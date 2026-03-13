ఆకాశ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కర్నూల్ జేఈఈ మెయిన్ 2026లో అద్భుత ఫలితాలు
ఆకాశ్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్(AESL)కు చెందిన కర్నూల్ కేంద్రంలోని 15 మంది విద్యార్థులు JEE మెయిన్ 2026(సెషన్ 1)లో అద్భుత ప్రదర్శన చేసి, తమ ప్రాంతంలో సంస్థ యొక్క విద్యా కార్యక్రమం కొనసాగుతున్న విజయాన్ని మరోసారి నిరూపించారు. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ(NTA) ఫిబ్రవరి 16న విడుదల చేసిన ఫలితాల ప్రకారం, JEE మెయిన్ 2026లో ఆకాశ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కర్నూల్కు చెందిన 15 మంది విద్యార్థులు అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధించారు.
JEE మెయిన్ 2026లో కాంబ్లే కౌశిక్ 99.80 పర్సెంటైల్ సాధించి కర్నూల్ సిటీ టాపర్గా నిలిచాడు. నగరంలోని ఇతర ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థుల్లో అనన్య స్వర్ణ ఛాయ ఎం(99.59 పర్సెంటైల్), హోతూర్ సాయి సుమంత్ రెడ్డి (99.206 పర్సెంటైల్), హిమ వంశీ ముప్పా(98.54 పర్సెంటైల్), శ్వేత నెతుల(97.93 పర్సెంటైల్), అన్నెం వెంకట మౌర్య వర్ధన్ రెడ్డి(97.88 పర్సెంటైల్), కనేకల్ మహమ్మద్ తన్వీర్(97.61 పర్సెంటైల్), కాసిరెడ్డి అభినయ్ రెడ్డి(97.14 పర్సెంటైల్), శ్రీకర్ రెడ్డి బి(97.12 పర్సెంటైల్), రంగారెడ్డిగారి సంతోష్ రెడ్డి(96.24 పర్సెంటైల్), నమల సంకేత్(96.15 పర్సెంటైల్), బంగారపు నీరజ్ కుమార్ యాదవ్(95.92 పర్సెంటైల్), దుదేకుల సైఫ్ ఆఫ్రిద్(95.75 పర్సెంటైల్), ఎస్కే పర్వేజ్ వాలి(95.46 పర్సెంటైల్), మరియు పరమయ్యగారి అక్షిత్ రెడ్డి(95.01 పర్సెంటైల్) ఉన్నారు.
విద్యార్థుల విజయాలపై స్పందిస్తూ ఆకాశ్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ చీఫ్ ఆఫ్ అకాడెమిక్స్-బిజినెస్ హెడ్ శ్రీ ధీరజ్ కుమార్ మిశ్రా అన్నారు. కర్నూల్కు చెందిన మా విద్యార్థులు సాధించిన ఈ అద్భుత ఫలితాలు వారి విద్యపై ఉన్న నిబద్ధతకు, అలాగే ఆకాశ్ విద్యా వ్యవస్థ బలానికి నిదర్శనం. వారి కష్టానికి మేము ఎంతో గర్విస్తున్నాము, ఈ విజయాలకు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలుపుతున్నాము. వారి భవిష్యత్తు ప్రయాణాల్లో మరింత విజయాలు సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము.
విద్యార్థుల్లో చాలామంది తమ విజయానికి స్వీయ నియంత్రణ, నిరంతర సాధన, కఠినమైన శిక్షణ, సమయానికి అందిన మార్గదర్శకం, క్రమమైన అంచనాలు ముఖ్య కారణాలుగా నిలిచాయని తెలిపారు. సంస్థ అందించిన సుస్థిరమైన పాఠ్య ప్రణాళిక, అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకుల మార్గదర్శకం, అలాగే తరచూ నిర్వహించిన మాక్ పరీక్షల ద్వారా వారు చదువుపై దృష్టి కేంద్రీకరించగలిగారు. దీనివల్ల తమ లోపాలను త్వరగా గుర్తించి, క్రమంగా తమ ప్రదర్శనను మెరుగుపరుచుకున్నారు.
జేఈఈ మెయిన్ పరీక్ష సంవత్సరంలో రెండుసార్లు రాయడానికి అవకాశం ఇస్తుంది. దీనివల్ల విద్యార్థులు తమ గత ఫలితాలను మెరుగుపరుచుకునే అవకాశం పొందుతారు. ఈ పరీక్ష ద్వారా విద్యార్థులు ఎన్ఐటీలు, ఐఐఐటీలు, ప్రభుత్వం మద్దతుతో నడిచే ఇతర ఇనిస్టిట్యూట్లలో ప్రవేశాలు పొందగలరు. అలాగే జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్కు అర్హత సాధించడానికి ఇది మార్గం, ఇది భారతీయ సాంకేతిక విద్యాసంస్థలు (ఐఐటీలు)లో ప్రవేశానికి నిర్వహించే ప్రవేశ పరీక్ష.