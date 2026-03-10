మంగళవారం, 10 మార్చి 2026
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. వాస్తు శాస్త్రం
రాత్రిపూట బట్టల్ని శుభ్రం చేయొచ్చా.. వాషింగ్ మెషీన్‌ను ఏ దిశలో వుంచాలంటే?

రాత్రిపూట బట్టలు శుభ్రం చేయడం వాస్తు ప్రకారం మంచిది కాదట. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ అలవాటు మీ పురోగతికి ఆటంకం కలిగిస్తుందట. వాస్తు శాస్త్రం, జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం పగలు, రాత్రి శక్తికి మధ్య చాలా తేడా ఉంది. సూర్యుని సానుకూల శక్తితో పగలు ప్రారంభమవుతుంది. అయితే రాత్రిని ప్రతికూల, రాక్షస శక్తుల సమయంగా పరిగణిస్తారు. అటువంటి పరిస్థితిలో రాత్రిపూట బట్టలు ఉతకడం వల్ల ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది. 
 
రాత్రిపూట వాతావరణంలో ప్రతికూల శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. తడి బట్టలలో ఈ శక్తి త్వరగా శోషించబడుతుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు అంటున్నారు. రాత్రిపూట బయట బట్టలు ఆరబెట్టినప్పుడు, ఆ బట్టల ద్వారా ప్రతికూలత ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తుంది. దీని కారణంగా ఇంట్లో వాస్తు దోషాలు, అసమ్మతి పెరిగే అవకాశం ఉంది. 
 
ఆరోగ్యపరంగానూ రాత్రిపూట దుస్తులు ఆరబెట్టడం మంచిది. రాత్రి పూట తగినంత సూర్యకాంతి లభించదు. సూర్యరశ్మి ఒక సహజ క్రిమిసంహారక మందు. సూర్యరశ్మి లేకపోవడం వల్ల దుస్తులలోని సూక్ష్మక్రిములు, బ్యాక్టీరియా పూర్తిగా నశించవు. ఇది చర్మ రుగ్మతలు, అలెర్జీల ప్రమాదానికి దారితీస్తుంది.
 
అలాగే బాత్రూమ్‌లలో విడిచిన దుస్తులను వుంచకూడదు. వాషింగ్ మెషీన్‌లోనూ వదిలేసిన దుస్తులను వుంచకూడదు. రాత్రంతా దుస్తులను నానబెట్టకూడదు. ఇవి ప్రతికూల శక్తిని పెంచుతాయి. బట్టలను ఉదయం 7 గంటల నుంచి 11గంటల్లోపే ఉతికేయడం చేయాలి. అలాగే వాషింగ్ మెషీన్‌ను శుభ్రంగా వుంచుకోవాలి. 
 
వాషింగ్ మెషీన్‌కు సరైన దిశ ఏది?
వాషింగ్ మెషీన్‌ను ఎల్లప్పుడూ ఆగ్నేయ దిశలో ఉంచాలి. దీనివల్ల ఇంట్లో సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల శ్రేయస్సు కూడా కాపాడబడుతుంది. ఆగ్నేయంలో సాధ్యం కాకపోయినా, వాషింగ్ మెషీన్‌ను వాయువ్య దిశలో ఉంచవచ్చు. ఇది కుటుంబ సంబంధాలను మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ దిశలో ఉంచడం సాధ్యం కాని వాతావరణంలో, వాషింగ్ మెషీన్‌ను పశ్చిమ దిశలో ఉంచవచ్చు.
 
పొరపాటున చేయకూడని పనులు
కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ, వాషింగ్ మెషీన్‌ను ఈశాన్య, తూర్పు దిశలలో, దక్షిణ దిశలలో ఉంచకూడదు. దీని వల్ల కుటుంబంలో అనారోగ్యం కలుగుతుంది. తగాదాలు చెలరేగుతాయి.వ్యాపారంలో అడ్డంకులు సృష్టిస్తుంది. దీనివల్ల ఆర్థిక సమస్యలు, వైద్య ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అదనంగా, గౌరవం, కీర్తి ప్రతిష్ఠలు దిగజారుతాయని వాస్తు నిపుణులు అంటున్నారు.

అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంగా మధురై ఎయిర్‌పోర్టు.. కేంద్రం ఆమోదం

అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంగా మధురై ఎయిర్‌పోర్టు.. కేంద్రం ఆమోదంమధురై విమానాశ్రయాన్ని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంగా ప్రకటించే ప్రతిపాదనకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. మధురై తమిళనాడులోని ఒక ప్రముఖ నగరం, కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ మధురై ప్రజల ఆకాంక్షలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు సమాచార, ప్రసార మంత్రి మంత్రివర్గ నిర్ణయాల గురించి మీడియా ప్రతినిధులకు వివరించారు. మధురై విమానాశ్రయాన్ని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంగా ప్రకటించాలనే విధాన నిర్ణయం ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి ఆలయ నగరానికి విమాన కనెక్టివిటీని తీసుకురావడానికి సహాయపడుతుందని, దాని చుట్టూ భారీ పారిశ్రామిక క్లస్టర్ ఉందని అన్నారు.

తమ కుమార్తెను పెళ్లాడుతానన్న యువకుడికి కరెంట్ షాకిచ్చి కాలు నరికి చంపిన యువతి పేరెంట్స్

తమ కుమార్తెను పెళ్లాడుతానన్న యువకుడికి కరెంట్ షాకిచ్చి కాలు నరికి చంపిన యువతి పేరెంట్స్కుమార్తె ప్రేమించిన యువకుడితో పెళ్లి చేసేందుకు ససేమిరా అంగీకరించని తల్లిదండ్రులు ఆమె ప్రియుడిని అత్యంత దారుణంగా హింసించి చంపేసారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని సింగ్రౌలి జిల్లా బర్గాన్ పోలీసు స్టేషను పరిధిలోని పొఖ్రా గ్రామానికి చెందన పూజా అనే యువతి సందీప్ అనే యువకుడు ప్రేమించుకుంటున్నారు. వీరి ప్రేమ వ్యవహారం యువతి తల్లిదండ్రులకు తెలియడంతో నిలదీశారు. ప్రేమికుడిని మర్చిపోవాలని చెప్పడమే కాకుండా మరో యువకుడితో పెళ్లి నిశ్చయించారు. ఇది తెలిసిన సందీప్ వెంటనే పూజకు ఫోన్ చేసి తననే పెళ్లి చేసుకోవాలనీ, లేదంటే పెద్దల ముందు పంచాయతీ పెడతానంటూ బెదిరించాడు.

Papaya: వేసవి, రంజాన్ పండుగ... మార్కెట్లోకి రుచికరమైన బొప్పాయి

Papaya: వేసవి, రంజాన్ పండుగ... మార్కెట్లోకి రుచికరమైన బొప్పాయిమండుతున్న వేసవితో పాటు రంజాన్ పండుగ సీజన్ నడుస్తుండగా, శివార్లలోని మార్కెట్లు తాజా ఆకుకూరలతో పాటు వివిధ రకాల నోరూరించే పండ్లతో నిండిపోయాయి. వేడిగాలులు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, బజార్లు, వారపు మార్కెట్లకు పొరుగు జిల్లాల నుండి వివిధ ప్రాంతాల నుండి రుచికరమైన పండ్లు తాజాగా వస్తున్నందున మార్కెట్లలో రద్దీ ఎక్కువగానే ఉంది. వాటిలో, పోషకాల నిల్వగా పరిగణించబడే పలు రకాల బొప్పాయిలు కస్టమర్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి. బొప్పాయిలో విటమిన్లు ఏ, సీ, ఈ, ఫోలేట్ ఉంటాయి.

Doomsday Fish: పాములా మిలమిల మెరిసే చేపలు.. సముద్రం నుంచి బయటికి.. అపశకునమా?

Doomsday Fish: పాములా మిలమిల మెరిసే చేపలు.. సముద్రం నుంచి బయటికి.. అపశకునమా?ఇరాన్‌పై ఇప్పటికే ఇజ్రాయేల్, అమెరికా సంయుక్త దాడులు చేస్తున్న నేపథ్యంలో.. డూమ్స్‌డే పిష్ కనిపించడం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశమైంది. మెక్సికోలోని కాబో సాన్ లూకాస్ బీచ్‌లో రెండు అరుదైన ఓర్‌ఫిష్‌లు కనిపించడం ప్రళయ కాలానికి సూచనగా భావిస్తున్నారు. ఈ చేపలు ఒడ్డుకు కొట్టుకురావడంతో త్వరలో భూకంపం సంభవించవచ్చుననే భయాందోళనలు ప్రారంభమైనాయి. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

కన్నపేగు బంధాన్ని కాసులకు అమ్మేశారు.. ఎక్కడ?

కన్నపేగు బంధాన్ని కాసులకు అమ్మేశారు.. ఎక్కడ?తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మెదక్ జిల్లాలో అత్యంత అమానవీయ ఘటన జరిగింది. డబ్బులకు కక్కుర్తిపడిన ఓ దంపతులు కన్నపేగు బంధాన్ని కాసులకు అమ్మేశారు. పుట్టిన వారం రోజులకే తమ మగబిడ్డను విక్రయించారు.

ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ్మ ఆలయంలో కుంభాభిషేకం, గోపురం చూసినా చాలు...

ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ్మ ఆలయంలో కుంభాభిషేకం, గోపురం చూసినా చాలు...విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న కనకదుర్గమ్మ దేవస్థానంలో కుంభాభిషేకం అనేది అత్యంత విశిష్టమైన మరియు పవిత్రమైన ఘట్టం. సాధారణంగా దేవాలయాల పునరుద్ధరణ జరిగినప్పుడు లేదా ప్రతి 12 ఏళ్లకు ఒకసారి శాస్త్రోక్తంగా ఈ వేడుకను నిర్వహిస్తారు. 6వ తేదీన ప్రారంభమైన ఈ కుంభాభిషేకం మార్చి 8తో ముగుస్తుంది. కుంభాభిషేకం విశిష్టత సంప్రోక్షణ: ఆలయ విమాన గోపురంపై ఉన్న కలిశాలకు పవిత్ర నదీ జలాలతో అభిషేకం చేయడాన్నే కుంభాభిషేకం అంటారు. దీనివల్ల మూలవిరాట్టులోని దైవిక శక్తి పునరుజ్జీవింపబడుతుందని భక్తుల నమ్మకం.

08-03-2026 నుంచి 14-03-2026 వరకు ఫలితాలు-నేటి కంటే రేపు శుభం అన్న భావంతో...

08-03-2026 నుంచి 14-03-2026 వరకు ఫలితాలు-నేటి కంటే రేపు శుభం అన్న భావంతో...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఈ వారం అనుకూలదాయకం. శుభకార్యాన్ని ఆర్భాటంగా చేస్తారు. ప్రముఖుల రాక సంతోషం కలిగిస్తుంది. పరస్పరం కానుకలిచ్చి పుచ్చుకుంటారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఆదాయ వ్యయాలు సంతృప్తికరం. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. ధన సహాయం, ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ మదుపు తగదు. వాహనం కొనుగోలు చేయాలనే మీ కోరిక నెరవేరుతుంది. రశీదులు, పత్రాలు జాగ్రత్త. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఇతరులను మీ విషయాలకు దూరంగా ఉంచండి. మీ నుంచి విషయం రాబట్టేందుకు కొందరు యత్నిస్తారు. గృహమార్పు అనివార్యం. విలువైన వస్తువులు మరమ్మతుకు గురవుతాయి. వృత్తి ఉద్యోగ బాధృతలను సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాలు, సాఫ్ట్ వేర్ విద్యార్థులకు అవకాశాలు లభిస్తాయి.

07-03-2026 శనివారం ఫలితాలు : ప్రైవేట్ ఫైనాన్సుల జోలికిపోవద్దు...

07-03-2026 శనివారం ఫలితాలు : ప్రైవేట్ ఫైనాన్సుల జోలికిపోవద్దు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగల్గుతారు. ముఖ్యులకు స్వాగతం, వీడ్కోలు పలుకుతారు.

రాజయోగ సంకష్ట హర చతుర్థి.. కొబ్బరి మాలను సమర్పిస్తే.. శని, రాహు-కేతు దోషాలు..?

రాజయోగ సంకష్ట హర చతుర్థి.. కొబ్బరి మాలను సమర్పిస్తే.. శని, రాహు-కేతు దోషాలు..?గణేశుడిని అడ్డంకులను తొలగించేవాడు. కష్టాలను తొలగించేవాడుగా భావిస్తారు. బాలచంద్ర సంకష్టి చతుర్థి నాడు వ్రత కథను పఠించడం లేదా వినడం వల్ల భక్తుల జీవితాల్లోని అన్ని కష్టాలు తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు. ఈ రోజును రాజయోగ సంకష్ట హర చతుర్థిగా పిలుస్తారు. ఈ రాజయోగ సంకష్ట హర చతుర్థి రోజున వినాయకుడికి కొబ్బరి మాలను, గరికతో మాలను కట్టి సమర్పించడం ద్వారా శనిదోషాలు, రాహు కేతు దోషాలు తొలగిపోతాయని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. సాయంత్రం పూట వినాయకుని ఆలయాల్లో జరిగే అభిషేకాలను కనులారా వీక్షించే వారికి సర్వ దోషాలు తొలగిపోతాయి.

ఇంద్రకీలాద్రి కొండపై మహాకుంభాభిషేకం... హాజరుకానున్న చంద్రబాబు, పవన్

ఇంద్రకీలాద్రి కొండపై మహాకుంభాభిషేకం... హాజరుకానున్న చంద్రబాబు, పవన్ఇంద్రకీలాద్రి కొండపై ఉన్న ప్రఖ్యాత శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మార్చి 6 నుండి 8 వరకు మహాకుంభాభిషేకం జరగనుంది. ఇది 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగే అత్యంత ముఖ్యమైన వేడుకలలో ఒకటి. ఈ కార్యక్రమం మార్చి 8న ఉదయం 9.24 గంటలకు 12 పవిత్ర నదుల నుండి సేకరించిన పవిత్ర జలాలను ఉపయోగించి ఆలయ బంగారు గోపురానికి అభిషేకంతో ముగుస్తుంది.
