ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపులపై బీఆర్ఎస్ పిటిషన్లు - స్పీకర్ సంచలన తీర్పు
గత ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ తరపున గెలిచి ఆ తర్వాత మరో పార్టీలోకి ఫిరాయించారంటూ భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) చేసిన ఫిర్యాదుపై తెలంగా రాష్ట్ర అసెంబ్లీ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత వేటు వేయాలన్న పిటిషన్లను ఆయన బుధవారం తోసిపుచ్చారు.
బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు బండ్ల కృష్ణమోహన్, తెల్లం వెంకట్రావు, అరికెపూడి గాంధీ, ప్రకాశ్ గౌడ్, మహిపాల్ రెడ్డిలపై అనర్హత వేటు వేయాలంటూ బీఆర్ఎస్ ఫిర్యాదు చేసింది. ఇదే అంశంపై సుప్రీంకోర్టుకు సైతం వెళ్లింది. సుప్రీంకోర్టు ఈ పిటిషన్ను ఇటీవల విచారణ జరిపి తక్షణం నిర్ణయం తీసుకోవాలంటూ ఆదేశించింది. దీంతో స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ సంచలన నిర్ణయ తీసుకున్నారు.
ఆ ఎమ్మెల్యేలంతా పార్టీ మారినట్టుగా నిర్దిష్ట ఆధారాలను పిటిషనర్లు సమర్పించలేకపోయారని పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు సాంకేతికంగా ఇంకా బీఆర్ఎస్ సభ్యులుగానే కొనసాగుతున్నారని స్పీకర్ నిర్ధారించారు. ఈ తీర్పు బీఆర్ఎస్ నేతలకు ఊహించని విధంగా షాక్ తగిలింది.
కాగా, ఇదే వ్యవహారంలో మరో ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు దానం నాగేంద్, కడియం శ్రీహరిలపై దాఖలైన అనర్హత పిటిషన్లపై విచారణ ఇంకా పూర్తికాలేదని అది కొనసాగుతోందని స్పీకర్ కార్యాలయం ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. వివరణ ఇచ్చేందుకు దానం, కడియం శ్రీహరిలు సమయం కోరినట్టు సమాచారం.