సోమవారం, 8 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 8 డిశెంబరు 2025 (11:19 IST)

చిన్నస్వామి స్టేడియం విషయంలో యూటర్న్ తీసుకున్న కర్ణాటక

Chinnaswamy Stadium
Chinnaswamy Stadium
బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరిగిన తొక్కిసలాట నేపథ్యంలో.. కర్ణాటక ప్రభుత్వం బెంగళూరు శివార్లలో కొత్త స్టేడియం నిర్మించే ప్రణాళికను ప్రతిపాదించింది.కర్ణాటకలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం భవిష్యత్తులో చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లను నిర్వహించడానికి వ్యతిరేకమని తెలిపింది. 
 
ఎందుకంటే ఈ స్టేడియం నగరం నడిబొడ్డున ఉంది. భారీ సంఖ్యలో జనం గుమికూడితే అలాంటి సంఘటనలు జరిగే ప్రమాదం ఉంది. తదనంతరం, ఆర్బీసీ స్టేడియం 2026 సీజన్ కోసం పూణే క్రికెట్ స్టేడియంను తన సొంత మైదానంగా అమలు చేయాలని చూస్తున్నట్లు, ఆ తర్వాత దాని కోసం చర్చలను ప్రారంభించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. 
 
కానీ తాజా పరిణామాలు కర్ణాటక ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయంపై యూ-టర్న్ తీసుకున్నట్లు సూచిస్తున్నాయి. 2026 సీజన్ నాటికి చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఐపీఎల్ ఆటలను నిర్వహించాలని కర్ణాటక ప్రభుత్వం ఆశిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. 
 
బెంగళూరు నగరానికి చిన్నస్వామి స్టేడియం గర్వకారణమని, ఇక్కడ ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లు నిర్వహించడం గౌరవంగా భావిస్తున్నామని ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ అన్నారు. ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లను ఇక్కడ నిర్వహించడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని, అయితే భవిష్యత్తులో ఎలాంటి దురదృష్టకర సంఘటనలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన అన్నారు.

మహారాష్ట్రలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం : ఆరుగురు ప్రాణాలు

మహారాష్ట్రలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం : ఆరుగురు ప్రాణాలుమహారాష్ట్రలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఆరుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. నాసిక్ జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ సప్తశృంగి మాత ఆలయానికి వెళ్తుండగా వారు ప్రయాణిస్తున్న కారు అదుపుతప్పి 800 అడుగుల లోతైన లోయలో పడిపోయింది.

జూలై 2027 గోదావరి పుష్కరాలు.. ముందుగానే పోలవరం పూర్తికి శరవేగంగా పనులు

జూలై 2027 గోదావరి పుష్కరాలు.. ముందుగానే పోలవరం పూర్తికి శరవేగంగా పనులుజూలై 2027లో జరిగే గోదావరి పుష్కరాలకు ముందే పోలవరం నీటిపారుదల ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడానికి రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ, కేంద్ర ప్రభుత్వ వాటాదారుల సంస్థలతో కలిసి సమయంతో పోటీ పడుతోంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఇటీవల ఇచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారం ఇది జరిగింది.

ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌కి అభినవ కృష్ణదేవరాయ బిరుదు ప్రదానం (video)

ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌కి అభినవ కృష్ణదేవరాయ బిరుదు ప్రదానం (video)ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ గారికి అభినవ కృష్ణదేవరాయ బిరుదును పుట్టిగె శ్రీ కృష్ణ మఠం శ్రీ శ్రీ శ్రీ సుగుణేంద్ర తీర్థ స్వామీజీ ప్రదానం చేసారు. శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు ధర్మాన్ని రక్షించి, దేవాలయాలు, కళలు మరియు సాహిత్యాన్ని ప్రోత్సహించినట్లే, పవన్ కళ్యాణ్ గారు కొత్త తరాన్ని విశ్వాసం, సంస్కృతి, న్యాయం కోసం నిలబడటానికి ప్రేరేపిస్తున్నారనీ స్వామీజి కొనియాడారు.

స్క్రబ్ టైఫస్ బాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్- జీజీహెచ్‌లో ఇద్దరు మహిళలు మృతి

స్క్రబ్ టైఫస్ బాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్- జీజీహెచ్‌లో ఇద్దరు మహిళలు మృతిఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని గుంటూరులోని ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్ (జీజీహెచ్)లో స్క్రబ్ టైఫస్ చికిత్స పొందుతూ ఇద్దరు మహిళలు మరణించారు. మృతులను సత్తెనపల్లికి చెందిన లూర్థమ్మ (59), గుంటూరు జిల్లా బాపట్లకు చెందిన డి. నాగేంద్రమ్మ (73)గా గుర్తించారు. ఇద్దరు మహిళలకు స్క్రబ్ టైఫస్ బాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నట్లు పరీక్షలు నిర్వహించగా పాజిటివ్ వచ్చింది.

Roasted Cockroach: విశాఖపట్నం హోటల్‌లో దారుణం- చికెన్ నూడుల్స్‌లో బొద్దింక

Roasted Cockroach: విశాఖపట్నం హోటల్‌లో దారుణం- చికెన్ నూడుల్స్‌లో బొద్దింకవిశాఖపట్నంలోని బీచ్ రోడ్‌లోని స్టార్క్ రెస్టారెంట్‌లో శనివారం మధ్యాహ్నం ఆర్డర్ చేసిన చికెన్ నూడుల్స్‌లో రోస్ట్ అయిన బొద్దింక కనిపించడంతో కొంతమంది కస్టమర్లు షాక్ అయ్యారు. వంటకం వడ్డించిన బేరర్‌‌ను ప్రశ్నించగా, అతను సమాధానం చెప్పకుండా తప్పించుకున్నాడు. కస్టమర్లు రెస్టారెంట్ ఇన్‌ఛార్జ్‌కు ఫోన్ చేసినప్పుడు, అతను తమ వంటగది ఎల్లప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నాడు.

Prerna Arora: హిందీ లోనే కాక దక్షినాది లో కూడా ఆదరణ పొందుతున్న ప్రేరణ అరోరా

Prerna Arora: హిందీ లోనే కాక దక్షినాది లో కూడా ఆదరణ పొందుతున్న ప్రేరణ అరోరాభారతీయ చిత్ర నిర్మాత, దర్శకురాలు ప్రేరణ అరోరా. రుస్తుం, టాయిలెట్: ఏక్ ప్రేమ్ కథ వంటి భిన్నమైన సినిమాలు నిర్మించి అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. వీరేందర్ అరోరా కుమార్తె అయిన ఈమె తెలుగులో జటాధరా అనే సినిమాను నిర్మించారు. ఇంకా పలు సినిమాలు నిర్నిచే ఆలోచనలో ఉన్న ప్రేరణ అరోరా గారి జన్మ్నదినం నేడు. ఈ సందర్భంగా పలువురు ఆమెకు విషెస్ తెలయజేసారు.

Kiran Abbavaram: చెన్నై లవ్ స్టోరీ సినిమా కంటెంట్ పై కాన్ఫిడెంట్ : కిరణ్ అబ్బవరం

Kiran Abbavaram: చెన్నై లవ్ స్టోరీ సినిమా కంటెంట్ పై కాన్ఫిడెంట్ : కిరణ్ అబ్బవరంహీరో కిరణ్ అబ్బవరం రీసెంట్ గా "కె ర్యాంప్"తో సక్సెస్ అందుకుని ఉత్సాహంలో ఉన్నాడు. ఆ సక్సెస్ ను తన కొత్త సినిమా "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" కంటిన్యూ చేస్తుందనే కాన్ఫిడెన్స్ ఆయనలో కనిపిస్తోంది. సరికొత్త ప్రేమ కథగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమా శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది. తాజాగా మేజర్ షెడ్యూల్ కంప్లీట్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా కిరణ్ అబ్బవరం మూవీ ఔట్ పుట్ మ్యాజికల్ గా వచ్చిందంటూ సోషల్ మీడియా పోస్ట్ చేశారు. "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" సక్సెస్ పై ఈ యంగ్ హీరో పూర్తి నమ్మకంతో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

Suriya4: సూర్య, నజ్రియా నజీమ్ చిత్రం షూటింగ్ షెడ్యూల్‌ ప్రారంభమైయింది

Suriya4: సూర్య, నజ్రియా నజీమ్ చిత్రం షూటింగ్ షెడ్యూల్‌ ప్రారంభమైయిందికోలీవుడ్ స్టార్ సూర్య ప్రస్తుతం మల్టీ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా వున్నారు. తన 47వ చిత్రం కోసం ఆవేశం ఫేమ్ మలయాళ ఫిల్మ్ మేకర్ జితు మాధవన్ తో కలిసి పనిచేయబోతున్నాడు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఈ సంవత్సరం అత్యంత ఎదురుచూస్తున్న అనౌన్స్మెంట్స్ లో ఒకటిగా నిలిచింది, అభిమానులు, ప్రేక్షకుల్లో ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించింది. ఈ చిత్రంలో నజ్రియా నజీమ్ కథానాయికగా నటించగా, విజయవంతమైన చిత్రాలతో అలరిస్తున్న యంగ్ ట్యాలెంటెడ్ నస్లెన్ ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తున్నారు. జఘరమ్ స్టూడియోస్ ఈ ప్రాజెక్టు కు మద్దతు ఇస్తోంది.

Drishyam 3: దృశ్యం 3 వంటి కథలు ముగియవు - పనోరమా స్టూడియోస్, పెన్ స్టూడియోస్‌

Drishyam 3: దృశ్యం 3 వంటి కథలు ముగియవు - పనోరమా స్టూడియోస్, పెన్ స్టూడియోస్‌పనోరమా స్టూడియోస్ పెన్ స్టూడియోస్‌తో కలిసి ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మలయాళ చిత్రం దృశ్యం 3 యొక్క ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేట్రికల్ & డిజిటల్ హక్కులను పొందింది. జీతు జోసెఫ్ రచన మరియు దర్శకత్వం వహించిన మరియు దిగ్గజ నటుడు మోహన్‌లాల్ నేతృత్వంలోని ఈ చిత్రాన్ని ఆంటోనీ పెరుంబవూర్ నేతృత్వంలోని ఆశీర్వాద్ సినిమాస్ నిర్మించింది.

SS thaman: ఎస్ థమన్ ట్వీట్.. తెలుగు సినిమాలో మిస్టీరియస్ న్యూ ఫేస్ ఎవరు?

SS thaman: ఎస్ థమన్ ట్వీట్.. తెలుగు సినిమాలో మిస్టీరియస్ న్యూ ఫేస్ ఎవరు?తెలుగు సినిమా ప్రతిభావంతులైన నటులు, సాంకేతిక నిపుణులకు వేదిక. ఒక అప్ కమింగ్ మూవీ ఆ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈ చిత్రంలో ఎక్కువగా కొత్తవారు ఉన్నారు. స్టార్ కంపోజర్ ఎస్. థమన్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం సంగీతం అందిస్తున్నారు. స్టార్ సంగీత దర్శకుడు తమన్ సోషల్ మీడియా ఎక్సయిట్మెంట్ రేకెత్తించారు. ఈసారి #NewGuyInTown అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ తో ట్వీట్‌ చేసి ప్రేక్షకులలో క్యురియాసిటీ పెంచారు.
