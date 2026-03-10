రాత్రిపూట బట్టల్ని శుభ్రం చేయొచ్చా.. వాషింగ్ మెషీన్ను ఏ దిశలో వుంచాలంటే?
రాత్రిపూట బట్టలు శుభ్రం చేయడం వాస్తు ప్రకారం మంచిది కాదట. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ అలవాటు మీ పురోగతికి ఆటంకం కలిగిస్తుందట. వాస్తు శాస్త్రం, జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం పగలు, రాత్రి శక్తికి మధ్య చాలా తేడా ఉంది. సూర్యుని సానుకూల శక్తితో పగలు ప్రారంభమవుతుంది. అయితే రాత్రిని ప్రతికూల, రాక్షస శక్తుల సమయంగా పరిగణిస్తారు. అటువంటి పరిస్థితిలో రాత్రిపూట బట్టలు ఉతకడం వల్ల ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది.
రాత్రిపూట వాతావరణంలో ప్రతికూల శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. తడి బట్టలలో ఈ శక్తి త్వరగా శోషించబడుతుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు అంటున్నారు. రాత్రిపూట బయట బట్టలు ఆరబెట్టినప్పుడు, ఆ బట్టల ద్వారా ప్రతికూలత ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తుంది. దీని కారణంగా ఇంట్లో వాస్తు దోషాలు, అసమ్మతి పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఆరోగ్యపరంగానూ రాత్రిపూట దుస్తులు ఆరబెట్టడం మంచిది. రాత్రి పూట తగినంత సూర్యకాంతి లభించదు. సూర్యరశ్మి ఒక సహజ క్రిమిసంహారక మందు. సూర్యరశ్మి లేకపోవడం వల్ల దుస్తులలోని సూక్ష్మక్రిములు, బ్యాక్టీరియా పూర్తిగా నశించవు. ఇది చర్మ రుగ్మతలు, అలెర్జీల ప్రమాదానికి దారితీస్తుంది.
అలాగే బాత్రూమ్లలో విడిచిన దుస్తులను వుంచకూడదు. వాషింగ్ మెషీన్లోనూ వదిలేసిన దుస్తులను వుంచకూడదు. రాత్రంతా దుస్తులను నానబెట్టకూడదు. ఇవి ప్రతికూల శక్తిని పెంచుతాయి. బట్టలను ఉదయం 7 గంటల నుంచి 11గంటల్లోపే ఉతికేయడం చేయాలి. అలాగే వాషింగ్ మెషీన్ను శుభ్రంగా వుంచుకోవాలి.
వాషింగ్ మెషీన్కు సరైన దిశ ఏది?
వాషింగ్ మెషీన్ను ఎల్లప్పుడూ ఆగ్నేయ దిశలో ఉంచాలి. దీనివల్ల ఇంట్లో సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల శ్రేయస్సు కూడా కాపాడబడుతుంది. ఆగ్నేయంలో సాధ్యం కాకపోయినా, వాషింగ్ మెషీన్ను వాయువ్య దిశలో ఉంచవచ్చు. ఇది కుటుంబ సంబంధాలను మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ దిశలో ఉంచడం సాధ్యం కాని వాతావరణంలో, వాషింగ్ మెషీన్ను పశ్చిమ దిశలో ఉంచవచ్చు.
పొరపాటున చేయకూడని పనులు
కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ, వాషింగ్ మెషీన్ను ఈశాన్య, తూర్పు దిశలలో, దక్షిణ దిశలలో ఉంచకూడదు. దీని వల్ల కుటుంబంలో అనారోగ్యం కలుగుతుంది. తగాదాలు చెలరేగుతాయి.వ్యాపారంలో అడ్డంకులు సృష్టిస్తుంది. దీనివల్ల ఆర్థిక సమస్యలు, వైద్య ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అదనంగా, గౌరవం, కీర్తి ప్రతిష్ఠలు దిగజారుతాయని వాస్తు నిపుణులు అంటున్నారు.