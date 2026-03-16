చైన్ స్నాచింగ్.. రూ.7లక్షల విలువైన ఏడు ద్విచక్ర వాహనాలు సీజ్
చైన్ స్నాచింగ్ కేసులు ప్రస్తుతం పెరుగుతున్నాయి. కర్నూలు పోలీసులు వరుస మోటార్సైకిల్ దొంగతనాలకు సంబంధించి, ఒక మైనర్తో సహా ఇద్దరిని అరెస్టు చేసి, సుమారు రూ.7లక్షల విలువైన ఏడు ద్విచక్ర వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నగరంలోని మార్కెట్ యార్డు, ఒక దుకాణం వద్ద తాము నిలిపి ఉంచిన మోటార్సైకిళ్లు చోరీకి గురయ్యాయని ఇద్దరు బాధితులు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ అరెస్టులు జరిగాయి.
ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు, సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ విక్రమ్ సింహా, సబ్-ఇన్స్పెక్టర్లు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, శరత్ కుమార్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని పోలీసు బృందం సీసీటీవీ దృశ్యాలను పరిశీలించి, నిందితులను బాపూజీ నగర్లో గుర్తించింది. ప్రధాన నిందితుడిని మల్లెపోగు చెన్నయ్యగా పోలీసులు గుర్తించారు. వీరి వద్ద నుండి ఆరు సుజుకి యాక్సెస్ స్కూటర్లు మరియు ఒక రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మోటార్సైకిల్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.