ఆదివారం, 21 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
Written By రామన్
Last Updated : ఆదివారం, 21 డిశెంబరు 2025 (10:19 IST)

21-12-2025 ఆదివారం ఫలితాలు - దంపతుల మధ్య చిన్న కలహం...

daily horoscope
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. అపోహలకు తావివ్వవద్దు. మీ కృషి త్వరలో ఫలిస్తుంది. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. దంపతుల మధ్య చిన్న కలహం. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. చేపట్టిన పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ప్రతికూలతలు అధికం. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. చీటికి మాటికి అసహనం చెందుతారు. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. విలాసాలకు ఖర్చుచేస్తారు. ముఖ్యులకు వీడ్కోలు పలుకుతారు.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ధ్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
మీ సహనానికి పరీక్షా సమయం. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. ఒక సమాచారం ఆలోచింపజేస్తుంది. ప్రముఖులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. పత్రాల రెన్యువల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. పరిచయస్తుల ఆహ్వానం అందుకుంటారు. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యానుకూలత ఉంది. రుణసమస్య కొలిక్కివస్తుంది. మానసికంగా స్థిమితపడతారు. ఆప్తులకు సాయం చేస్తారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. అనవసర జోక్యం తగదు. లావాదేవీల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. దైవదీక్ష స్వీకరిస్తారు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
అనుకూల ఫలితాలున్నాయి. సంతోషకరమైన వార్త వింటారు. కీలక అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ఖర్చులు అధికం. పన్ను చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. కొత్త వ్యక్తులతో మితంగా సంభాషించండి. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
గ్రహస్థితి అనుకూలంగా ఉంది. అనుకున్నది సాధిస్తారు. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. ధనలాభం ఉంది. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. చేపట్టిన పనులు సాగవు. పిల్లలకు శుభం జరుగుతుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
మీ కృషి ఫలిస్తుంది. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. మనోధైర్యం పెంపొందుతుంది. సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తారు. ఖర్చులు అధికం. పొదుపునకు ఆస్కారం లేదు. చేపట్టిన పనులు సాగవు. ముఖ్యులకు వీడ్కోలు పలుకుతారు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. అవసరాలు నెరవేరుతాయి. మానసికంగా కుదుటపడతారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. వ్యతిరేకులతో జాగ్రత్త. సావకాశంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. దైవకార్యంలో పాల్గొంటారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
సర్వత్రా అనుకూలమే. మనోభీష్టం నెరవేరుతుంది. పరిచయాలు బలపడతాయి. చాకచక్యంగా అడుగులేస్తారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఇతరుల కోసం వ్యయం చేస్తారు. చేసిన పనులే చేయవలసి వస్తుంది. వాయిదా పడిన మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
మనోధైర్యంతో వ్యవహరిస్తారు. ఏ కార్యం తలపెట్టిన విజయవంతమవుతుంది. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. వ్యతిరేకులను ఆకట్టుకుంటారు. ఖర్చులు విపరీతం. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. గృహనిర్మాణం ముగింపునకు వస్తుంది. కీలక చర్చల్లో పాల్గొంటారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
వ్యవహారానుకూలత ఉంది. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుంటారు. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
కలిసివచ్చే సమయం. కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. ధనలాభం ఉంది. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. వేడుకకు హాజరవుతారు. బెట్టింలకు పాల్పడవద్దు. 

Watch More Videos

హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ గన్‌మెన్ ఆత్మహత్యాయత్నం

హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ గన్‌మెన్ ఆత్మహత్యాయత్నంహైదరాబాద్ నగరంలో విషాదకర ఘట జరిగింది. హైదరాబాద్ నగరాన్ని ఆక్రమించుకుని గృహాలు, దుకాణాలు, వాణిజ్య సముదాయాలు నిర్మించుకున్న వారికి నిద్రలేకుండా చేస్తున్న హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ గన్‌మెన్ కృష్ణచైతన్య బలవన్మరణ యత్నానికి పాల్పడ్డాడు.

సౌతాఫ్రికాలో సాయుధుడి కాల్పులు - 10 మంది మృత్యువాత

సౌతాఫ్రికాలో సాయుధుడి కాల్పులు - 10 మంది మృత్యువాతసౌతాఫ్రికాలో ఓ సాయుధుడు జరిపిన కాల్పుల్లో పది మంది మృత్యువాతపడ్డారు. మరో పది మంది వరకు గాయపడ్డారు. ఆదివారం జొహన్నెస్‌బర్గ్‌ శివారులోని బెకర్స్‌డాల్‌ టౌన్‌షిప్‌లో ఈ దారుణం చోటుచేసుకుంది. కాల్పుల చప్పుడుతో భయాందోళనకు గురైన ప్రజలు పరుగులు తీశారు. మృతుల్లో ముగ్గురు చిన్నారులు కూడా ఉన్నారని పోలీసులు తెలిపారు.

సంసారంలో జరిగే కీచులాటలు క్రూరత్వం కిందకు రావు : సుప్రీంకోర్టు

సంసారంలో జరిగే కీచులాటలు క్రూరత్వం కిందకు రావు : సుప్రీంకోర్టుసంసార జీవితంలో చిన్నపాటి గొడవలు, కీచులాటలు క్రూరత్వం కిందకు రావని సుప్రీంకోర్టు స్ఫష్టం చేసింది. ఇందువల్ల ఓ ఎన్నారై టెక్కీతో పాటు అతని కుటుంబ సభ్యులపై భార్య పెట్టిన గృహ హింస కేసును కొట్టివేస్తూ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. సంసారంలో జరిగే సాధారణ గొడవలు, కీచులాటలు ఐపీసీ సెక్షన్ 498ఏ కింద నేరంగా పరిగణించలేమని జస్టిస్ బీవీ నాగరత్న, జస్టిస్ ఆర్.మహదేవన్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం తేల్చి చెప్పింది.

బంగ్లాదేశ్‌లో హద్దులు దాటిన అరాచకం - చిన్నారిని ఇంట్లోపెట్టి నిప్పంటించారు...

బంగ్లాదేశ్‌లో హద్దులు దాటిన అరాచకం - చిన్నారిని ఇంట్లోపెట్టి నిప్పంటించారు...బంగ్లాదేశ్‌లో అరాచకం హద్దులు దాటిపోయింది. రాజకీయ కక్షలకు ఓ పసిప్రాణం బలైపోయింది. ఒక కుటుంబం మొత్తం ప్రాణాపాయ స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతోంది. ఈ దారుణం లక్ష్మీపూర్ ఉప జిల్లాలో జరిగింది.

అంగట్లో కన్నబిడ్డను అమ్మకానికి పెట్టిన తల్లి...

అంగట్లో కన్నబిడ్డను అమ్మకానికి పెట్టిన తల్లి...ఓ తల్లి కన్నబిడ్డను అంగట్లో అమ్మకానికి పెట్టింది. ఈ ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో వెలుగు చూసింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

అమావాస్య, మంగళ, శనివారాల్లో కొబ్బరిపాలు, బియ్యం పిండితో హనుమంతునికి?

అమావాస్య, మంగళ, శనివారాల్లో కొబ్బరిపాలు, బియ్యం పిండితో హనుమంతునికి?అమావాస్య రోజున హనుమంతుడిని పూజించడం ద్వారా సర్వాభీష్టాలు చేకూరుతాయి. ఇంకా సమస్త దోషాలు తొలగిపోతాయి. హనుమంతుడు రామబంటు. ఆయన ఈతిబాధలు, నవగ్రహ దోషాలను తొలగిస్తాడు. బలం, బుద్ధి, ధైర్యం, ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. భక్తికి నిదర్శనమైన హనుమంతుడికి చేసే అభిషేకాలు విశేష ఫలితాలను ప్రసాదిస్తాయి. ఇందులో ముఖ్యంగా కొబ్బరి పాలు, బియ్యం పిండితో హనుమంతుడికి అభిషేకం చేయిస్తే.. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, వ్యాధుల నుంచి విముక్తి, మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. కొబ్బరి పాలు శుభ్రత, చలవ, శాంతంకు ప్రతీక. ఆంజనేయుడికి కొబ్బరి పాలతో అభిషేకం చేయడం ద్వారా ఆయురారోగ్యాలు చేకూరుతాయి. అనారోగ్యాలు తొలగిపోతాయి. మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుంది.

Annavaram Temple: అన్నవరంలో ఆన్‌లైన్ సేవలకు ప్రాధాన్యత.. వాట్సాప్‌లో బుకింగ్

Annavaram Temple: అన్నవరంలో ఆన్‌లైన్ సేవలకు ప్రాధాన్యత.. వాట్సాప్‌లో బుకింగ్అన్నవరంలోని శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సేవలు అందించేందుకు, ఆలయ అధికారులు ఆన్‌లైన్ సేవలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. ఆన్‌లైన్‌లో టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకున్న భక్తులను ప్రత్యేక క్యూలైన్ల ద్వారా దర్శనానికి అనుమతిస్తారు. దీనివల్ల వేచి ఉండే సమయం గణనీయంగా తగ్గుతుంది. దర్శనం టిక్కెట్లు, వసతి, వ్రతాలు, ఇతర సేవలు, ప్రసాదం టిక్కెట్లతో సహా ఆన్‌లైన్ సౌకర్యాలను విస్తరించారు.

19-12-2025 శుక్రవారం ఫలితాలు - గ్రహస్థితి అనుకూలంగా లేదు.. ఆచితూచి అడుగేయండి...

19-12-2025 శుక్రవారం ఫలితాలు - గ్రహస్థితి అనుకూలంగా లేదు.. ఆచితూచి అడుగేయండి...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహస్థితి అనుకూలంగా లేదు. ఆచితూచి అడుగేయండి. చిన్న విషయానికే ఆందోళన చెందుతారు. ఆప్తులకు మీ సమస్యలు తెలియజేయండి. కష్టించినా ఫలితం ఉండదు. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. చేపట్టిన పనులు సాగవు.

శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు.. మిథునరాశి వారికి.. ఆదాయం ఎంత?

శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు.. మిథునరాశి వారికి.. ఆదాయం ఎంత?మిథునరాశి : మృగశిర 3, 4 పాదములు, ఆర్ద్ర 1 2 3 4 పాదములు పునర్వసు 1, 2, 3 పాదములు ఈ రాశివారికి ఈ సంవత్సరం మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. కొన్నింట అపజయం పొందినా మరికొన్నింట మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. వ్యవహారానుకూలతలు ఉన్నాయి. ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతారు. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. కీలక బాధ్యతలు, పనులు స్వయంగా చూసుకోవాలి. నిరంతరం శ్రమిస్తుంటారు. ఫలితాలు కూడా అందుకు తగ్గట్టుగానే ఉంటాయి. తరచు ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తుంటారు.

17-12-2025 బుధవారం ఫలితాలు - రుణవిముక్తులవుతారు. తాకట్టు విడిపించుకుంటారు

17-12-2025 బుధవారం ఫలితాలు - రుణవిముక్తులవుతారు. తాకట్టు విడిపించుకుంటారుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసిద్ధికి మరింత శ్రమించాలి. నిరుత్సాహం వీడి యత్నాలు సాగించండి. ఆదాయం అంతంతమాత్రమే. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. సన్నిహితుల సాయంతో అవసరం తీరుతుంది. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు కష్టం ఫలిస్తుంది. వాహనసౌఖ్యం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. పొదుపు ధనం అందుకుంటారు. పనులు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. దంపతుల మధ్య సుఖ్యత నెలకొంటుంది. కొత్తయత్నాలు మొదలెడతారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు శుభకార్యానికి హాజరవుతాడు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com