలువై ఉన్న శ్రీ వేంకటేశ్వర ఆలయానికి టీటీడీ అధికారిక సంరక్షక సంస్థగా వ్యవహరిస్తోంది. 1980 నుండి, ఇది పర్యావరణ సమతుల్యతను కాపాడుతూనే, లక్షలాది మంది భక్తుల ఆధ్యాత్మిక అవసరాలను తీరుస్తూ శేషాచలం కొండల అపారమైన అటవీ సంపదను సంరక్షిస్తోంది.
వేసవి కాలం కావడంతో పర్యాటకులు వివిధ ఆహ్లాదకర ప్రాంతాలను సందర్శించేందుకు వెళుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కర్నాటకలోని కొడగు జిల్లాలో ఓ సరస్సులో ఏనుగుల మందకు స్నానం చేయిస్తున్నారు. వాటిని తిలకించేందుకు అక్కడికి పలువురు పర్యాటకులు వెళ్లారు. కొంతమంది వాటిని మరింత దగ్గరగా చూసేందుకు సరస్సులో దిగారు. ఇంతలో రెండు ఏనుగుల మధ్య భీకరమైన ఘర్షణ చెలరేగింది. దీనితో అవి నీటిలోనే ఒకదానికొకటి పోరాడుతూ సరస్సు ఒడ్డునే వున్న ఓ మహిళా పర్యాటకురాలిపైకి దూసుకుని వచ్చాయి. అవి దాడి చేసుకుంటుండగా వాటి మధ్యలో ఆ మహిళ నలిగిపోయి ప్రాణాలు కోల్పోయింది.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని కలిసేందుకు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ మే 22న ఢిల్లీలో పర్యటించనున్నారు. ముఖ్యమంత్రిగా తన తొలి మూడు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా, విజయ్ విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ను కూడా కలవనున్నారని, శ్రీలంక నావికా దళం తమిళనాడు మత్స్యకారులపై తరచుగా జరుపుతున్న దాడుల విషయాన్ని ఆయన దృష్టికి తీసుకురానున్నారు.
బలూచిస్తాన్లోని మంగ్లా జర్ఘూన్ ఘర్ ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న నిఘా ఆధారిత ఆపరేషన్లో, పాకిస్తాన్ భద్రతా దళాలు 35 మంది ఉగ్రవాదులను హతమార్చాయి. ముగ్గురు కీలకమైన సీనియర్ కమాండర్లను పట్టుకున్నాయి. మే 13న ప్రారంభమైన ఈ ఆపరేషన్లో, గత నాలుగు రోజుల్లో 35 మంది ఉగ్రవాదులు మరణించారని బలూచిస్తాన్ ప్రభుత్వ ప్రతినిధి షాహిద్ రింద్ ఆదివారం రాత్రి క్వెట్టాలో మీడియాకు తెలిపారు.
అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం కారణంగా పశ్చిమాసియాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తపరిస్థితులతో పాటు ఇంధన సంక్షోభం నెలకొంది. దీంతో దేశంలో ఇంధన కొరత ఏర్పడింది. మున్ముందు మరింత తీవ్రతరమయ్యే అవకాశాలు కనిపించడంతో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. దీంతో ప్రధాని మోడీ స్వయంగా పొదుపు చర్యలకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఇందులోభాగంగా, ఆయన వాహన శ్రేణిలోని వాహనాల సంఖ్యను భారీగా తగ్గించుకున్నారు. దీంతో బీజేపీ పాలిత ముఖ్యమంత్రులతో పాటు ఎన్డీయే పాలిత సీఎంలు కూడా ఇంధన పొదుపు మంత్రం జపిస్తున్నారు.
మూడో బిడ్డకు 30 వేలు, నాలుగో బిడ్డకు 40 వేలు ఎటు పోతాయో? ఒక్కరికే 30 లక్షలవుతుంటే...
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు జనాభా పెరుగుదల అవసరమనీ, రానురాను ఏపీ జనాభా తగ్గిపోతుందనీ, అది ఆర్థికంగా భవిష్యత్తులో దెబ్బతీస్తుందనీ, అందువల్ల పిల్లల్ని కనండి అని చెబుతున్నారు. అలా పిల్లల్ని ఇద్దరకంటే ఎక్కువగా... అంటే మూడో బిడ్డను కంటే రూ. 30 వేలు ఇస్తామనీ, 4వ బిడ్డను కంటే 40 వేలు ఇస్తామని ప్రకటించారు. ఇప్పుడిది కాస్తా సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీసింది. అసలు పిల్లల్ని కనాలంటే దంపతులు భయపడే పరిస్థితి వచ్చేసిందనీ, ఒక్క అబ్బాయి లేదా అమ్మాయిని సెటిల్ చేయాలంటా మధ్యతరగతి లేదా దిగువ మధ్యతరగతి వాళ్లకు తల ప్రాణం తోకకి వస్తోందని అంటున్నారు.
ప్రతి సోమవారం ఈ శక్తివంతమైన మంత్రాలను పఠించడం ద్వారా అభీష్టాలు నెరవేరడంతో పాటు శివ సాయుజ్యం లభిస్తుంది. మోక్షం ప్రాప్తిస్తుంది. సోమవారం శివయ్యను తలచుకోవడం ద్వారా ఉన్నత లక్ష్యాలను అధిగమించవచ్చు. ఇంకా శివానుగ్రహం లభిస్తుంది. సోమవారం శివ మంత్ర పఠనంతో లాభాలేంటో తెలుసుకుందాం.. సోమవారం పంచాక్షరీ మంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా భయం, మానసిక ఆందోళన, ఒత్తిడి దూరమవుతుంది. ప్రతికూల శక్తులు తొలగిపోతాయి. ఆరోగ్యంగా వుంటారు. ప్రమాదాలను దూరం చేసుకోవచ్చు. అనుకూలత చేకూరుతుంది. అన్నీ కార్యాల్లో విజయం వరిస్తుంది. ధైర్యం పెరుగుతుంది. కర్మ ఫలాలతో ఏర్పడే అడ్డంకులు దూరమవుతాయి.
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహస్థితి అనుకూలంగా ఉంది. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ఆప్తులు సాయం అందిస్తారు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. నిలిపి వేసిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుకుంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు వ్యవహారాల్లో ఒత్తిడికి గురికావద్దు. స్థిమితంగా ఉండటానికి యత్నించండి. ఖర్చులు విపరీతం. ముఖ్యలను కలిసినా ఫలితం ఉండదు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. మీ అలవాట్లు, బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి.
17-05-2026 నుంచి 23-05-2026 వరకు మీ వార ఫలితాలు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఈ వారం మీ ఓర్పునకు పరీక్షా సమయం. కార్యదీక్షతో పట్టుదలతో శ్రమించాలి. మీ సామర్థ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. సాయం ఆశించి నిరుత్సాహపడతారు. ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. అవసరాలకు అతికష్టమ్మీద ధనం అందుతుంది. చేపట్టవలసిన పనులను మధ్యలోనే నిలిపివేయవద్దు. ఆలోచనలు క్రియారూపం దాల్చుతాయి. యత్నాలకు పెద్దల ప్రోత్సాహం వుంటుంది. దూరపు బంధువుల ఆహ్వానం అందుకుంటారు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుగుతారు. ఒక వార్త ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ఉద్యోగస్తులకు ఏమరపాటు ఇబ్బందికి దారితీస్తుంది. ముఖ్యులకు వివరణ ఇచ్చుకుంటారు. వ్యాపారాలు క్రమంగా ఊపందుకుంటాయి. మీ పథకాలు ఆశించిన ఫలితాలనిస్తాయి. వృత్తి, ఉపాధి పథకాల్లో నిలదొక్కుకుంటారు.