బీజేపీకి సరెండర్ కావాలనుకుంటున్న వైకాపా.. కౌంటరిచ్చిన ప్రధాన మంత్రి మోదీ
బీజేపీ, టీడీపీ, జనసేన మధ్య ఇప్పటికే ఎన్డీఏ పొత్తు ఉన్నప్పటికీ, జగన్ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎల్లప్పుడూ బీజేపీకి దగ్గర కావాలని అనుకుంటోంది. రాజ్యసభలో, లోక్సభలో కొత్త బిల్లుల ఆమోదం విషయంలో వైకాపా ఎల్లప్పుడూ ఎన్డీఏకు అనుకూలంగా ఓటు వేయడమే దీనికి నిదర్శనం. వైకాపా నుండి ఎన్డీఏకు లొంగుబాటు సంకేతం వెళుతోంది.
అయితే, వైకాపా పంపే ఈ సూచనాత్మక సంకేతాల గురించి ఎన్డీఏ అంతగా పట్టించుకోవడం లేదని తెలుస్తోంది. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీనే సూచించారు.
గురువారం మోదీ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, అండమాన్ నికోబార్ దీవుల ఎంపీలతో సమావేశమై, వారికి విలువైన సలహాలు, మార్గదర్శకత్వం అందించారు. ప్రధానితో జరిగిన ఈ మీటింగ్లో 15 మంది ఎంపీలు పాల్గొనగా, తెలుగు రాష్ట్రాలలోని పరిస్థితులపై ఆయన సానుకూలంగా స్పందించారు.
సోషల్ మీడియాలో జగన్ వైకాపా వ్యాపింపజేస్తున్న తప్పుడు సమాచారాన్ని ఎదుర్కోవడంలో బలంగా, దృఢంగా ఉండాలని మోదీ ఎంపీలకు సూచించినట్లు సమాచారం. జగన్ పార్టీ నిర్మిస్తున్న ఈ తప్పుడు కథనాన్ని ప్రాథమిక స్థాయిలో ఎదుర్కోవాలని కూడా ఆయన బీజేపీని కోరారు.
ఏపీలో పరిపాలన విషయానికొస్తే, ప్రధానమంత్రి చాలా సంతోషంగా ఉన్నట్లు తెలిసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రభుత్వంపై నాయకత్వం గురించి చాలా మంచి స్పందన ఉందని ప్రశంసించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ బహుళ పెట్టుబడులను ఆకర్షించగలుగుతున్నందుకు ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇది పటిష్టమైన పురోగతికి సంకేతమని అన్నారు.
అయితే, తెలంగాణలోని పార్టీ పరిస్థితిపై మోదీ అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లు కనిపించారు. బీజేపీ తన పూర్తి సామర్థ్యంతో పోరాడటం లేదని, ప్రతిపక్ష పాత్రలో మరింత చురుకుగా ఉండాలని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. తెలంగాణలో తమ బలాన్ని పెంచుకోవడానికి ఈ అవకాశాన్ని వదులుకోవద్దని ఆయన పార్టీ నాయకులకు సూచించారు.