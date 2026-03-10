ఒంటిమిట్ట కోదండరామ స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు
శ్రీ కోదండరామ స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు మార్చి 26న ప్రారంభమవుతాయి. ఆలయ ప్రాంగణం, పరిసర ప్రాంతాలను ఆలయ సముదాయం, వాహన మండపం, ప్రధాన జంక్షన్లు, ఒంటిమిట్ట నుండి మాధవరం వరకు ఉన్న రహదారి వెంట రంగురంగుల దీపాలతో అలంకరిస్తున్నారు.
శ్రీరామ పట్టాభిషేకం, శ్రీరామ కల్యాణం, గరుడ వాహనం, దశావతారాలు సహా రామాయణంలోని దృశ్యాలను వర్ణించే 60కి పైగా ప్రకాశవంతమైన ప్రదర్శన బోర్డులను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
దాదాపు 20,000 సీరియల్ లైట్లు, 10,000 ఫ్లడ్లైట్లు, 350 రంగుల లైట్లు, 40 జనరేటర్లు ఆలయ పట్టణాన్ని ప్రకాశవంతం చేస్తాయి. ఏప్రిల్ 1న జరగనున్న శ్రీ సీతారామ కల్యాణాన్ని వీక్షించడానికి భక్తులు 23 ఎల్ఈడీ స్క్రీన్లతో సహా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.