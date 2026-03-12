కిక్బాక్సింగ్: కర్నూలు కిక్బాక్సర్లకు స్వర్ణ, రజత పతకాలు
బెంగళూరులోని కోరమండల్ ఇండోర్ స్టేడియంలో జరిగిన అస్మితా ఖేలో ఇండియా కిక్బాక్సింగ్ సౌత్ జోన్ జోనల్-లెవల్ ఛాంపియన్షిప్లో కర్నూలుకు చెందిన ఇద్దరు యువ కిక్బాక్సర్లు పతకాలు కైవసం చేసుకున్నారు. మార్చి 5 నుండి కర్ణాటక కిక్బాక్సింగ్ అసోసియేషన్ ఈ టోర్నమెంట్ను నిర్వహించింది.
ఇందులో ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన 41 మంది బాలికలు పాల్గొని వివిధ బరువు విభాగాలలో అద్భుతమైన ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు. ఈ పోటీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ జట్టు మెరుగైన ఆటతీరుతో ఒక స్వర్ణం, నాలుగు రజతాలు, 12 కాంస్య పతకాలను గెలుచుకుంది. కర్నూలు అథ్లెట్లు - పూజిత జూనియర్ డివిజన్లో 65 కిలోల విభాగంలో రజత పతకాన్ని గెలుచుకుంది.
అలాగే సహస్ర జె సబ్ జూనియర్ డివిజన్లో 37 కిలోల విభాగంలో కాంస్య పతకాన్ని సంపాదించుకుంది. పోటీల సమయంలో ఇద్దరూ అద్భుతమైన నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించారు. తద్వారా పతకాలు గెలుచుకుని కోచ్లు, అధికారుల నుండి ప్రశంసలు అందుకున్నారు. వారి విజయానికి గుర్తింపుగా, పతక విజేతలకు నగదు బహుమతులు కూడా అందజేశారు.