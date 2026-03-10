మంగళవారం, 10 మార్చి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 10 మార్చి 2026 (13:23 IST)

ఒంటిమిట్ట కోదండరామ స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు

Lord Rama
శ్రీ కోదండరామ స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు మార్చి 26న ప్రారంభమవుతాయి. ఆలయ ప్రాంగణం, పరిసర ప్రాంతాలను ఆలయ సముదాయం, వాహన మండపం, ప్రధాన జంక్షన్లు, ఒంటిమిట్ట నుండి మాధవరం వరకు ఉన్న రహదారి వెంట రంగురంగుల దీపాలతో అలంకరిస్తున్నారు.
 
శ్రీరామ పట్టాభిషేకం, శ్రీరామ కల్యాణం, గరుడ వాహనం, దశావతారాలు సహా రామాయణంలోని దృశ్యాలను వర్ణించే 60కి పైగా ప్రకాశవంతమైన ప్రదర్శన బోర్డులను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

దాదాపు 20,000 సీరియల్ లైట్లు, 10,000 ఫ్లడ్‌లైట్లు, 350 రంగుల లైట్లు, 40 జనరేటర్లు ఆలయ పట్టణాన్ని ప్రకాశవంతం చేస్తాయి. ఏప్రిల్ 1న జరగనున్న శ్రీ సీతారామ కల్యాణాన్ని వీక్షించడానికి భక్తులు 23 ఎల్ఈడీ స్క్రీన్‌లతో సహా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

తెలంగాణాకు బదిలీ చేయలేదన్న ఆవేదనతో ఏపీ ఉద్యోగి ఆత్మహత్యా? వాస్తవం ఏంటి?

తెలంగాణాకు బదిలీ చేయలేదన్న ఆవేదనతో ఏపీ ఉద్యోగి ఆత్మహత్యా? వాస్తవం ఏంటి?తెలంగాణ రాష్ట్రానికి బదిలీ చేయలేదన్న ఆవేదనతో ఏపీలో పని చేస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఒకరు ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు వార్తలు వచ్చాయి. దీనిపై ఏపీ ప్రభుత్వ నిజ నిర్ధారణ విభాగం (ఏపీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ వింగ్) స్పందించింది. ఈ కథనంలో ఏమాత్రం నిజం లేదని స్పష్టం చేసింది. పైగా, తాను ఎలాంటి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడలేదని క్షేమంగా ఉన్నట్టు ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అవినాశ్ సింగ్ స్వయంగా ఒక వీడియో సందేశం ద్వారా తెలియజేశారని స్పష్టం చేసింది. దీంతో సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారానికి తెరపడింది.

ఆటోను దొంగిలించేందుకు యత్నించి హిందూ బాలుడు.. కొట్టి చంపేసిన దుండగులు...

ఆటోను దొంగిలించేందుకు యత్నించి హిందూ బాలుడు.. కొట్టి చంపేసిన దుండగులు...బంగ్లాదేశ్‌లో మైనారిటీలు ఉన్న హిందూ ప్రజలపై నేరాలు ఘోరాలు, దాడులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా ఫెనీ జిల్లాలో ఆటోను దొంగిలించేందుకు యత్నిచిన కొందరు దండగులు 16 యేళ్ళ హిందూ బాలుడుని కొట్టి చంపేశారు. మృతుడిని శాంతో కుమార్ సాహాగా గుర్తించారు. ఢాకా - చిట్టగాంగ్ హైవేపై లాల్పోల్ ప్రాంతంలో ఆదివారం సాయంత్రం ఈ ఘటన చోటుచేసుకున్నట్లు స్థానిక మీడియా వెల్లడించింది.

Kavitha: నిర్వాసితులైన కుటుంబాల కోసం నిరవధిక నిరాహార దీక్ష.. కవితమ్మ అరెస్ట్

Kavitha: నిర్వాసితులైన కుటుంబాల కోసం నిరవధిక నిరాహార దీక్ష.. కవితమ్మ అరెస్ట్తెలంగాణలోని ఖమ్మం పట్టణంలోని నిర్వాసితులైన కుటుంబాలకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ సోమవారం రాత్రి నుండి నిరవధిక నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవితను మంగళవారం పట్టణంలో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసులు ఆమెను బలవంతంగా హైదరాబాద్‌కు తరలించారు. కానీ ఆమె తెలంగాణ జాగృతి కార్యాలయం వద్ద నిరాహార దీక్ష కొనసాగించింది.

ఆగిన వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ సరఫరా: బెంగళూరు హోటళ్ల మూసివేత

ఆగిన వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ సరఫరా: బెంగళూరు హోటళ్ల మూసివేతవాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ సరఫరా అకస్మాత్తుగా ఆగిపోయిన తర్వాత మంగళవారం నుండి బెంగళూరులోని హోటళ్ళు కార్యకలాపాలను మూసివేయవచ్చు. ఈ అంతరాయం రోజువారీ భోజనం కోసం హోటళ్లపై ఆధారపడే వేలాది మందిని ప్రభావితం చేస్తుందని బెంగళూరు హోటల్స్ అసోసియేషన్ తెలిపింది. ముందస్తు హెచ్చరిక లేకుండా వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరాను నిలిపివేసినట్లు సోమవారం జారీ చేసిన నోటీసులో అసోసియేషన్ తెలిపింది. ఈ పరిస్థితి కారణంగా నగరం అంతటా ఉన్న హోటళ్ళు సరఫరా తిరిగి ప్రారంభమయ్యే వరకు సేవలను నిలిపివేయాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించింది.

కేసీఆర్ ఫోటోతో ఎన్నికలకు వెళ్లను... అందుకు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ వున్నారు కదా?

కేసీఆర్ ఫోటోతో ఎన్నికలకు వెళ్లను... అందుకు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ వున్నారు కదా?కేటీఆర్, కవితల రాజకీయ గుర్తింపు వారి తండ్రి కేసీఆర్ నుంచే ఉద్భవించిందని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. కానీ తెలంగాణలో జరగనున్న స్వతంత్ర ఎన్నికల ప్రచారంలో కేసీఆర్ ఇమేజ్, వ్యక్తిత్వాన్ని ఉపయోగించకూడదని కవిత నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. తెలంగాణలో తన ఎన్నికల ప్రచారంలో కేసీఆర్ ఫోటోను ఉపయోగించబోనని కవిత ధృవీకరించారు.

ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ్మ ఆలయంలో కుంభాభిషేకం, గోపురం చూసినా చాలు...

ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ్మ ఆలయంలో కుంభాభిషేకం, గోపురం చూసినా చాలు...విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న కనకదుర్గమ్మ దేవస్థానంలో కుంభాభిషేకం అనేది అత్యంత విశిష్టమైన మరియు పవిత్రమైన ఘట్టం. సాధారణంగా దేవాలయాల పునరుద్ధరణ జరిగినప్పుడు లేదా ప్రతి 12 ఏళ్లకు ఒకసారి శాస్త్రోక్తంగా ఈ వేడుకను నిర్వహిస్తారు. 6వ తేదీన ప్రారంభమైన ఈ కుంభాభిషేకం మార్చి 8తో ముగుస్తుంది. కుంభాభిషేకం విశిష్టత సంప్రోక్షణ: ఆలయ విమాన గోపురంపై ఉన్న కలిశాలకు పవిత్ర నదీ జలాలతో అభిషేకం చేయడాన్నే కుంభాభిషేకం అంటారు. దీనివల్ల మూలవిరాట్టులోని దైవిక శక్తి పునరుజ్జీవింపబడుతుందని భక్తుల నమ్మకం.

08-03-2026 నుంచి 14-03-2026 వరకు ఫలితాలు-నేటి కంటే రేపు శుభం అన్న భావంతో...

08-03-2026 నుంచి 14-03-2026 వరకు ఫలితాలు-నేటి కంటే రేపు శుభం అన్న భావంతో...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఈ వారం అనుకూలదాయకం. శుభకార్యాన్ని ఆర్భాటంగా చేస్తారు. ప్రముఖుల రాక సంతోషం కలిగిస్తుంది. పరస్పరం కానుకలిచ్చి పుచ్చుకుంటారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఆదాయ వ్యయాలు సంతృప్తికరం. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. ధన సహాయం, ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ మదుపు తగదు. వాహనం కొనుగోలు చేయాలనే మీ కోరిక నెరవేరుతుంది. రశీదులు, పత్రాలు జాగ్రత్త. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఇతరులను మీ విషయాలకు దూరంగా ఉంచండి. మీ నుంచి విషయం రాబట్టేందుకు కొందరు యత్నిస్తారు. గృహమార్పు అనివార్యం. విలువైన వస్తువులు మరమ్మతుకు గురవుతాయి. వృత్తి ఉద్యోగ బాధృతలను సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాలు, సాఫ్ట్ వేర్ విద్యార్థులకు అవకాశాలు లభిస్తాయి.

07-03-2026 శనివారం ఫలితాలు : ప్రైవేట్ ఫైనాన్సుల జోలికిపోవద్దు...

07-03-2026 శనివారం ఫలితాలు : ప్రైవేట్ ఫైనాన్సుల జోలికిపోవద్దు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగల్గుతారు. ముఖ్యులకు స్వాగతం, వీడ్కోలు పలుకుతారు.

రాజయోగ సంకష్ట హర చతుర్థి.. కొబ్బరి మాలను సమర్పిస్తే.. శని, రాహు-కేతు దోషాలు..?

రాజయోగ సంకష్ట హర చతుర్థి.. కొబ్బరి మాలను సమర్పిస్తే.. శని, రాహు-కేతు దోషాలు..?గణేశుడిని అడ్డంకులను తొలగించేవాడు. కష్టాలను తొలగించేవాడుగా భావిస్తారు. బాలచంద్ర సంకష్టి చతుర్థి నాడు వ్రత కథను పఠించడం లేదా వినడం వల్ల భక్తుల జీవితాల్లోని అన్ని కష్టాలు తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు. ఈ రోజును రాజయోగ సంకష్ట హర చతుర్థిగా పిలుస్తారు. ఈ రాజయోగ సంకష్ట హర చతుర్థి రోజున వినాయకుడికి కొబ్బరి మాలను, గరికతో మాలను కట్టి సమర్పించడం ద్వారా శనిదోషాలు, రాహు కేతు దోషాలు తొలగిపోతాయని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. సాయంత్రం పూట వినాయకుని ఆలయాల్లో జరిగే అభిషేకాలను కనులారా వీక్షించే వారికి సర్వ దోషాలు తొలగిపోతాయి.

ఇంద్రకీలాద్రి కొండపై మహాకుంభాభిషేకం... హాజరుకానున్న చంద్రబాబు, పవన్

ఇంద్రకీలాద్రి కొండపై మహాకుంభాభిషేకం... హాజరుకానున్న చంద్రబాబు, పవన్ఇంద్రకీలాద్రి కొండపై ఉన్న ప్రఖ్యాత శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మార్చి 6 నుండి 8 వరకు మహాకుంభాభిషేకం జరగనుంది. ఇది 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగే అత్యంత ముఖ్యమైన వేడుకలలో ఒకటి. ఈ కార్యక్రమం మార్చి 8న ఉదయం 9.24 గంటలకు 12 పవిత్ర నదుల నుండి సేకరించిన పవిత్ర జలాలను ఉపయోగించి ఆలయ బంగారు గోపురానికి అభిషేకంతో ముగుస్తుంది.
