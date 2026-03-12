గురువారం, 12 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. వాస్తు శాస్త్రం
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 12 మార్చి 2026 (19:33 IST)

Vastu for Wearing a Watch: కుడి లేదా ఎడమ.. ఏ చేతికి వాచ్ కట్టాలో తెలుసా?

Watch
Watch
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఏ చేతిలో వాచ్ కట్టాలనే దానిపై ఓ పరిశీలన చేద్దాం. రోజువారీ జీవితంలో ఎక్కువ సమయం వాడే వస్తువుగా చేతికి కట్టే వాచ్‌ను చెప్పవచ్చు. ఇంటబయటా వాచ్, గడియారం లేనిదే పొద్దుగడవదు. టైమ్ చూడకుండా ఏ పని జరగదు. ముఖ్యంగా చేతికి వాచ్ కట్టడంపై వాస్తు ప్రకారం ఎలాంటి సూచనలు పాటించాలో చూద్దాం. 
 
కుడిచేతికి వాచ్ కడితే, శరీరంలో కుడివైపునున్న నాడీ మండలాన్ని మెరుగ్గా పనిచేసేలా చేస్తుంది. ఇంకా సూర్యభగవానుడి శక్తిని ప్రతిబింబిస్తుంది. కుడి చేతికి కట్టడం ద్వారా శక్తి, ప్రోత్సాహం మరియు ధైర్యం అందించే. ఆ విధంగా, మీ వ్యక్తిగత అభివృద్ధి,  వృత్తి విజయానికి సహాయం చేస్తుంది.
 
అదేవిధంగా ఎడమచేతికి వాచ్ కట్టడం ద్వారా ఎడమవైపునున్న నాడీ మండలాన్ని ఉత్తేజపరుస్తుంది. అంతేకాదండోయ్ సంపదను ఆకర్షించాలంటే ఎడమచేతికి వాచ్ కట్టాలని వాస్తు నిపుణులు అంటున్నారు. ఆర్థికపరమైన అభివృద్ధికి ఎడమచేతిలో వాచ్ కట్టడం శ్రేయస్కరమని వాస్తు శాస్త్రం చెప్తోంది. 
 
కాబట్టి వ్యక్తిగతంగా ఆర్థికపరమైన వృద్ధికి ఎడమ చేతిలో కట్టడం మంచిది. కుడివైపు కట్టినా ఆరోగ్యపరమైన ఇబ్బందులుండవు. సూర్య భగవానుడి అనుగ్రహంతో అన్నీ విజయాలే చేకూరుతాయి. దీనిని బట్టి కుడిఎడమ తేడా లేకుండా ఏ చేతిలోనైనా వాచ్ కట్టడం చేయొచ్చు.  
 
ఎలాంటి రంగు వాచ్‌లు వాడాలంటే?
తెలుపు రంగు వాచ్ లను కట్టడం ద్వారా స్పష్టమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. విజయాన్ని సంపాదించి పెడుతుంది. అలాగే గోల్డ్ కలర్ వాచ్‌లు ధరించడం ద్వారా ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక వృద్ధి వుంటుంది. సిల్వర్ కలర్ వాచ్‌లు కడితే వ్యక్తిగత వికాసం, వృత్తిపరమైన వృద్ధి ఏర్పడుతుంది. నలుపు రంగు వాచ్‌లను కడితే ధైర్యం, దృఢ సంకల్పంతో వుంటారు. ఆత్మ విశ్వాసం పెంపొందుతుంది. అనుకూల శక్తి ఏర్పడుతుంది. 
 
అలాగే ఓవల్ షేప్ చేతి గడియారాలను ధరిస్తే స్పష్టత ఏర్పడుతుంది. మానసిక ఆందోళనలు దూరమవుతాయి. ట్రయాంగిల్ వాచ్‌లను ధరించకపోవడం మంచిది. ఎందుకంటే ఇవి మానసికంగా కుంగదీస్తాయి. అదేవిధంగా చేతి వాచ్‌లే కాదు ఇంట్లో వాడే గడియారాలు ఆగిపోతే వెంటనే బ్యాటరీలను మార్చి వాడాలి. ఆగిపోయిన గడియారాలను వాడకూడదు. గడియారాలను శుభ్రంగా వుంచుకోవాలి. 
 
నిద్రించే సమయంలో చేతికి గడియారం కట్టడం కూడదు. అలాగే తలకు పక్కన గడియారాలను వుంచకూడదు. ఇతరుల చేతి వాచ్‌లను ఉపయోగించకూడదు. ఇవి వారి ప్రతికూలత ఇతరులపై  ప్రభావితం చేస్తుందని వాస్తు నిపుణులు అంటున్నారు. 

Watch More Videos

ఇద్దరు కుమార్తెలను బావిలోకి విసిరేసి ఆత్మహత్య చేసుకున్న మహిళ

ఇద్దరు కుమార్తెలను బావిలోకి విసిరేసి ఆత్మహత్య చేసుకున్న మహిళతెలంగాణలో ఓ మహిళ తన పిల్లలను బావిలో పడేసింది. ఆపై తాను కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ ఘటన తెలంగాణ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని భూత్పూర్, యెల్కిచర్ల గ్రామంలో జరిగింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. జంగమ్మ (42) తన ఇద్దరు కుమార్తెలు, కొడుకుతో కలిసి వ్యవసాయ పొలంలోని బావి దగ్గరకు వచ్చింది. ఆమె 15 ఏళ్ల జ్యోతి, 13 ఏళ్ల శైలజలను బావిలోకి విసిరి, ఆ తర్వాత తాను ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.

Liquor Scam: ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణం కేసు- కవితకు సీబీఐ నోటీసులు

Liquor Scam: ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణం కేసు- కవితకు సీబీఐ నోటీసులుఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణం కేసుకు సంబంధించి తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కె. కవితకు గురువారం సీబీఐ అధికారులు ఢిల్లీ హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేశారు. బంజారాహిల్స్‌లోని ఆమె నివాసానికి సీబీఐ అధికారుల బృందం వచ్చి సమన్లు ​​జారీ చేసింది. కవితతో పాటు, వ్యాపారవేత్తలు, అరుణ్ రామచంద్ర పిళ్లై, అభిషేక్ బోయిన్‌పల్లి, శరత్ రెడ్డి, మాజీ ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాస్ రెడ్డిలకు సమన్లు ​​అందాయి.

చెన్నైలో వంట గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత.. హాస్టల్స్ మూసివేత.. నో ఆమ్లెట్.. ఒకే చట్నీ.. ఆ పొయ్యిలతో..?

చెన్నైలో వంట గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత.. హాస్టల్స్ మూసివేత.. నో ఆమ్లెట్.. ఒకే చట్నీ.. ఆ పొయ్యిలతో..?తమిళనాడు రాజధాని చెన్నై నగరంలో వంట గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత రోజువారీ జీవితాన్ని దెబ్బతీస్తోంది. దీని వలన అనేక రెస్టారెంట్లు, బేకరీలు, టీ దుకాణాలు తమ కార్యకలాపాలను తగ్గించుకోవాల్సి వస్తోంది. వేరు మార్గం లేక కట్టెలు, విద్యుత్ పొయ్యిలు వంటి ప్రత్యామ్నాయ వంట పద్ధతులకు మారాల్సి వస్తోంది. ఈ సంక్షోభం వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్లకే పరిమితం కాలేదు. గృహ వంట గ్యాస్ సరఫరా కూడా ప్రభావితమైంది. పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న సంఘర్షణ కారణంగా ఏర్పడిన ఇంధన సరఫరా గొలుసులలో అంతరాయాలు ఈ కొరతకు కారణమని పరిశ్రమ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

కష్టకాలంలో బంగ్లాదేశ్‌కు భారత్ చేయూత.. షేక్ హసీనా పైప్‌లైన్ నుంచి 5,000 టన్నుల డీజిల్‌ సరఫరా

కష్టకాలంలో బంగ్లాదేశ్‌కు భారత్ చేయూత.. షేక్ హసీనా పైప్‌లైన్ నుంచి 5,000 టన్నుల డీజిల్‌ సరఫరాభారత్‌పై బంగ్లాదేశ్ రెచ్చగొట్టే చర్యలు.. ఆ దేశంలో నివసిస్తున్న హిందువులపై దురాగతాలకు పాల్పడినప్పటికీ.. భారతదేశం ఢాకాకు రక్షకుడిగా ముందుకు వచ్చింది. ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా ఏర్పడిన ప్రపంచ ఇంధన సంక్షోభం మధ్య భారతదేశం బంగ్లాదేశ్‌కు 5,000 టన్నుల డీజిల్‌ను సరఫరా చేసింది. మాజీ ప్రధాన మంత్రి షేక్ హసీనా హయాంలో నిర్మించిన అదే పైప్‌లైన్ ద్వారా ఈ డీజల్ పంపబడటం గమనార్హం. భారత ఆధిపత్యానికి చిహ్నంగా జమాత్, బిఎన్‌పి విమర్శించిన అదే పైప్‌లైన్ ఇది. షేక్ హసీనాను భారతీయ ఏజెంట్ అని కూడా పిలుస్తారు. దేశాన్ని అమ్మేశారని ఆరోపించారు.

ఇరాన్ నుంచి భారత్‌కు విద్యార్థులు.. ఖతార్ నుండి ఢిల్లీకి 177 మంది భారతీయులు

ఇరాన్ నుంచి భారత్‌కు విద్యార్థులు.. ఖతార్ నుండి ఢిల్లీకి 177 మంది భారతీయులుఇరాన్‌లో చదువుతున్న భారతీయ విద్యార్థులు పెరుగుతున్న భద్రతా సమస్యల మధ్య ఆ దేశం విడిచి రావడానికి ఏర్పాట్లు ప్రారంభించారు. ఇందులో మొదటి బ్యాచ్ గురువారం అర్మేనియా సరిహద్దుకు బయలుదేరే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులతో పంచుకున్న సమాచారం ప్రకారం, టెహ్రాన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్, ఇరాన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్, షాహిద్ బెహెష్టి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్‌లో చేరిన వారికి అర్మేనియా లేదా అజర్‌బైజాన్ ద్వారా రెండు తరలింపు మార్గాలు అందించబడ్డాయి.

ఆదాయం పెరగాలంటే.. ధనవంతులు కావాలంటే.. చాణక్య నీతిని..?

ఆదాయం పెరగాలంటే.. ధనవంతులు కావాలంటే.. చాణక్య నీతిని..?ధనవంతులు కావాలంటే.. చాణక్యులు తెలిపిన నీతి శాస్త్రాన్ని పాటించాలి. తప్పుడు మార్గంలో డబ్బును సంపాదించకూడదు. అడ్డదారిలో సంపాదించే డబ్బుతో తక్షణ లాభం రావొచ్చు కానీ.. అది నష్టానికి దారి తీస్తుంది. అందుకే, సరైన మార్గంలో సంపాదించాలి. నిజాయితీగా సంపాదించిన డబ్బే జీవితంలో భరోసాగా వుంటుంది. కష్టపడి సన్మార్గంలో డబ్బు సంపాదించడం, పొదుపు చేయడం, పెట్టుబడిలో పెంచుకోవడం, దానం చేయడం మంచిది. ఇలా చేస్తే ఐశ్వర్యం పెంపొందుతుంది.

09-03-2026 సోమవారం ఫలితాలు : దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం...

09-03-2026 సోమవారం ఫలితాలు : దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం తలపెట్టిన పనులు సజావుగా సాగుతాయి. ఒక ఆహ్వానం ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది. వస్త్రప్రాప్తి. వాహన సౌఖ్యం ఉన్నాయి. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటించండి. పోగొట్టుకున్న పత్రాలు ఎట్టకేలకు సంపాదిస్తారు.

08-03-2026 ఆదివారం ఫలితాలు- మీ కృషికి అదృష్టం తోడవుతుంది

08-03-2026 ఆదివారం ఫలితాలు- మీ కృషికి అదృష్టం తోడవుతుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఈ రోజు యోగదాయకమే. వ్యవహార జయం ఉంది. ఆలోచనలు కార్యరూపంలో పెడతారు. ఏకపక్ష నిర్ణయాలు తగవు అందరితోను, మితంగా సంభాషించండి. విలాసాలకు ఖర్చు చేస్తారు. చేస్తున్న పనులపై శ్రద్ధ వహించండి. మీ సాయంతో ఒకరు లబ్ది పొందుతారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు బాధ్యతలను సమర్ధంగా నిర్వహిస్తారు. మీ కృషికి అదృష్టం తోడవుతుంది. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. సంబంధం లేని విషయాలు. ఇతరుల జోలికి పోవద్దు. లావాదేవీల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. చెల్లింపుల్లో అలక్ష్యం తగదు. చేపట్టిన పనులు త్వరితగతిన చురుకుగా సాగుతాయి.

ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ్మ ఆలయంలో కుంభాభిషేకం, గోపురం చూసినా చాలు...

ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ్మ ఆలయంలో కుంభాభిషేకం, గోపురం చూసినా చాలు...విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న కనకదుర్గమ్మ దేవస్థానంలో కుంభాభిషేకం అనేది అత్యంత విశిష్టమైన మరియు పవిత్రమైన ఘట్టం. సాధారణంగా దేవాలయాల పునరుద్ధరణ జరిగినప్పుడు లేదా ప్రతి 12 ఏళ్లకు ఒకసారి శాస్త్రోక్తంగా ఈ వేడుకను నిర్వహిస్తారు. 6వ తేదీన ప్రారంభమైన ఈ కుంభాభిషేకం మార్చి 8తో ముగుస్తుంది. కుంభాభిషేకం విశిష్టత సంప్రోక్షణ: ఆలయ విమాన గోపురంపై ఉన్న కలిశాలకు పవిత్ర నదీ జలాలతో అభిషేకం చేయడాన్నే కుంభాభిషేకం అంటారు. దీనివల్ల మూలవిరాట్టులోని దైవిక శక్తి పునరుజ్జీవింపబడుతుందని భక్తుల నమ్మకం.

08-03-2026 నుంచి 14-03-2026 వరకు ఫలితాలు-నేటి కంటే రేపు శుభం అన్న భావంతో...

08-03-2026 నుంచి 14-03-2026 వరకు ఫలితాలు-నేటి కంటే రేపు శుభం అన్న భావంతో...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఈ వారం అనుకూలదాయకం. శుభకార్యాన్ని ఆర్భాటంగా చేస్తారు. ప్రముఖుల రాక సంతోషం కలిగిస్తుంది. పరస్పరం కానుకలిచ్చి పుచ్చుకుంటారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఆదాయ వ్యయాలు సంతృప్తికరం. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. ధన సహాయం, ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ మదుపు తగదు. వాహనం కొనుగోలు చేయాలనే మీ కోరిక నెరవేరుతుంది. రశీదులు, పత్రాలు జాగ్రత్త. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఇతరులను మీ విషయాలకు దూరంగా ఉంచండి. మీ నుంచి విషయం రాబట్టేందుకు కొందరు యత్నిస్తారు. గృహమార్పు అనివార్యం. విలువైన వస్తువులు మరమ్మతుకు గురవుతాయి. వృత్తి ఉద్యోగ బాధృతలను సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాలు, సాఫ్ట్ వేర్ విద్యార్థులకు అవకాశాలు లభిస్తాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com