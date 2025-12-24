టిడిపి-జనసేనల అబద్ధాలు బట్టబయలయ్యాయి.. రౌడీ భాష ఎందుకు వాడుతున్నారు: జగన్ ఫైర్

2019-24 కాలంలో రాష్ట్రం ఉత్పాదక, పారిశ్రామిక రంగాల పనితీరుపై ఆర్బిఐ విడుదల చేసిన గణాంకాలతో టిడిపి-జనసేనల అబద్ధాలు బట్టబయలయ్యాయని ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి మంగళవారం అన్నారు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (వైఎస్సార్సీపీ) అధ్యక్షుడు మాట్లాడుతూ, ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత, వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం వల్ల బ్రాండ్ ఏపీ నాశనమైందని, వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కారణంగా పెట్టుబడిదారులు ఏపీని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారని, వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎలాంటి పారిశ్రామిక వృద్ధి జరగలేదని తెలుగుదేశం పార్టీ (టిడిపి), జనసేన పార్టీ (జెఎస్పి) పదేపదే ఆరోపణలు చేశాయని అన్నారు.
ఉత్పాదక-పారిశ్రామిక రంగాలలో ఏపీ పనితీరు దారుణంగా ఉండాలి. కానీ వాస్తవాలు పూర్తిగా భిన్నమైన చిత్రాన్ని వెలుగులోకి తెస్తున్నాయి... అని జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఎక్స్లో ఒక పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. ఈ నెలలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బిఐ) విడుదల చేసిన గణాంకాలను మాజీ ముఖ్యమంత్రి హైలైట్ చేశారు. స్థూల విలువ జోడింపు (జీవీఏ) పరంగా, 2019-24 కాలంలో ఉత్పాదక రంగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ దక్షిణ భారతదేశంలో మొదటి స్థానంలో, భారతదేశంలో ఐదవ స్థానంలో నిలిచిందని ఈ గణాంకాలు వెల్లడించాయి.
అదేవిధంగా, ఇదే కాలంలో పారిశ్రామిక రంగ వృద్ధిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ దక్షిణ భారతదేశంలో మొదటి స్థానంలో, భారతదేశంలో ఎనిమిదవ స్థానంలో నిలిచింది. ఇది బ్రాండ్ ఏపీ నాశనమా లేక పరివర్తనాత్మక నాయకత్వం వల్ల అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థా?.. అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
ఇదిలా ఉండగా, వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఆయన ఇటీవలి ప్రసంగాలు వింతగా, దూకుడుగా, గందరగోళంగా ఉన్నాయని, అవి పరిపాలన కోసం కాకుండా ముఖ్యమంత్రి ఎన్. చంద్రబాబు నాయుడును రక్షించడం కోసమేనని పేర్కొన్నారు.
పవన్ కళ్యాణ్ అతి నటనతో మొదలుపెట్టి, మధ్యలో చిరాకుపడి, చివరికి పూర్తి గందరగోళంలో ముగుస్తారని, ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నారో ఆయనకు గానీ, ప్రేక్షకులకు గానీ అర్థం కావడం లేదని అంబటి రాంబాబు అన్నారు.
వైఎస్సార్సీపీ, దాని నాయకత్వంపై పార్టీ ఏ విధంగానూ లక్ష్యంగా చేసుకోనప్పటికీ, ఉప ముఖ్యమంత్రి బెదిరింపులు మరియు దుర్భాషలతో కూడిన భాషను ఉపయోగించడాన్ని అంబటి రాంబాబు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. రాజ్యాంగ పదవిలో ఉన్న వ్యక్తి ఇలాంటి రౌడీ భాష ఎందుకు వాడుతున్నారని ప్రశ్నించారు.
చంద్రబాబు నాయుడు పేదల కోసం ఉద్దేశించిన విలువైన ప్రభుత్వ ఆస్తులైన ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలను ప్రైవేటీకరించి, తన సన్నిహితులకు అప్పగించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. ఈ చర్యకు వ్యతిరేకంగా కోటి మందికి పైగా ప్రజలు సంతకాలు చేసి, గవర్నర్కు వినతిపత్రాలు సమర్పించడంతో ఇది భారీ ప్రజా స్పందనకు దారితీసిందని ఆయన అన్నారు.
ఈ కుంభకోణంలో పవన్ కళ్యాణ్కు కూడా వాటా ఉందా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. పవన్ కళ్యాణ్ దూకుడు చూస్తుంటే ఈ వ్యవహారంలో అతనికి వ్యక్తిగత ప్రమేయం ఉన్నట్లు అనిపిస్తోందని పేర్కొన్నారు.