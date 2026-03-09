ఆదాయం పెరగాలంటే.. ధనవంతులు కావాలంటే.. చాణక్య నీతిని..?
ధనవంతులు కావాలంటే.. చాణక్యులు తెలిపిన నీతి శాస్త్రాన్ని పాటించాలి. తప్పుడు మార్గంలో డబ్బును సంపాదించకూడదు. అడ్డదారిలో సంపాదించే డబ్బుతో తక్షణ లాభం రావొచ్చు కానీ.. అది నష్టానికి దారి తీస్తుంది. అందుకే, సరైన మార్గంలో సంపాదించాలి.
నిజాయితీగా సంపాదించిన డబ్బే జీవితంలో భరోసాగా వుంటుంది. కష్టపడి సన్మార్గంలో డబ్బు సంపాదించడం, పొదుపు చేయడం, పెట్టుబడిలో పెంచుకోవడం, దానం చేయడం మంచిది. ఇలా చేస్తే ఐశ్వర్యం పెంపొందుతుంది. ప్రతి నెల సంపాదించిన డబ్బులో కనీసం 25శాతం పొదుపు చేయాలి. సరైన మార్గంలో పెట్టుబడులు పెట్టకపోతే, ఆదాయం పెరగదు.
పొదుపు చేసిన డబ్బును భద్రమైన, లాభదాయకమైన మార్గాల్లో పెట్టుబడి చేయాలి. పెట్టుబడుల నుండి వచ్చిన లాభం ద్వారా, సంపద మరింత పెరుగుతుంది. సంపాదించిన డబ్బులో కొంత భాగాన్ని సమాజానికి, అవసరమైన వారికి ఇవ్వడం మంచిది. ఇది కేవలం సాయంతో మిగలదు. మన జీవితానికి పుణ్యాన్ని తీసుకురాగలదని చాణక్యులు పేర్కొన్నారు.