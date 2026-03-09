సోమవారం, 9 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. ఆధ్యాత్మికం వార్తలు
  3. కథనాలు
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 9 మార్చి 2026 (16:05 IST)

ఆదాయం పెరగాలంటే.. ధనవంతులు కావాలంటే.. చాణక్య నీతిని..?

Chanakya Neeti
ధనవంతులు కావాలంటే.. చాణక్యులు తెలిపిన నీతి శాస్త్రాన్ని పాటించాలి. తప్పుడు మార్గంలో డబ్బును సంపాదించకూడదు. అడ్డదారిలో సంపాదించే డబ్బుతో తక్షణ లాభం రావొచ్చు కానీ.. అది నష్టానికి దారి తీస్తుంది. అందుకే, సరైన మార్గంలో సంపాదించాలి. 
 
నిజాయితీగా సంపాదించిన డబ్బే జీవితంలో భరోసాగా వుంటుంది. కష్టపడి సన్మార్గంలో డబ్బు సంపాదించడం, పొదుపు చేయడం, పెట్టుబడిలో పెంచుకోవడం, దానం చేయడం మంచిది. ఇలా చేస్తే ఐశ్వర్యం పెంపొందుతుంది. ప్రతి నెల సంపాదించిన డబ్బులో కనీసం 25శాతం పొదుపు చేయాలి. సరైన మార్గంలో పెట్టుబడులు పెట్టకపోతే, ఆదాయం పెరగదు. 
 
పొదుపు చేసిన డబ్బును భద్రమైన, లాభదాయకమైన మార్గాల్లో పెట్టుబడి చేయాలి. పెట్టుబడుల నుండి వచ్చిన లాభం ద్వారా, సంపద మరింత పెరుగుతుంది. సంపాదించిన డబ్బులో కొంత భాగాన్ని సమాజానికి, అవసరమైన వారికి ఇవ్వడం మంచిది. ఇది కేవలం సాయంతో మిగలదు. మన జీవితానికి పుణ్యాన్ని తీసుకురాగలదని చాణక్యులు పేర్కొన్నారు. 

Watch More Videos

రాజ్యసభకు వెళ్లనున్న మెగా బ్రదర్ నాగబాబు?

రాజ్యసభకు వెళ్లనున్న మెగా బ్రదర్ నాగబాబు?ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సోదరుడు నాగబాబుకు అదృష్టం కలిసొచ్చిందనే చెప్పాలి. నాగబాబును కొన్ని రోజుల క్రితం ఎమ్మెల్సీగా నియమించారు. ఆయనను జనసేన కోటా నుంచి రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలోకి తీసుకుంటారని పుకార్లు వచ్చాయి. ఈ పుకారుపై తాజా సమాచారం ఏమిటంటే నాగబాబు ఇప్పుడు రాజ్యసభకు వెళతారు. జూన్, 2026లో, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రాజ్యసభ సీట్లు ఖాళీ అవుతాయి. అందువల్ల, జనసేనకు ఒక రాజ్యసభ సీటు లభిస్తుంది. నాగబాబు జనసేన శిబిరం నుండి అభ్యర్థి అవుతారని ఏపీ రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.

ఒక్క పైసా కూడా అవినీతి లేకుండా పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు పంపిణీ : సీఎం చంద్రబాబు

ఒక్క పైసా కూడా అవినీతి లేకుండా పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు పంపిణీ : సీఎం చంద్రబాబుఒక్క పైసా కూడా అవినీతి లేకుండా పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలను అందజేస్తామని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వెల్లడించారు. ఆయన సోమవారం నంద్యాల జిల్లాలోని కొత్త బురుజు గ్రామంలో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన అర్హులైన రైతులకు పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, గత వైకాపా ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన తప్పులను, విధ్వంసాన్ని సరి చేస్తున్నామన్నారు.

ఆర్థిక సమస్యలు.. పెంచలేక ముగ్గురు కుమార్తెలను చంపేసిన తండ్రి

ఆర్థిక సమస్యలు.. పెంచలేక ముగ్గురు కుమార్తెలను చంపేసిన తండ్రిఆర్థిక సమస్యల కారణంగా పిల్లలను పెంచేందుకు స్థోమత లేకపోవడంతో కామారెడ్డి పట్టణంలో ఒక వ్యక్తి తన ముగ్గురు కూతుళ్లను సరస్సులో తోసేసి హత్యచేశాడు. శనివారం రాత్రి ఆయత్ (7), మరియం (5) మృతదేహాలను సరస్సు నుండి వెలికి తీయగా, ఆదివారం ఉదయం షిఫాత్ (8) మృతదేహాన్ని వెలికి తీశారు. ఆటోరిక్షా డ్రైవర్ ఇస్మాయిల్‌ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆదివారం అతన్ని జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించారు.

మిస్టర్ జగన్.... సీఎంగా ఉన్నపుడే ఏం పీకలేకపోయావ్... నా జోలికి రావొద్దు : శివాజీ హెచ్చరిక

మిస్టర్ జగన్.... సీఎంగా ఉన్నపుడే ఏం పీకలేకపోయావ్... నా జోలికి రావొద్దు : శివాజీ హెచ్చరికవైకాపా అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డితో పాటు వైకాపా నేతలకు సినీ నటుడు శివాజీ గట్టి హెచ్చరిక చేశారు. మిస్టర్ జగన్.. నా జోలికి రావొద్దు అంటూ గర్జించారు. తనపై జరుగుతున్న నెగిటివ్ ప్రచారంపై శివాజీ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతూ రాజకీయ, సినీ అంశాలపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన సినిమాలు విడుదల కాకముందే కొందరు పనిగట్టుకుని నెగెటివ్ రివ్యూలు ఇస్తున్నారని 'పేటీఎం బ్యాచ్‌' అంటూ సోషల్ మీడియా ట్రోలర్లపై విరుచుకుపడ్డారు. వంది మంది సబ్‌స్క్రైబర్లు కూడా లేనివారు తన గురించి మాట్లాడుతున్నారని, వారిపై చర్యలు తీసుకోవడం పెద్ద విషయం కాదన్నారు. "అరేయ్ పేటీఎం బ్యాచ్... నన్ను తగులుకుంటే అది మీకే ప్రమాదకరం" అని హెచ్చరించారు.

ఇరాన్ పౌరులూ... గృహాలను వీడి బయటకు రావొద్దు : అమెరికా హెచ్చరిక

ఇరాన్ పౌరులూ... గృహాలను వీడి బయటకు రావొద్దు : అమెరికా హెచ్చరికఅమెరికా - ఇజ్రాయెల్ - ఇరాన్ దేశాల మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం మరింత తీవ్ర రూపందాల్చుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్ పౌరులకు అమెరికా సైన్యం కీలక హెచ్చరికలు జారీచేసింది. ఇరాన్ సైన్యం జనావాసాల మధ్య నుంచి డ్రోన్లు, బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ప్రయోగిస్తున్నందున ప్రజలు తమ గృహాల నుంచి బయటకురావొద్దని సూచించింది. ఈ వ్యూహం వల్ల లక్షలాది మంది సామాన్యుల ప్రాణాలు ప్రమాదంలో పడుతున్నాయని, దాడులు తీవ్రమవుతున్న వేళ ప్రజలు సురక్షితంగా ఉండాలని అమెరికా ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

07-03-2026 శనివారం ఫలితాలు : ప్రైవేట్ ఫైనాన్సుల జోలికిపోవద్దు...

07-03-2026 శనివారం ఫలితాలు : ప్రైవేట్ ఫైనాన్సుల జోలికిపోవద్దు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగల్గుతారు. ముఖ్యులకు స్వాగతం, వీడ్కోలు పలుకుతారు.

రాజయోగ సంకష్ట హర చతుర్థి.. కొబ్బరి మాలను సమర్పిస్తే.. శని, రాహు-కేతు దోషాలు..?

రాజయోగ సంకష్ట హర చతుర్థి.. కొబ్బరి మాలను సమర్పిస్తే.. శని, రాహు-కేతు దోషాలు..?గణేశుడిని అడ్డంకులను తొలగించేవాడు. కష్టాలను తొలగించేవాడుగా భావిస్తారు. బాలచంద్ర సంకష్టి చతుర్థి నాడు వ్రత కథను పఠించడం లేదా వినడం వల్ల భక్తుల జీవితాల్లోని అన్ని కష్టాలు తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు. ఈ రోజును రాజయోగ సంకష్ట హర చతుర్థిగా పిలుస్తారు. ఈ రాజయోగ సంకష్ట హర చతుర్థి రోజున వినాయకుడికి కొబ్బరి మాలను, గరికతో మాలను కట్టి సమర్పించడం ద్వారా శనిదోషాలు, రాహు కేతు దోషాలు తొలగిపోతాయని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. సాయంత్రం పూట వినాయకుని ఆలయాల్లో జరిగే అభిషేకాలను కనులారా వీక్షించే వారికి సర్వ దోషాలు తొలగిపోతాయి.

ఇంద్రకీలాద్రి కొండపై మహాకుంభాభిషేకం... హాజరుకానున్న చంద్రబాబు, పవన్

ఇంద్రకీలాద్రి కొండపై మహాకుంభాభిషేకం... హాజరుకానున్న చంద్రబాబు, పవన్ఇంద్రకీలాద్రి కొండపై ఉన్న ప్రఖ్యాత శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మార్చి 6 నుండి 8 వరకు మహాకుంభాభిషేకం జరగనుంది. ఇది 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగే అత్యంత ముఖ్యమైన వేడుకలలో ఒకటి. ఈ కార్యక్రమం మార్చి 8న ఉదయం 9.24 గంటలకు 12 పవిత్ర నదుల నుండి సేకరించిన పవిత్ర జలాలను ఉపయోగించి ఆలయ బంగారు గోపురానికి అభిషేకంతో ముగుస్తుంది.

06-03-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు : ప్రైవేట్ ఫైనాన్సుల జోలికిపోవద్దు...

06-03-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు : ప్రైవేట్ ఫైనాన్సుల జోలికిపోవద్దు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగల్గుతారు. ముఖ్యులకు స్వాగతం, వీడ్కోలు పలుకుతారు.

05-03-2026 గురువారం ఫలితాలు- అన్ని విధాలా బాగుంటుంది..

05-03-2026 గురువారం ఫలితాలు- అన్ని విధాలా బాగుంటుంది..మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం తలపెట్టిన కార్యం సిద్ధిస్తుంది. ప్రముఖులకు చేరువవుతారు. పలుకుబడి పెరుగుతుంది. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. పనులు ఇతరులకు పురమాయించవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. చిట్స్, ప్రైవేట్ ఫైనాన్సుల జోలికిపోవద్దు. కొత్తపనులు చేపడతారు. కలిసివచ్చిన అవకాశాన్ని తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనాలోచిత నిర్ణయాలు తగవు, అనుభవజ్ఞులను సంప్రదించండి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com