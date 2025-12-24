బుధవారం, 24 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 24 డిశెంబరు 2025 (07:43 IST)

టిడిపి-జనసేనల అబద్ధాలు బట్టబయలయ్యాయి.. రౌడీ భాష ఎందుకు వాడుతున్నారు: జగన్ ఫైర్

jagan
2019-24 కాలంలో రాష్ట్రం ఉత్పాదక, పారిశ్రామిక రంగాల పనితీరుపై ఆర్‌బిఐ విడుదల చేసిన గణాంకాలతో టిడిపి-జనసేనల అబద్ధాలు బట్టబయలయ్యాయని ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి మంగళవారం అన్నారు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (వైఎస్సార్‌సీపీ) అధ్యక్షుడు మాట్లాడుతూ, ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత, వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వం వల్ల బ్రాండ్ ఏపీ నాశనమైందని, వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వం కారణంగా పెట్టుబడిదారులు ఏపీని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారని, వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎలాంటి పారిశ్రామిక వృద్ధి జరగలేదని తెలుగుదేశం పార్టీ (టిడిపి), జనసేన పార్టీ (జెఎస్‌పి) పదేపదే ఆరోపణలు చేశాయని అన్నారు.
 
ఉత్పాదక-పారిశ్రామిక రంగాలలో ఏపీ పనితీరు దారుణంగా ఉండాలి. కానీ వాస్తవాలు పూర్తిగా భిన్నమైన చిత్రాన్ని వెలుగులోకి తెస్తున్నాయి... అని జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఎక్స్‌లో ఒక పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు. ఈ నెలలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్‌బిఐ) విడుదల చేసిన గణాంకాలను మాజీ ముఖ్యమంత్రి హైలైట్ చేశారు. స్థూల విలువ జోడింపు (జీవీఏ) పరంగా, 2019-24 కాలంలో ఉత్పాదక రంగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ దక్షిణ భారతదేశంలో మొదటి స్థానంలో, భారతదేశంలో ఐదవ స్థానంలో నిలిచిందని ఈ గణాంకాలు వెల్లడించాయి.
 
అదేవిధంగా, ఇదే కాలంలో పారిశ్రామిక రంగ వృద్ధిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ దక్షిణ భారతదేశంలో మొదటి స్థానంలో, భారతదేశంలో ఎనిమిదవ స్థానంలో నిలిచింది. ఇది బ్రాండ్ ఏపీ నాశనమా లేక పరివర్తనాత్మక నాయకత్వం వల్ల అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థా?.. అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
 
ఇదిలా ఉండగా, వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్‌పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఆయన ఇటీవలి ప్రసంగాలు వింతగా, దూకుడుగా, గందరగోళంగా ఉన్నాయని, అవి పరిపాలన కోసం కాకుండా ముఖ్యమంత్రి ఎన్. చంద్రబాబు నాయుడును రక్షించడం కోసమేనని పేర్కొన్నారు.
 
పవన్ కళ్యాణ్ అతి నటనతో మొదలుపెట్టి, మధ్యలో చిరాకుపడి, చివరికి పూర్తి గందరగోళంలో ముగుస్తారని, ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నారో ఆయనకు గానీ, ప్రేక్షకులకు గానీ అర్థం కావడం లేదని అంబటి రాంబాబు అన్నారు.
 
వైఎస్సార్‌సీపీ, దాని నాయకత్వంపై పార్టీ ఏ విధంగానూ లక్ష్యంగా చేసుకోనప్పటికీ, ఉప ముఖ్యమంత్రి బెదిరింపులు మరియు దుర్భాషలతో కూడిన భాషను ఉపయోగించడాన్ని అంబటి రాంబాబు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. రాజ్యాంగ పదవిలో ఉన్న వ్యక్తి ఇలాంటి రౌడీ భాష ఎందుకు వాడుతున్నారని ప్రశ్నించారు.
 
చంద్రబాబు నాయుడు పేదల కోసం ఉద్దేశించిన విలువైన ప్రభుత్వ ఆస్తులైన ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలను ప్రైవేటీకరించి, తన సన్నిహితులకు అప్పగించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. ఈ చర్యకు వ్యతిరేకంగా కోటి మందికి పైగా ప్రజలు సంతకాలు చేసి, గవర్నర్‌కు వినతిపత్రాలు సమర్పించడంతో ఇది భారీ ప్రజా స్పందనకు దారితీసిందని ఆయన అన్నారు.
 
ఈ కుంభకోణంలో పవన్ కళ్యాణ్‌కు కూడా వాటా ఉందా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. పవన్ కళ్యాణ్ దూకుడు చూస్తుంటే ఈ వ్యవహారంలో అతనికి వ్యక్తిగత ప్రమేయం ఉన్నట్లు అనిపిస్తోందని పేర్కొన్నారు.

కాలిఫోర్నియా బాదంతో క్రిస్మస్ వేళ ప్రతి క్షణాన్ని ప్రత్యేకంగా చేసుకోండి

కాలిఫోర్నియా బాదంతో క్రిస్మస్ వేళ ప్రతి క్షణాన్ని ప్రత్యేకంగా చేసుకోండిక్రిస్మస్ పండుగ సమీపిస్తోంది. తనతో పాటుగా ఉత్సాహం, ఆహ్లాదం, పండుగ ఆనందం యొక్క వాగ్దానాన్ని తెస్తుంది. ఈ సీజన్ మనల్ని అర్థవంతమైన క్షణాలను ఆరాధించడంతో కలిపి, ఆనందాన్ని కలిగించే రుచులను ఆస్వాదించడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ సంవత్సరం, మీ హాలీడే భోజనాలను సమున్నతం చేసుకోండి, కాలిఫోర్నియా బాదం యొక్క ఆరోగ్యకరమైన మంచితనంతో బహుమతి సంప్రదాయాలను కొనసాగించండి. సహజ సిద్దమైన 15 ముఖ్యమైన పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉన్న ఇవి గుండె ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ, శాశ్వత శక్తిని అందిస్తాయి. ఆకలి నియంత్రణలో సహాయపడతాయి. సమావేశాలు, విస్తృతమైన భోజనం, ప్రయాణాలతో నిండిన నెలలో అత్యంత విలువైనది, బాదం.

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దు

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దుమధుమేహం వ్యాధి కారణంగా కిడ్నీలు దెబ్బతినే స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువ కాలం పాటు నియంత్రణలో లేనప్పుడు, అవి కిడ్నీలోని వడపోత వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తాయి. ఫలితంగా మూత్రపిండాలు దెబ్బతింటాయి. ఈ స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి లక్షణాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. ప్రారంభ దశలో ఈ వ్యాధి లక్షణాలు బయటికి కనిపించవు. వ్యాధి ముదిరే కొద్దీ ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. కాళ్ళు, పాదాలు, చీలమండలు లేదా చేతుల్లో ద్రవం పేరుకుపోవడం వల్ల వాపు వస్తుంది. మూత్రంలో నురుగు రావడం... అంటే ప్రోటీన్ పోవడం వల్ల అలా నురుగు వస్తుంది.

ఫ్యాషన్‌లో కొత్త విప్లవాన్ని సృష్టిస్తున్న బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్

ఫ్యాషన్‌లో కొత్త విప్లవాన్ని సృష్టిస్తున్న బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ఫ్యాషన్ కళకు తెలిసిన పద్ధతులను అధిగమించి ఒక కొత్త అమోఘమైన కథను సమర్పిస్తూ బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ ఈ సంవత్సరం ఎడిషన్‌ను ముగించింది. దిగ్గజపు హౌరా బ్రిడ్జి యొక్క నాటకీయమైన నేపధ్యంలో, నగరం యొక్క చారిత్రాత్మక హుగ్లీ నదిని అద్భుతమైన రన్ వేగా మార్చే ఈ ముగింపు ఎడిషన్ డిజైనర్ అనామిక ఖన్నాచే ప్రయోగాత్మకమైన కలక్షన్‌ను ప్రదర్శించింది. ఆకర్షణీయమైన ఇషాన్ ఖట్టర్ ప్రదర్శనలో ప్రధాన ఆకర్షణతో ఇది సంప్రదాయాన్ని అధిగమించి డిజైన్‌ను ముందుకు తీసుకువెళ్లింది, ఫ్యాషన్‌ను తదుపరి యుగంలోకి తీసుకువెళ్లింది.

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నైతిరుపతి: ఫోర్టిస్ నెట్‌వర్క్‌కు చెందిన ప్రముఖ వైద్య సంస్థ గ్లీనీఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై, గైనకాలజీ రంగంలో మరో చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించింది. రోబోటిక్స్‌ ఇన్‌ గైనకాలజీ: ది న్యూ స్టాండర్డ్ పేరుతో నిర్వహించిన కంటిన్యూయింగ్‌ మెడికల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ (CME) కార్యక్రమం డిసెంబర్ 14న తిరుపతిలోని హోటల్ రెనెస్ట్‌లో విజయవంతంగా జరిగింది. ఈ శాస్త్రీయ సమావేశాన్ని తిరుపతి ఆబ్స్టెట్రిక్‌ అండ్‌ గైనకాలజికల్‌ సొసైటీ, శ్రీ వెంకటేశ్వర మెడికల్‌ కాలేజ్ (SVMC) ప్రసూతి విభాగం కలిసి నిర్వహించాయి. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి 40 మందికి పైగా గైనకాలజిస్టులు పాల్గొన్నారు.

కోడిగుడ్డుతో కేన్సర్ రాదు, నిర్భయంగా తినేయండి అంటున్న FSSAI

కోడిగుడ్డుతో కేన్సర్ రాదు, నిర్భయంగా తినేయండి అంటున్న FSSAIకోడిగుడ్డు తింటే కేన్సర్ వస్తుందంటూ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ఓ వార్త హల్చల్ చేసింది. దీనిని ఉటంకిస్తూ పలు మీడియా ఛానళ్లు కూడా కోడిగుడ్డు ఆరోగ్యానికి హానికరం అంటూ వార్తలు ప్రసారం చేసాయి. ఈ వార్తలు తప్పుదోవ పట్టించేవనీ, అశాస్త్రీయమైనవని, ప్రజలను భయాందోళనలకు గురిచేవిగా వున్నాయని భారత ఆహార భద్రత మరియు ప్రమాణాల సంస్థ (FSSAI) తెలిపింది. మన దేశంలో లభించే కోడిగుడ్లు అన్నీ ఎంతో సురక్షితమైనవనీ, ఎలాంటి భయం లేకుండా కోడిగుడ్లు తినవచ్చని తెలియజేసింది.
