Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్ శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతి.. కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ
కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ ప్రజల రాజధాని అమరావతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ శాశ్వత రాజధానిగా ఆమోదించింది. తదుపరి ఆమోదం కోసం ఈ నిర్ణయాన్ని డిసెంబర్ చివరి వారంలో కేంద్ర మంత్రివర్గం ముందు ఉంచుతారు. దీని తరువాత, ఫిబ్రవరిలో జరిగే పార్లమెంట్ సమావేశాల సమయంలో అమరావతి రాజధాని బిల్లును పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది.
రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతి హోదాకు అధికారిక శాసనపరమైన మద్దతు ఇవ్వడమే ఈ చర్య యొక్క లక్ష్యం. అంతకుముందు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అమరావతిని జూన్ 2, 2024 నుండి రాజధానిగా గుర్తించాలని కోరుతూ కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖకు లేఖ రాసింది. ఈ అభ్యర్థనలో రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టంలోని సెక్షన్లు 5, 2లను సవరించడం కూడా ఉంది.
డిసెంబర్ 1 నాటి లేఖలో, రాజధానిని గుర్తించడానికి అమలులోకి వచ్చే తేదీపై స్పష్టత ఇవ్వాలని కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ కోరింది. సెక్షన్లు 5, 2లకు సవరణల ద్వారా జూన్ 2, 2024నే చట్టబద్ధమైన తేదీగా ఉండాలని రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి బదులిచ్చారు.
పదేళ్లపాటు హైదరాబాద్ను రాజధానిగా కొనసాగడానికి అనుమతించిన రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టంలోని నిబంధనలకు ఈ తేదీ అనుగుణంగా ఉందని కూడా ప్రధాన కార్యదర్శి పేర్కొన్నారు. ఈ వాదనను కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శికి తెలియజేశారు.