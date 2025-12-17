Jagan: పులివెందులలో వలసలు.. టీడీపీలో చేరిన చంద్రశేఖర్ రెడ్డి.. జగన్కు షాక్
వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల వలసలు టీడీపీలోకి వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ ఘోర పరాజయం తర్వాత, పలువురు పార్టీ నాయకులు రాజీనామా చేయడం ప్రారంభించారు. వైకాపా అధినేత జగన్కు సన్నిహితంగా ఉండే చాలామంది ఇప్పటికే టీడీపీలో చేరారు.
ఈ మార్పు కొన్ని నియోజకవర్గాలకే పరిమితం కాలేదు. తన కంచుకోటగా భావించే పులివెందులలో కూడా జగన్ ఇప్పుడు పెద్ద ఎదురుదెబ్బను ఎదుర్కొన్నారు. జగన్ కుటుంబం చాలా కాలంగా ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్న ప్రాంతాల్లో టీడీపీ పాగా వేయడం ప్రారంభించింది.
తాజా పరిణామంలో, పులివెందులకు చెందిన జగన్ సన్నిహిత అనుచరుడు టీడీపీలో చేరారు. దీనికి ఉన్న ప్రతీకాత్మక ప్రాముఖ్యత కారణంగా ఈ పరిణామం రాజకీయ వర్గాలలో దృష్టిని ఆకర్షించింది. కొన్ని రోజుల క్రితం, పలువురు వైఎస్సార్సీపీ స్థానిక నాయకులు టీడీపీలో చేరారు.
ఇప్పుడు, జగన్ సన్నిహిత అనుచరుడు, వేంపల్లె నాయకుడు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి అలియాస్ దిల్ మాంగే లాంఛనంగా పార్టీలో చేరారు. ఆయనతో పాటు వందలాది మంది వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు కూడా టీడీపీలో చేరారు. బీటెక్ రవి సమక్షంలో ఈ నాయకులు టీడీపీలో చేరారు.
చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు పార్టీలో చేరడానికి ముందు వేంపల్లెలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. టీడీపీ పొలిట్బ్యూరో సభ్యుడు శ్రీనివాసులు రెడ్డి, ఇతర స్థానిక టీడీపీ నాయకులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ చేరిక పులివెందుల ప్రాంతంలో టీడీపీకి మరో బూస్ట్గా పరిగణించబడుతోంది.