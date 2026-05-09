శనివారం, 9 మే 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. ఆధ్యాత్మికం వార్తలు
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : శనివారం, 9 మే 2026 (14:05 IST)

మే 10, 11 తేదీలలో టిటిడి ఇంజినీరింగ్ పోస్టులకు కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షలు

Tirumala
తిరుపతి: టిటిడి ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో వివిధ ఇంజినీరింగ్ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి 2026 మే 10, 11 తేదీలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 93 పరీక్షా కేంద్రాలలో ఆన్‌లైన్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ (CBT) పరీక్షలు జరుగనున్నాయి. సంబంధిత పోస్ట్ లకు సంబంధించి కేటాయించిన కేంద్రాల్లో పరీక్షలు జరుగనున్నాయి. ఏఈఈ (సివిల్)- 93 కేంద్రాలు, ఏఈఈ (ఎలక్ట్రికల్)- 16 కేంద్రాలు, ఏఈ (సివిల్)- 42 కేంద్రాలు, ఏటీవో (సివిల్) – 42 కేంద్రాల్లో పరీక్షలు జరుగనున్నాయి. 
 
పోస్టుల భర్తీకి క్రింది షెడ్యూల్ ప్రకారం పరీక్షలు జరుగుతాయి.
పరీక్షల షెడ్యూల్
AEE (సివిల్)- 10.05.2026 – ఉదయం 9.00 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12.00 గంటల వరకు
AEE (ఎలక్ట్రికల్)- 10.05.2026 – మధ్యాహ్నం 2.00 గంటల నుండి సాయంత్రం 5.00 గంటల వరకు
AE (సివిల్)- 11.05.2026 – ఉదయం 9.00 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12.00 గంటల వరకు
ATO (సివిల్)- 11.05.2026 – మధ్యాహ్నం 2.00 గంటల నుండి సాయంత్రం 5.00 గంటల వరకు
 
అభ్యర్థులు పరీక్షా కేంద్రాలకు కనీసం రెండు గంటల ముందుగానే చేరుకోవాలని టిటిడి సూచించింది. నిర్దేశిత సమయానికి అనంతరం వచ్చిన అభ్యర్థులను పరీక్షా కేంద్రాలలోకి అనుమతించరు. అలాగే పరీక్షా కేంద్రాలలోకి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు, రిస్ట్ వాచ్‌లు తదితర వస్తువులను అనుమతించరు. హాల్ టికెట్‌లో పేర్కొన్న నిబంధనలు, సూచనలను తప్పనిసరిగా పాటిస్తూ అభ్యర్థులు పరీక్షలకు హాజరు కావాలని టిటిడి విజ్ఞప్తి చేస్తోంది. ఈ సమాచారాన్ని టిటిడి ప్రధాన ప్రజా సంబంధాల శాఖ విడుదల చేసింది.

Watch More Videos

Heart attack, ఉద్యోగం కోసం డెమో ఇస్తూ గుండెపోటుతో లెక్చరర్ మృతి, వీడియో

Heart attack, ఉద్యోగం కోసం డెమో ఇస్తూ గుండెపోటుతో లెక్చరర్ మృతి, వీడియోఖమ్మం జిల్లాలో విషాదం చోటుచేసుకున్నది. ఓ ప్రైవేట్ కళాశాలలో ఉద్యోగం కోసం వెళ్లిన ఓ లెక్చరర్ గుండెపోటుతో మరణించాడు. ఈ ఘటనతో అక్కడివారు దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. ప్రైవేట్ కాలేజీలో ఉద్యోగం కోసం సదరు లెక్చరర్ క్లాసులో డెమో ఇస్తున్నాడు. ఈ సమయంలో పలువురు సందేహాలు లేవనెత్తడంతో వాటిని నివృత్తి చేస్తున్నాడు. అలా వారికి వివరిస్తూనే ఒక్కసారిగా స్టేజిపైనే కుప్పకూలిపోయాడు. దీనితో అప్రమత్తమైన తోటివారు వెంటనే ఆయనను సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఐతే ఆయన అప్పటికే మృతి చెందారని వైద్యులు ధృవీకరించారు. ఇటీవలి కాలంలో గుండెపోటుతో మరణిస్తున్నవారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది.

నేను సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ సభ్యుడిని, కానీ ప్రతిపక్షంలో వున్నా: నాటి లీడర్ ప్రమోద్ మహాజన్, వీడియో

నేను సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ సభ్యుడిని, కానీ ప్రతిపక్షంలో వున్నా: నాటి లీడర్ ప్రమోద్ మహాజన్, వీడియోతమిళనాడులో రాజకీయ అనిశ్చితి కొనసాగుతున్నవేళ 1996 సంవత్సరంలో పార్లమెంటులో ఆనాటి భాజపా లోక్ సభ సభ్యుడు ప్రమోద్ మహాజన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పటి విజయ్ పార్టీకి చక్కగా అతికినట్లు సరిపోతాయని అనిపిస్తుంది. ఇంతకీ అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే... 1996లో భాజపా సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా అవతరించింది కానీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి అవసరమైనంత బలం లేదు. ఐతే రాష్ట్రపతికి తాము అతిపెద్ద పార్టీగా ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి పిలవాలని భాజపా అభ్యర్థించడంతో సభలో ఓటింగ్ పెట్టారు. కానీ మద్దతు ఇస్తామన్న పార్టీలు హ్యాండ్ ఇచ్చాయి. దాంతో వాజ్ పేయి సర్కార్ కేవలం 13 రోజులకే కుప్పకూలింది.

విజయ్ సీఎం అయినా దిగిపోవాల్సిందే, త్రిష లేకుండా వుంటే విజయ్ జాతకం వేరే: వేణుస్వామి

విజయ్ సీఎం అయినా దిగిపోవాల్సిందే, త్రిష లేకుండా వుంటే విజయ్ జాతకం వేరే: వేణుస్వామితమిళనాడు రాష్ట్రంలో రాజకీయ అనిశ్చితి అలాగే సాగుతోంది. విజయ్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యేందుకు మార్గం సుగమం అవుతుందని అనుకుంటుండగా చిన్నపార్టీలు తలోరకంగా స్పందిస్తున్నాయి. ఈ నేపధ్యంలో ప్రముఖ ఆస్ట్రాలజర్ వేణుస్వామి తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాల గురించి ప్రత్యేకంగా తన భవిష్యవాణి వినిపించారు. తమిళనాడు గురించి ఆయన చెబుతూ... విజయ్ ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటికీ ఆరు నెలలు లేదా సంవత్సరం తిరగకుండానే ఆయన సీఎం కుర్చీ నుంచి దిగిపోవాల్సి వస్తుంది. ఎన్నికలు జరుగుతాయి. త్రిష లేకుండా వున్నట్లయితే విజయ్ జాతకం వేరేగా వుండేది. వాళ్లిద్దరూ జాతకాలు ఏకనాడి కలిగి వుండటంతో ఇట్లాంటివి జరుగుతున్నాయి.

మా పార్టీ మద్దతు టీవీకే విజయ్‌కు లేదు, ఎమ్మెల్యే సంతకం ఫోర్జరీ చేసారు: దినకరన్

మా పార్టీ మద్దతు టీవీకే విజయ్‌కు లేదు, ఎమ్మెల్యే సంతకం ఫోర్జరీ చేసారు: దినకరన్తమ పార్టీ ఎఎంఎంకే నుంచి గెలిచిన ఏకైక ఎమ్మెల్యే కామరాజ్ సంతకాన్ని టీవీకె పార్టీ ఫోర్జరీ చేసిందనీ, ఆ పార్టీకి తాము మద్దతు ఇవ్వలేదని పార్టీ చీఫ్ దినకరన్ ఫిర్యాదు చేసారు. ఇదే విషయాన్ని తమిళనాడు గవర్నర్ అక్లేకర్ ను కలిసి చెప్పారు. పైగా కామరాజ్ గత రెండు రోజుల నుంచి ఆచూకి లేకుండా పోయారంటూ శుక్రవారం రాత్రి దినకరన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. దినకర్ ఆరోపణలను టీవీకే పార్టీ తిప్పికొట్టింది. తమ పార్టీ ఎలాంటి ఒత్తిడులకు, కొనుగోళ్లకు పాల్పడదనీ, కామరాజ్ స్వయంగా సంతకం చేసి ఆ లేఖను తమకు సమర్పించారంటూ ఓ వీడియోను షేర్ చేసారు.

విజయ్‌కు చుక్కలు చూపిస్తున్న వీసీకే పార్టీ, డిప్యూటీ సీఎం పోస్ట్ డిమాండ్

విజయ్‌కు చుక్కలు చూపిస్తున్న వీసీకే పార్టీ, డిప్యూటీ సీఎం పోస్ట్ డిమాండ్ఎన్నికల్లో తగిన మెజారిటీ సాధించలేకపోతే ఎలా వుంటుందో టీవీకే పార్టీ చీఫ్ విజయ్‌కు క్రమంగా తెలిసి వస్తోంది. కేవలం అతిపెద్ద పార్టీ అయితే సరిపోదు. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి కావలసిన సాధారణ మెజారిటీ రాకపోతే పరిస్థితి ఎలా వుంటుందో తమిళనాడు రాజకీయాలను చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది. వీసీకెకి ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు వున్నారు. వీరు ఇద్దరూ విజయ్ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇవ్వాలంటే... డిప్యూటీ సీఎం పోస్టుతో పాటు ఒక కేబినెట్ మంత్రి పదవి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తోంది. విజయ్ రాజీనామా చేసే స్థానం నుంచి తమ అభ్యర్థిని పోటీకి నిలబెట్టాలి. వీటితో పాటు ఇంకా రెండు షరతులు కూడా పెట్టినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

మనిషి లోపల వున్న శత్రువులు అరిషడ్వర్గాలు, వీటిని జయించడం ఎలా?

మనిషి లోపల వున్న శత్రువులు అరిషడ్వర్గాలు, వీటిని జయించడం ఎలా?అరిషడ్వర్గాలు అనేవి మనిషిలోని ఆరు అంతర్గత శత్రువులు. అరి అంటే శత్రువు, షట్ అంటే ఆరు, వర్గ అంటే సమూహం. అంటే మనిషిని పతనానికి గురిచేసే ఆరు రకాల శత్రు సమూహాలు అని అర్థం. మనిషి మోక్షాన్ని లేదా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని పొందకుండా ఈ ఆరు లక్షణాలు అడ్డుకుంటాయని పెద్దలు చెబుతారు. కామము (Desire): మితిమీరిన కోరిక. ఏదైనా వస్తువు లేదా విషయంపై విపరీతమైన వ్యామోహం పెంచుకోవడం. క్రోధము (Anger): కోపం. కోరిక తీరనప్పుడు కలిగే ఆవేశం. ఇది మనిషి విచక్షణను కోల్పోయేలా చేస్తుంది. లోభము (Greed): పిసినారితనం లేదా అత్యాశ. తన దగ్గర ఉన్నది ఇతరులకు పెట్టకపోవడం, ఇంకా కావాలని ఆశపడటం.

మీరేమైనా దేశ ప్రధాన పురోహితులా? మీకు వేరే పనేమీ లేదా? సుప్రీం కోర్టు ఫైర్

మీరేమైనా దేశ ప్రధాన పురోహితులా? మీకు వేరే పనేమీ లేదా? సుప్రీం కోర్టు ఫైర్"మీరేమైనా దేశ ప్రధాన పురోహితులా?" అని కేరళలోని శబరిమల ఆలయంలోకి 10 నుంచి 50 ఏళ్ల వయసున్న మహిళల ప్రవేశంపై ఉన్న నిషేధాన్ని సవాలు చేస్తూ 2006లో ఇండియన్ యంగ్ లాయర్స్ అసోసియేషన్ దాఖలు చేసిన ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం (పిఐఎల్)పై మంగళవారం సుప్రీంకోర్టు తీవ్రంగా మండిపడింది. ఈ పిఐఎల్ "చట్ట ప్రక్రియను దుర్వినియోగం చేయడమే" అని, ఆ అసోసియేషన్ ఇలాంటి పిఐఎల్‌లను దాఖలు చేయడం కాకుండా న్యాయవాదుల సంఘం కోసం, దాని యువ సభ్యుల సంక్షేమం కోసం పనిచేయాలని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది.

05-05-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - గిట్టని వ్యక్తులతో జాగ్రత్త

05-05-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - గిట్టని వ్యక్తులతో జాగ్రత్తమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. మీ అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా తెలియజేయండి. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. పిల్లల చదువులపై దృష్టి సారిస్తారు. వివాదాలు పరిష్కారదిశగా సాగుతాయి. ప్రయాణం తలపెడతారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు రుణ విముక్తులవుతారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. పనుల సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. ఖర్చులు అధికం. మీ సాయంతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది. ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు.

04-05-2026 సోమవారం ఫలితాలు - బ్యాంకు వివరాలు గోప్యంగా ఉంచండి...

04-05-2026 సోమవారం ఫలితాలు - బ్యాంకు వివరాలు గోప్యంగా ఉంచండి...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యక్రమాలు సజావుగా సాగుతాయి. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. వ్యతిరేకులతో జాగ్రత్త. ఖర్చులు విపరీతం. అనుకున్న విధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆప్తులను విందుకు ఆహ్వానిస్తారు. అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.

03-05-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - వస్త్రప్రాప్తి - ధనలాభం.. ఖర్చులు సామాన్యం....

03-05-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - వస్త్రప్రాప్తి - ధనలాభం.. ఖర్చులు సామాన్యం....మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. ఆప్తులతో సంభాషణ ఉల్లాసాన్నిస్తుంది. వస్త్రప్రాప్తి, ధనలాభం ఉన్నాయి. ఖర్చులు సామాన్యం. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. ప్రయాణంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com