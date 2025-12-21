21-12-2025 ఆదివారం ఫలితాలు - దంపతుల మధ్య చిన్న కలహం...

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. అపోహలకు తావివ్వవద్దు. మీ కృషి త్వరలో ఫలిస్తుంది. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. దంపతుల మధ్య చిన్న కలహం. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. చేపట్టిన పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ప్రతికూలతలు అధికం. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. చీటికి మాటికి అసహనం చెందుతారు. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. విలాసాలకు ఖర్చుచేస్తారు. ముఖ్యులకు వీడ్కోలు పలుకుతారు.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ధ్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
మీ సహనానికి పరీక్షా సమయం. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. ఒక సమాచారం ఆలోచింపజేస్తుంది. ప్రముఖులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. పత్రాల రెన్యువల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. పరిచయస్తుల ఆహ్వానం అందుకుంటారు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యానుకూలత ఉంది. రుణసమస్య కొలిక్కివస్తుంది. మానసికంగా స్థిమితపడతారు. ఆప్తులకు సాయం చేస్తారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. అనవసర జోక్యం తగదు. లావాదేవీల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. దైవదీక్ష స్వీకరిస్తారు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
అనుకూల ఫలితాలున్నాయి. సంతోషకరమైన వార్త వింటారు. కీలక అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ఖర్చులు అధికం. పన్ను చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. కొత్త వ్యక్తులతో మితంగా సంభాషించండి. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
గ్రహస్థితి అనుకూలంగా ఉంది. అనుకున్నది సాధిస్తారు. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. ధనలాభం ఉంది. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. చేపట్టిన పనులు సాగవు. పిల్లలకు శుభం జరుగుతుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
మీ కృషి ఫలిస్తుంది. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. మనోధైర్యం పెంపొందుతుంది. సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తారు. ఖర్చులు అధికం. పొదుపునకు ఆస్కారం లేదు. చేపట్టిన పనులు సాగవు. ముఖ్యులకు వీడ్కోలు పలుకుతారు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. అవసరాలు నెరవేరుతాయి. మానసికంగా కుదుటపడతారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. వ్యతిరేకులతో జాగ్రత్త. సావకాశంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. దైవకార్యంలో పాల్గొంటారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
సర్వత్రా అనుకూలమే. మనోభీష్టం నెరవేరుతుంది. పరిచయాలు బలపడతాయి. చాకచక్యంగా అడుగులేస్తారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఇతరుల కోసం వ్యయం చేస్తారు. చేసిన పనులే చేయవలసి వస్తుంది. వాయిదా పడిన మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
మనోధైర్యంతో వ్యవహరిస్తారు. ఏ కార్యం తలపెట్టిన విజయవంతమవుతుంది. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. వ్యతిరేకులను ఆకట్టుకుంటారు. ఖర్చులు విపరీతం. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. గృహనిర్మాణం ముగింపునకు వస్తుంది. కీలక చర్చల్లో పాల్గొంటారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
వ్యవహారానుకూలత ఉంది. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుంటారు. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
కలిసివచ్చే సమయం. కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. ధనలాభం ఉంది. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. వేడుకకు హాజరవుతారు. బెట్టింలకు పాల్పడవద్దు.