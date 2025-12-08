చిన్నస్వామి స్టేడియం విషయంలో యూటర్న్ తీసుకున్న కర్ణాటక
బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరిగిన తొక్కిసలాట నేపథ్యంలో.. కర్ణాటక ప్రభుత్వం బెంగళూరు శివార్లలో కొత్త స్టేడియం నిర్మించే ప్రణాళికను ప్రతిపాదించింది.కర్ణాటకలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం భవిష్యత్తులో చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఐపీఎల్ మ్యాచ్లను నిర్వహించడానికి వ్యతిరేకమని తెలిపింది.
ఎందుకంటే ఈ స్టేడియం నగరం నడిబొడ్డున ఉంది. భారీ సంఖ్యలో జనం గుమికూడితే అలాంటి సంఘటనలు జరిగే ప్రమాదం ఉంది. తదనంతరం, ఆర్బీసీ స్టేడియం 2026 సీజన్ కోసం పూణే క్రికెట్ స్టేడియంను తన సొంత మైదానంగా అమలు చేయాలని చూస్తున్నట్లు, ఆ తర్వాత దాని కోసం చర్చలను ప్రారంభించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
కానీ తాజా పరిణామాలు కర్ణాటక ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయంపై యూ-టర్న్ తీసుకున్నట్లు సూచిస్తున్నాయి. 2026 సీజన్ నాటికి చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఐపీఎల్ ఆటలను నిర్వహించాలని కర్ణాటక ప్రభుత్వం ఆశిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
బెంగళూరు నగరానికి చిన్నస్వామి స్టేడియం గర్వకారణమని, ఇక్కడ ఐపీఎల్ మ్యాచ్లు నిర్వహించడం గౌరవంగా భావిస్తున్నామని ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ అన్నారు. ఐపీఎల్ మ్యాచ్లను ఇక్కడ నిర్వహించడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని, అయితే భవిష్యత్తులో ఎలాంటి దురదృష్టకర సంఘటనలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన అన్నారు.