ఆదివారం, 30 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 30 నవంబరు 2025 (15:53 IST)

ఐపీఎల్‌కు వీడ్కోలు పలికిన ఆండ్రీ రస్సెల్

andre russell
వెస్టిండీస్‌ క్రికెట్ జట్టు స్టార్ ఆటగాడు, ఆల్‌ రౌండర్‌ ఆండ్రీ రస్సెల్‌ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్‌)కు తన వీడ్కోలు పలికాడు. కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌ జట్టు తరపున 12 సీజన్లు బరిలోకి దిగిన రస్సెల్‌ తన ఐపీఎల్‌ కెరీర్‌కు ముగింపు పలికాడు. అయితే అతడు కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌కు సపోర్టింగ్‌ స్టాప్‌, పవర్‌కోచ్‌గా కొనసాగుతానని ప్రకటించాడు. 
 
రస్సెల్‌ ఇప్పటివరకు 140 ఐపీఎల్‌ మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. 174.2 స్ట్రైక్‌ రేట్‌, 28..2 యావరేజ్‌తో  2651 పరుగులు చేశాడు. రస్సెల్ అత్యధిక స్కోరు 88 పరుగులు (నాటౌట్) కావడం గమనార్హం. బౌలింగ్‌లో 23.3 యావరేజ్‌తో 123 వికెట్లు తీసుకున్నాడు. ఒక సారి ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శన చేశాడు. 

ప్రేమించిన అమ్మాయి దక్కలేదని ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి ఆత్మహత్య

ప్రేమించిన అమ్మాయి దక్కలేదని ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి ఆత్మహత్యహైదరాబాద్ నగరంలోని సూరారం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. తనకు ప్రేమించిన అమ్మాయి దక్కకపోవడంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన ఓ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు..

సర్పంచ్ ఎన్నికల ఫీవర్ : ఎస్ఐ ఉద్యోగానికి రాజీనామా

సర్పంచ్ ఎన్నికల ఫీవర్ : ఎస్ఐ ఉద్యోగానికి రాజీనామాతెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల ఫీవర్ పట్టుకుంది. ఈ ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం ఇటీవల నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. దీంతో ఒకవైపు నామినేషన్లు జోరుగా వేస్తున్నారు. మరోవైపు, రాత్రికిరాత్రి ఏకగ్రీవాలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. మరికొందరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు రాజీనామాలు చేసి ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. తాజాగా సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో ఓ ఎస్ఐ తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశారు. ఆయన ఉద్యోగ సర్వీసు మరో ఐదు నెలలు ఉంది. అయితే, స్వగ్రామంలో పోటీ చేయాలనే ఆకాంక్షతో ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

అత్యంత విషమంగా బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని ఆరోగ్యం...

అత్యంత విషమంగా బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని ఆరోగ్యం...బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని, బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ అధినేత్రి ఖలీదా జియా ఆరోగ్యం అత్యంత విషమంగా మారింది. ప్రస్తుతం ఆ దేశ రాజధాని ఢాకాలోని ఓ ఆస్పత్రి ఐసీయూ వార్డులో చికిత్స పొందుతున్నారు. 80 యేళ్ల ఖలీదా జియాకు ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్ లక్షణాలతో ఈ నెల 23వ తేదీన ఆస్పత్రిలో చేరిన విషయం తెల్సిందే. ప్రస్తుతం ఆమె ఆరోగ్యం అత్యంత విషమంగా ఉన్నట్టు సమాచారం.

వైకాపా లీగల్ సెల్ న్యాయవాది బాగోతం.. మహిళలతో అసభ్య నృత్యాలు..

వైకాపా లీగల్ సెల్ న్యాయవాది బాగోతం.. మహిళలతో అసభ్య నృత్యాలు..గత వైకాపా ఐదేళ్ల పాలనలో ఆ పార్టీకి చెందిన నేతలు విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తించారు. కింది స్థాయి నుంచి మంత్రుల వరకు ఇష్టారాజ్యాంగా నడుచుకున్నారు. భారత రాజ్యాంగాన్ని పాతిరేసి, వైకాపా రాజ్యాంగాన్ని రచించుకుని చెలరేగిపోయారు. అలాంటి నేతల పాపాలు పండాయి. వారు చేసిన పాపాలకు సంబంధించిన వీడియోలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తాజాగా వైకాపా న్యాయవాద విభాగానికి చెందిన ఓ న్యాయవాది మహిళలతో అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తూ, నృత్యాలు చేసిన వీడియోలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

ఇమ్రాన్ ఖాన్ చనిపోయారా? పీటీఐ నేత ఏమంటున్నారు...

ఇమ్రాన్ ఖాన్ చనిపోయారా? పీటీఐ నేత ఏమంటున్నారు...పాకిస్తాన్ మాజీ ప్రధాని, పాకిస్థాన్ తెహ్రీక్ ఏ ఇన్సాఫ్ అధినేత, క్రికెట్ దిగ్గజం ఇమ్రాన్ ఖాన్ చనిపోయినట్టు గత కొన్ని రోజులుగా ప్రచారం సాగుతోంది. అవినీతి, దేశ ద్రోహం వంటి కేసుల్లో ఆయనను అరెస్టు చేసి రావల్పిండిలోని అదియాలా జైలులో బంధించివున్నారు. అయితే, ఆయన జైలులో అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందినట్టు గత నెల రోజులుగా విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై పీటీఐ సెనేటర్ ఖుర్రుం జీషన్ స్పందించారు. ఇమ్రాన్ ఖాన్ జైలులో బతికేవున్నారని స్పష్టంచేశారు. అయితే, ఇమ్రాన్ దేశం విడిచి వెళ్లేలా ఒత్తిడి చేసేందుకే పాక్ ప్రభుత్వం ఈ తరహా చర్యలకు పాల్పడుతోందని ఆయన ఆరోపించారు.

Watch More Videos

రజనీకాంత్ చిత్రంలో విజయ్ సేతుపతి!!

రజనీకాంత్ చిత్రంలో విజయ్ సేతుపతి!!సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ నటిస్తున్న సీక్వెల్ మూవీ జైలర్-2. నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకుడు. సన్ పిక్చర్స్ పతాకంపై బడా నిర్మాత కళానిధి మారన్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం షూటింగ్ శరవేగంగా సాగుతోంది. వచ్చే యేడాది సంక్రాంతికి విడుదలకానుంది. ఈ చిత్రం తొలిభాగం సూపర్ డూపర్ హిట్ సాధించింది. దీంతో సీక్వెల్ రూపొందిస్తున్నారు.

'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' అందర్నీ సర్‌ప్రైజ్ చేస్తారు : అనిల్ రావిపూడి

'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' అందర్నీ సర్‌ప్రైజ్ చేస్తారు : అనిల్ రావిపూడిమెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న తాజా చిత్రం మన శంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్రం ప్రతి ఒక్కరినీ సర్‌ప్రైజ్ చేస్తారని ఆ చిత్ర దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి అన్నారు. తాజాగా హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగిన ఓ సినీ కార్యక్రమంలో అనిల్ రావిపూడి పాల్గొని మాట్లాడుతూ, ఈ చిత్రంలో మెగాస్టార్ నటన మరో స్థాయిలో ఉంటుందని, అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరినీ సర్‌ప్రైజ్‌ చేస్తారన్నారు.

Sudigali Sudheer: సుడిగాలి సుధీర్ G.O.A.T సినిమాకి బ్యాగ్రౌండ్ అందిస్తున్న మణిశర్మ

Sudigali Sudheer: సుడిగాలి సుధీర్ G.O.A.T సినిమాకి బ్యాగ్రౌండ్ అందిస్తున్న మణిశర్మజైశ్నవ్ ప్రొడక్షన్ , మాహాతేజ క్రియేషన్స్ లో అద్భుతం, టేనంట్ వంటి అద్బుతమైన చిత్రాలని నిర్మించిన మొగుళ్ళ చంద్రశేఖర్ గారి నిర్మాణంలో... క్రికెట్ నేపధ్యం లోనే కామెడీ ప్రధాన అంశంగా సుడిగాలి సుధీర్, దివ్యభారతి ప్రధాన పాత్రధారులుగా మూవీ G.O.A.T . ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ చివరి దశకి చేరుకుంది.

Aadi Pinisetty: బాలయ్య ముక్కు సూటి మనిషి, అల్లు అర్జున్ తో హలో హాయ్ అంతే.. : ఆది పినిశెట్టి

Aadi Pinisetty: బాలయ్య ముక్కు సూటి మనిషి, అల్లు అర్జున్ తో హలో హాయ్ అంతే.. : ఆది పినిశెట్టికథ వినకుండా చేసిన సినిమా అఖండ2. అంటే కొద్దిగానే చెప్పాడు బోయయపాటి. సరైనేడు చేసిన అనుభవంతో బోయపాటిపై పూర్తి నమ్మకం వుంది. అప్పట్లో ఆయన ఏం చెప్పారో. ఆడియన్స్ కూడా అదే చూపించారు. దాంతో అఖండ 2కు ఏమి మాట్లాడకుండా నమ్మేశాను. అయితే అజ్నాతవాసి సినిమాను కథ వినకుండా చేసేశాను. కానీ ఏదో మిస్ అయి సినిమా పొందలేకపోయిందని.. ఆది పినిశెట్టి అన్నారు.

Shobhan Babu: సోగ్గాడు స్వర్ణోత్సవ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన డి.సురేష్ బాబు

Shobhan Babu: సోగ్గాడు స్వర్ణోత్సవ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన డి.సురేష్ బాబునటభూషణ శోభన్ బాబు నటించిన సోగ్గాడు చిత్రం అప్పట్లో బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లను హోరెత్తించి...అనేక రికార్డులను సొంతం చేసుకుంది. పల్లెటూరు నేపథ్యంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం తర్వాత 'సోగ్గాడు' శోభన్ బాబు అని పిలవడం మొదలు పెట్టారు. శోభన్ బాబు, జయచిత్ర, జయసుధ నాయకానాయికలుగా కె.బాపయ్య దర్శకత్వంలో సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై డి.రామానాయుడు నిర్మించిన ఈ చిత్రం నాటి ఇంటిల్లిపాదినీ ఆకట్టుకుని అజరామరంగా నిలిచింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com