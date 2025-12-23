శంబాల’ సినిమాను దాదాపు విపరీతమైన చలిలో నైట్ షూట్ చేశాం. క్లైమాక్స్ పార్ట్ మొత్తం నైట్ షూట్లోనే జరిగింది. ఎంత కష్టమైనా కూడా అందరం ఇష్టంతో కలిసి పని చేశాం. క్రిస్మస్, డిసెంబర్ 25 అనేది మంచి సీజన్. శ్రీకాంత్ గారి ఫ్యామిలీతో మాకు మంచి బాండింగ్ ఉంది. రోషన్తో నాకు మంచి పరిచయం ఉంది. మా క్రికెట్ టీంలో రోషన్ చురుకుగా ఉంటాడు. రోషన్ నటించిన ‘ఛాంపియన్’ సినిమా కూడా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అని హీరో ఆది సాయి కుమార్ అన్నారు.
ఆది సాయి కుమార్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘శంబాల’ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన టీజర్, ట్రైలర్లు, పోస్టర్లు, పాటలు ఇలా అన్నీ కూడా ఆడియెన్స్లో మంచి బజ్ను క్రియేట్ చేశాయి. డిసెంబర్ 25న ఈ చిత్రం గ్రాండ్గా రిలీజ్ అవుతోంది. డిసెంబర్ 23న ఆది సాయి కుమార్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా మీడియాతో ముచ్చటిస్తూ ‘శంబాల’ గురించి ఎన్నో విషయాల్ని పంచుకున్నారు. ఈ మూవీ గురించి ఆయన చెప్పిన సంగతులివే..
‘శంబాల’ లాంటి చిత్రానికి యాక్షన్ సీక్వెన్స్, కాస్ట్యూమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా?
‘శంబాల’ చిత్రంలో అద్భుతమైన పోరాట సన్నివేశాలున్నాయి. రాజ్ కుమార్ మాస్టర్ అన్ని యాక్షన్ సీక్వెన్స్కి రిహార్సల్స్ చేశారు. దర్శకుడు యుగంధర్తో పాటుగా రాజ్ కుమార్ ట్రావెల్ చేశారు. క్లైమాక్స్లో వచ్చే యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అదిరిపోతుంది. 80వ దశకంలో వచ్చే కథ కాబట్టి.. లుక్స్ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం. అందుకే కాస్ట్యూమ్స్ ని చాలా సెలెక్టివ్గా తీసుకున్నాం.
‘శంబాల’ మూవీలోని వీఎఫ్ఎక్స్ గురించి చెప్పండి?
‘శంబాల’ చిత్రంలో ఎక్కువ వీఎఫ్ఎక్స్ షాట్స్ ఉండవు. కానీ ఉన్న వాటిని మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకున్నాం. ఆ అవుట్ పుట్ చూసి మేం అంతా సంతృప్తి చెందాం. శ్రీ చరణ్ పాకాల ఆర్ఆర్ చూసి అందరం షాక్ అయ్యాం. ఆయన ఎక్కడా కూడా ఓ పట్టాన సంతృప్తి చెందరు. చివరి క్షణం వరకు థీమ్స్ చేస్తూనే వచ్చారు. ప్రతీ ఒక్క పాత్రకి ఆయన అద్భుతమైన థీమ్ సెట్ చేశారు.
మన పురాణాల్లోని ‘శంబాల’ గురించి మీకు తెలుసా?
‘శంబాల’ అనేది ఉందా? లేదా? అనేది ఎవ్వరికీ తెలీదు. మన పురాణాల ప్రకారం శంబాలకి ఓ మంచి గుర్తింపు ఉంది. శంబాల అని టైటిల్ చెప్పినప్పుడే నేను చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యాను. ఈ కథ విన్న కొన్ని రోజులకే ‘కల్కి’ రిలీజ్ అయింది. ఆ తరువాత శంబాల పేరు మరింత ఎక్కువగా ట్రెండ్ అయింది.
‘శంబాల’ చిత్రీకరణ సమయంలో గాయాలయ్యాయని విన్నాం?
షూటింగ్లో ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కూడా ఏదో ఒక సందర్భంలో గాయాలు అవుతుంటాయి. ఫైర్తో ఓ సీక్వెన్స్ ఉన్నప్పుడు చిన్నగా గాయమైంది. పోరాట సన్నివేశాల్లో గాయాలు అనేవి కామన్.
ప్రస్తుతం ఆడియెన్స్ థియేటర్ కంటే ఓటీటీల్లోనే సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తున్నారు కదా?
ప్రస్తుతం ఆడియెన్స్కు అద్భుతమైన సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియెన్స్ కావాలి. ఇలాంటి జానర్లను ఆడియెన్స్ ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. మా టీం నుంచి వచ్చిన ప్రతీ పోస్టర్, ప్రతీ కంటెంట్ ప్రేక్షకుల్లో అంచనాల్ని పెంచేసింది. మా చిత్రానికి మంచి బజ్ అయితే ఏర్పడింది. మా నిర్మాతలు ఎక్కడా కూడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా భారీ ఎత్తున నిర్మించారు. మా ప్రమోషన్స్ అయితే ఆడియెన్స్ను ఆకట్టుకున్నాయి. ‘శంబాల’ లాంటి చిత్రాల్ని థియేటర్లో చూస్తేనే ఆ ఫీల్ను ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారు.
అమ్మ గారు ఈవెంట్లో చెప్పిన డైలాగ్ బాగా వైరల్ అయింది కదా?
నాకు, అమ్మకి మంచి బాండింగ్ ఉంటుంది. ఇంట్లో ఎప్పుడూ కూడా అలా డైలాగ్ చెప్పలేదు. కానీ ఆమె ఈవెంట్లో అలా డైలాగ్ చెప్పడం చూసి నేను కూడా షాక్ అయ్యాను.
‘శంబాల’ విషయంలో నిర్మాతల సహకారం గురించి చెప్పండి?
నిర్మాతలు ఎంతో ప్యాషన్తో ‘శంబాల’ని నిర్మించారు. మేం ఎక్కడా కూడా వేస్టేజ్ చేయకుండా సినిమాను తీశాం. నా మార్కెట్ కంటే ఎక్కువగానే ఖర్చు పెట్టారు. ప్రమోషన్స్ కూడా భారీ ఎత్తున నిర్వహించారు. ఈ డేట్కి చాలా కాంపిటీషన్ ఏర్పడింది. మేం సినిమాని కష్టపడి చేశాం. ఆల్రెడీ చిత్రాన్ని చూశాం. మేం సినిమా పట్ల చాలా సంతృప్తిగా ఉన్నాం. హిందీలోనూ మా మూవీని ప్లాన్ చేస్తున్నాం. అయితే ఇక్కడ ముందుగా రిలీజ్ చేస్తున్నాం. ఆ తరువాత హిందీలో విడుదల చేయబోతోన్నాం. ఇక్కడ పాజిటివ్ టాక్ వచ్చిన తరువాత అక్కడ ప్రమోషన్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం.
‘శంబాల’లోని పాత్రకు మీ రియల్ లైఫ్ కారెక్టర్కు ఉన్న తేడా ఏంటి? మీకు మూఢ నమ్మకాలున్నాయా?
నాకు మరీ పెద్దగా మూఢ నమ్మకాలు అయితే లేవు. చిన్న చిన్న వాటిని నమ్ముతాను. ఇంట్లో పాటించే సెంటిమెంట్స్ను మాత్రం నమ్ముతాను.
తదుపరి చిత్రాల గురించి చెప్పండి?
ప్రస్తుతం ఈటీవీ విన్కి సబ్ ఇన్ స్పెక్టర్ యుగంధర్ చేశాను. ఆ సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది. త్వరలోనే ఆడియెన్స్ ముందుకు తీసుకు వస్తాం.