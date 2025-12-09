Jagan: జగన్ కడప బిడ్డా లేక కర్ణాటక బిడ్డా: రెడ్డప్పగారి శ్రీనివాస రెడ్డి ప్రశ్న
కర్ణాటకలో వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం జగన్ అక్రమ డబ్బుతో వ్యాపార కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నారని టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు రెడ్డప్పగారి శ్రీనివాస రెడ్డి ఆరోపించారు. జగన్ కడప బిడ్డా లేక కర్ణాటక బిడ్డా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఆయన ప్రస్తుత జీవనశైలిని విమర్శించారు.
జగన్ ప్రస్తుతం కర్ణాటకలో రోజులు గడుపుతూ అధికారం కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ పైనే ఆధారపడి ఉన్నారని ఎద్దేవా చేశారు. జగన్ తన ఐదేళ్ల పాలనలో కడపకు ఏం సాధించారని శ్రీనివాస రెడ్డి ప్రశ్నించారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం పెట్టుబడులు తీసుకురావడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాలను చూసి జగన్ అసూయపడుతున్నారని చెప్పారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు తనను 11 సీట్లకే పరిమితం చేయడంతో జగన్ బెంగళూరుకు మకాం మార్చారు. జగన్ ప్రజా అవమానాన్ని తట్టుకోలేక ఇప్పుడు బెంగళూరు నుండి తన కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తున్నారని శ్రీనివాస రెడ్డి అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆయన లేకపోవడం ఆయన కార్యకర్తల్లో అసౌకర్యాన్ని సృష్టించిందని, వారు ఆయన పనితీరును ప్రశ్నిస్తున్నారు.
ఒకప్పుడు ఆయన బలమైన స్థావరంగా భావించే కడపలో కూడా చాలా మంది వైఎస్ఆర్సీపీ సభ్యులు టీడీపీకి మారారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పాలన పట్ల సంతృప్తి చెందడం వల్లే ఈ మార్పు జరిగిందని చెబుతున్నారు. రాష్ట్రం నుండి జగన్ దూరం కావడం వల్ల ఆయన మద్దతుదారులలో ఆయన ఇమేజ్ దెబ్బతింటోంది.