గురువారం, 8 జనవరి 2026
  ఆధ్యాత్మికం
  భవిష్యవాణి
  పంచాంగం
Last Updated : గురువారం, 8 జనవరి 2026 (12:22 IST)

Lizard Sound Astrology: బల్లి శబ్ధం- ఫలితాలు.. నైరుతి దిశలో బల్లి శబ్ధం చేస్తే..?

బల్లిశాస్త్రం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. బల్లి పడితే ఎలాంటి ఫలితాలు కలుగుతాయనే అంశాలు ఈ శాస్త్రంలో చెప్పబడివుంది. అలాగే బల్లి మన ఇంట్లో ఏ దిక్కున, ఏ దిశలో శబ్ధం చేస్తుందో.. ఆ దిశకు అనుగుణంగా ఫలితాలు వుంటాయని చెప్తున్నారు పండితులు. 
 
మన ఇంట సంచరించే బల్లి ఇచ్చే శబ్ధం శుభ, అశుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. బల్లి ఇచ్చే శబ్ధాలను బట్టి ఫలితాలను గణించవచ్చు. ఏ దిశలో బల్లి శబ్ధం చేస్తే.. ఏంటి ఫలితం వుంటుందో తెలుసుకుందాం.. ఆగ్నేయ దిశలో బల్లి శబ్ధం చేస్తే.. ఆ ఇంట కలహాలు ఉత్పన్నం అవుతాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు అంటున్నారు. అగ్ని దిశగా చెప్పే ఆగ్నేయంలో బల్లి శబ్ధం చేస్తే ఆ ఇంట వారంలోపు ఏదైనా చెడు వార్తలు వినాల్సి వస్తుంది. 
 
అలాగే నైరుతి దిశలో బల్లి శబ్ధం చేస్తే.. కుబేర దిశగా చెప్పుకునే నైరుతిలో బల్లి శబ్ధం చేస్తే.. బంధువుల రాకపోకలు పెరుగుతాయి. బంధువులు, స్నేహితుల బంధం బలపడుతుంది. తద్వారా మంచి జరుగుతుంది. 
 
ఇకపోతే తూర్పు దిశలో బల్లి శబ్ధం చేస్తే ఏంటి ఫలితమో తెలుసుకుందాం.. ఈ దిశలో బల్లి శబ్ధం చేస్తే అంత మంచిది కాదు. తూర్పు దిశలో బల్లి శబ్ధం చేయడం రాహు గ్రహ సారం. అందుచేత ఆ ఇంట్లో సభ్యులకు భయాందోళనలు ఏర్పడతాయి. అశుభ వార్తలు వినాల్సి వస్తుంది. అందుచేత తూర్పు దిశలో బల్లి శబ్ధం చేయడం మంచిది కాదు అంటున్నారు జ్యోతిష్య నిపుణులు. 
 
అలాగే వాయుదిశగా పేర్కొనే ఉత్తర దిశలో బల్లి శబ్ధం చేస్తే శుభం కలుగుతుంది. త్వరలో శుభవార్తలు వింటారని అర్థం చేసుకోవాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు అంటున్నారు.

ONGC: కోనసీమ జిల్లా... ఓఎన్‌జీసీ బావిలో తగ్గని మంటలు.. నాలుగో రోజు కూడా?

ONGC: కోనసీమ జిల్లా... ఓఎన్‌జీసీ బావిలో తగ్గని మంటలు.. నాలుగో రోజు కూడా?కోనసీమ జిల్లాలోని ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (ఓఎన్‌జీసీ) బావిలో గురువారం వరుసగా నాలుగో రోజు కూడా మంటలు చెలరేగాయి.మల్కిపురం మండలం ఇరుసుమండ గ్రామంలోని మోరి-5 బావి వద్ద పేలుడును నియంత్రించడానికి ఓఎన్‌జీసీ బృందాలు తమ ప్రయత్నాలను కొనసాగించాయి. మంటల తీవ్రత తగ్గినందున, ఓఎన్‌జీసీ సిబ్బంది బావిపై మంటలను ఆర్పేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అయినా మంటలను అదుపుచేయలేకపోతున్నారు.

కేతిరెడ్డి భాష మార్చుకోకపోతే పట్టుకుని తంతా.. పౌరుషం లేని నా కొ... లు కేతిరెడ్డి బ్రదర్స్ : జేసీ ప్రభాకర్ ఫైర్ (Video)

కేతిరెడ్డి భాష మార్చుకోకపోతే పట్టుకుని తంతా.. పౌరుషం లేని నా కొ... లు కేతిరెడ్డి బ్రదర్స్ : జేసీ ప్రభాకర్ ఫైర్ (Video)తాడిపత్రి మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి, ధర్మవరం మాజీ మాజీ ఎమ్మెల్యే వెంకటరామిరెడ్డిపై టీడీపీ సీనియర్ నేత, తాడిపత్రి మున్సిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ మరోమారు రెచ్చిపోయారు. కేతిరెడ్డి భాష మార్చుకోకపోతే పట్టుకుని తంతానంటూ హెచ్చరించారు. పైగా, పౌరుషం లేని నా కొ... లు కేతిరెడ్డి బ్రదర్స్ అంటూ అన్నారు. వైకాపా హయాంలో తాను సొంతూర్లోనే ఉన్నానని, ఇపుడు కూడా అక్కడే ఉన్నానని చెప్పారు. తనకు ముస్లింలు కూడా ఓట్లు వేశారు కాబట్టే అక్కడ కూర్చొనివున్నట్టు చెప్పారు. ధర్మవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి నియోజకవర్గానికి ఏం చేశారని, ఉదయం గుడ్ మార్నింగ్, సాయంత్రం గుడ్ ఈవెనింగ్ తప్ప అంటూ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. ఆయనకు తమ పార్టీ అధినేత చంద్రబాబుకు ఏమైనా పోలిక ఉందా అంటూ ప్రశ్నించారు.

సంక్రాంతి పండగపూట ఆంధ్రాలో ఆర్టీసీ సమ్మె సైరన్

సంక్రాంతి పండగపూట ఆంధ్రాలో ఆర్టీసీ సమ్మె సైరన్ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీ సమ్మె సైరన్ మోగనుంది. ఆర్టీసీలోని అద్దె బస్సుల యజమానులు ఈ సమ్మెకు పిలుపునిచ్చారు. సంక్రాంతి పండుగ పూట ఈ సమ్మె ప్రకటన ప్రభుత్వ వర్గాలతో పాటు ప్రయాణికులను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.

రఫ్పా రఫ్పా నినాదాలు... జంతుబలి, రక్తాభిషేకాలు చేసిన వారితో జగన్ భేటీ

రఫ్పా రఫ్పా నినాదాలు... జంతుబలి, రక్తాభిషేకాలు చేసిన వారితో జగన్ భేటీరఫ్పా రఫ్పా అంటూ నినాదాలు చేస్తూ, తన ఫ్లెక్సీలకు రక్తాభిషేకాలు చేసి, జంతు బలులిచ్చిన వైకాపా కార్యకర్తలతో వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి సమావేశమయ్యారు. తన పుట్టిన రోజు సందర్భంగా పలు చోట్ల పొట్టేళ్లను వైకాపా శ్రేణులు బలులిచ్చారు. వారితో ఆయన భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన వారితో మాట్లాడుతూ, పార్టీకి అండగా ఉండాలని, ధైర్యంగా ఉండాలంటూ కోరారు.

ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడుపోతున్న పాక్ యుద్ధ విమానాలు

ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడుపోతున్న పాక్ యుద్ధ విమానాలుపహల్గామ్ ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా పాకిస్థాన్‌పై భారత్ ఆపరేషన్ సిందూర్ పేరుతో బాంబులతో బీకర దాడి చేసింది. పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్‌తో పాటు పాక్‌ సైనిక స్థావరంపై కూడా దాడి చేసింది. అయితే, ఈ దాడి తర్వాత కూడా పాకిస్థాన్ తన తీరును మార్చుకోవడం లేదు. దీంతో పాక్ నేతలు పలు దఫాలుగా అభాసుపాలవుతున్నారు.

Lambodara Sankashti Chaturthi: లంబోదర సంకష్టహర చతుర్థి 2026.. లంబోదరుడిని ప్రార్థిస్తే?

Lambodara Sankashti Chaturthi: లంబోదర సంకష్టహర చతుర్థి 2026.. లంబోదరుడిని ప్రార్థిస్తే?లంబోదర సంకష్టహర చతుర్థి 2026ని మంగళవారం జరుపుకుంటారు. జనవరి 6వ తేదీన సంకష్టహర చతుర్థిని జరుపుకుంటారు. ఈరోజు 2026లో మొదటి సంకష్ట చతుర్థి. ఈ రోజున లంబోదరుడిని ప్రార్థిస్తే సంకటాలు తొలగిపోతాయి. ఈ రోజున ఉపవాసం వుండేవారికి కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయి. లంబోదర సంకష్టి వ్రతాన్ని శ్రద్ధగా ఆచరించడం వల్ల ఆటంకాలు తొలగిపోతాయని, సంకల్పం బలపడుతుందని, విజయం, స్థిరత్వం చేకూరుతాయని నమ్ముతారు. ముద్గల పురాణం వంటి ప్రాచీన గ్రంథాలలో వినాయకుడి లంబోదర రూపాన్ని వర్ణించారు.

06-01-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - ప్రారంభించిన పనులు మధ్యలో ఆపివేయొద్దు...

06-01-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - ప్రారంభించిన పనులు మధ్యలో ఆపివేయొద్దు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆటుపోట్లను అధిగమిస్తారు. సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. మీ అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా తెలియజేయండి. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. పనులు మధ్యలో ఆపివేయొద్దు. అవగాహన లేని విషయాల్లో జోక్యం తగదు.

గోరింటాకు చెట్టుకు సీతమ్మకు ఏంటి సంబంధం.. గోరింటాకు చెట్టును పూజిస్తే?

గోరింటాకు చెట్టుకు సీతమ్మకు ఏంటి సంబంధం.. గోరింటాకు చెట్టును పూజిస్తే?సాధారణంగా శ్రీ రామనవమికి ముందు రోజు అశోకాష్టమిని జరుపుకుంటారు. ఈ రోజు గోరింటాకు వృక్షాన్ని పూజించడం విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఇలా అశోకాష్టమి రోజున గోరింటాకు చెట్టును పూజించడం ద్వారా ఈతిబాధలు తొలగిపోతాయి. మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. కుటుంబ సంక్షేమం చేకూరుతుంది. ఆయురారోగ్యాలు చేకూరుతాయి. గోరింటాకు, అశోక వృక్షం అని పిలవబడే ఈ చెట్టును అశోకాష్టమి రోజునే కాకుండా మంగళవారం, శుక్రవారాల్లో పూజిస్తే సమస్త దోషాలు తొలగిపోతాయి. రామాయణంలో సీతమ్మ తల్లి రావణుని చెరలో అశోకవనంలో వున్న సందర్భంలో అశోక వృక్షాన్ని పూజించినట్లు విశ్వాసం.

05-01-2026 సోమవారం ఫలితాలు - ధనసహాయం, చెల్లింపులు తగవు...

05-01-2026 సోమవారం ఫలితాలు - ధనసహాయం, చెల్లింపులు తగవు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం పరిచయాలు బలపడతాయి. కొంతమొత్తం ధనం అందుతుంది. ధనసహాయం, చెల్లింపులు తగవు. పరిచయస్తుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. చేపట్టిన పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. వ్యవహారాలు స్వయంగా చూసుకోవాలి.

04-01-2026 నుంచి 10-01-2026 వరకు మీ వార రాశిఫలాలు

04-01-2026 నుంచి 10-01-2026 వరకు మీ వార రాశిఫలాలుమేషం : : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం తలపెట్టిన కార్యం సఫలమవుతుంది. స్థిరాస్తి ధనం అందుకుంటారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఆదివారం నాడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆర్ధిక వివరాలు వెల్లడించవద్దు. సన్నిహితులతో తరచు సంభాషిస్తుంటారు. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుకుంటారు. దంపతుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. అనుమానాలు, అపోహలకు తావివ్వవద్దు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. సంతానం దూకుడు అదుపు చేయండి. వస్త్ర, ఫ్యాన్సీ వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. పెద్దమొత్తం సరుకు నిల్వలో జాగ్రత్త. ఉద్యోగ బాధ్యతలను సమర్ధంగా నిర్వహిస్తారు. వృత్తి ఉపాధి పథకాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. వేడుకకు సన్నాహాలు సాగిస్తారు.
