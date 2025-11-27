గురువారం, 27 నవంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 27 నవంబరు 2025 (17:39 IST)

బిగ్ బాస్ ఫేమ్‌ను పెళ్లి చేసుకున్న క్రికెటర్ అనిరుద్ధ శ్రీకాంత్

samyukta - aniruddha
తమిళ బిగ్ బాస్ ఫేమ్, నటి  సంయుక్తా షణ్ముగనాథన్‌ను క్రికెటర్ అనిరుద్ధ శ్రీకాంత్ వివాహం చేసుకున్నారు. మాజీ క్రికెటర్ శ్రీకాంత్ తనయుడే అనిరుద్ధ శ్రీకాంత్. సంయుక్త, అనిరుద్ధల వివాహం గురువారం ఇరు కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో జరిగింది. పెళ్లి తర్వాత ఈ జంట తమ ఫోటోలు, వీడియోలను షోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. 
 
ఈ వివాహంపై సంయుక్త స్నేహితురాలు, టీవీ యాంకర్ భావన బాలకృష్ణన్ స్పందిస్తూ, కొన్నిసార్లు ఒకేలాంటి వాళ్లు కలుస్తారు. కొన్నిసార్లు భిన్న మనస్తత్వాలు ఆకర్షితులవుతారు. కానీ, స్నేహితులుగా ఒకరికొకరు తోడుగా నిలిచి, ఒకరినొకరు ఓదార్చుకున్న జంట అనిరుద్ధ, సంయుక్త. మీ ఇద్దరికీ అందమైన జీవితం అందించాలని కోరుకుంటున్నాను అని పేర్కొన్నారు. 
 
కాగా, బిగ్ బాస్ షోతో బాగా ఫేమస్ అయిన సంయుక్తా... ఇటీవల వచ్చిన మద్రాస్ మాఫియా అనే చిత్రంలో పోలీస్ అధికారిణిగా కనిపించారు. మరోవైపు, అనిరుద్ధ శ్రీకాంత్ క్రికెటర్‌గా, క్రీడా వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అలాగే, అనిరుద్దతో తాను డేటింగ్‌లో ఉన్నట్టు ఈ యేడాది ఆగస్టు నెలలో సంయుక్త ప్రకటించిన విషయం తెల్సిందే. ఇపుడు మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. ఈ జంటకు పలువురు సెలెబ్రిటీలు, సోషల్ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 

శ్రీలంక తీరంలో తీవ్ర వాయుగుండం - దిత్వాహ్‌గా నామకరణం

శ్రీలంక తీరంలో తీవ్ర వాయుగుండం - దిత్వాహ్‌గా నామకరణంనైరుతి బంగాళాఖాతం, దానికి ఆనుకునివున్న శ్రీలంక తీరంలో తీవ్ర వాయుగుండం ఏర్పడివుంది. ఇది తుఫానుగా మారుతుందని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. దీనికి దిత్వాహ్ అనే పేరు పెట్టినట్టు యెమన్‌ దేశం వెల్లడించింది. ఈ పేరును యెమెన్ దేశం నామకరణం చేసిందని అధికారులు తెలిపారు.

Vizag: వైజాగ్‌లో 400 ఎకరాల్లో రిలయన్స్ డేటా సెంటర్

Vizag: వైజాగ్‌లో 400 ఎకరాల్లో రిలయన్స్ డేటా సెంటర్విశాఖపట్నం వేగంగా ఒక ప్రధాన డేటా సెంటర్ హబ్‌గా మారుతోంది. అగ్రశ్రేణి టెక్ ప్లేయర్లు పెద్ద ఎత్తున సౌకర్యాలలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. రిలయన్స్ గ్రూప్, డిజిటల్ కనెక్షన్స్‌తో కలిసి, వైజాగ్‌లో 400 ఎకరాల్లో జాయింట్ వెంచర్‌గా 1000 మెగావాట్ల డేటా సెంటర్‌ను నిర్మిస్తుంది. ఏఐ-ఆధారిత సౌకర్యంతో దాదాపు రూ.98,000 కోట్ల వ్యయం అవుతుంది. 2030 నాటికి పూర్తిగా పనిచేయడం ప్రారంభిస్తుందని భావిస్తున్నారు. నవంబర్ 14-15 తేదీలలో జరిగిన పెట్టుబడి సమ్మిట్ సందర్భంగా ఏపీ ప్రభుత్వంతో చర్చల తర్వాత ఈ ఒప్పందం ఖరారు చేయబడింది.

ఆ ఆటో డ్రైవర్ నిజాయితీకి నిలువుటద్దం... బ్యాగు నిండా డబ్బు దొరికినా... (వీడియో)

ఆ ఆటో డ్రైవర్ నిజాయితీకి నిలువుటద్దం... బ్యాగు నిండా డబ్బు దొరికినా... (వీడియో)బెంగుళూరు నగరానికి చెందిన ఓ ఆటో డ్రైవర్ నిజాయితీకి నిలువుటద్దంగా నిలిచాడు. తన ఆటోలో ప్రయాణించిన ఓ ప్రయాణికుడు నిండా డబ్బులు ఉన్న బ్యాగును మరిచిపోయాడు. బ్యాగు నిండా డబ్బులు చూసినా ఆ ఆటో డ్రైవర్ మనసు చలించలేదు. ఆ డబ్బుల బ్యాగును దాన్ని పోగొట్టుకున్నవారికి తిరిగి అప్పగించాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.

అమరావతిలో రూ.260 కోట్లతో శ్రీవారి ఆలయం.. శంకుస్థాపన చేసిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు

అమరావతిలో రూ.260 కోట్లతో శ్రీవారి ఆలయం.. శంకుస్థాపన చేసిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుఅమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలోని వెంకటపాలెంలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ విస్తరణ, అభివృద్ధికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గురువారం శంకుస్థాపన చేశారు. రెండు దశల్లో చేపట్టనున్న రూ.260 కోట్ల ప్రాజెక్టుకు ముఖ్యమంత్రి భూమిపూజ చేశారు. టిటిడి ఆలయాన్ని రాష్ట్రంలో ఒక ప్రధాన ఆధ్యాత్మిక, నిర్మాణ మైలురాయిగా మార్చడం ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం. అమరావతిని దేవతల రాజధానిగా పేర్కొంటూ, రాజధానికి అమరావతి అని పేరు పెట్టే అవకాశం దేవుడు తనకు ఇచ్చాడని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.

సర్పంచ్ కుర్చీ కోసం ఆగమేఘాలపై వివాహం - తీరా చూస్తే ఆశలు గల్లంతయ్యాయి..

సర్పంచ్ కుర్చీ కోసం ఆగమేఘాలపై వివాహం - తీరా చూస్తే ఆశలు గల్లంతయ్యాయి..తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. దీంతో పలువురు అభ్యర్థులు వివిధ పదవుల కోసం పోటీ చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. మరికొందరు తమ భార్యలను అడ్డుపెట్టుకుని అధికారం చెలాయించేలా ప్రణాళికలు రచించుకుంటున్నారు. ఇందులోభాగంగా ఓ దళిత యువకుడు సర్పంచ్ పదవి కోసం పోటీ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఇందుకోసం ఓ మహిళను ఆగమేఘాలపై వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ తొందరపాటుతో అసలు విషయం మరిచిపోవడంతో ఫలితం మాత్రం దక్కలేదు.

యాంకర్ శివజ్యోతి ఆధార్ కార్డును టిటిడి బ్లాక్ చేసిందా? (video)

యాంకర్ శివజ్యోతి ఆధార్ కార్డును టిటిడి బ్లాక్ చేసిందా? (video)యాంకర్ శివజ్యోతి తిరుమల శ్రీవారి అన్నప్రసాదంపై చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపిన సంగతి తెలిసిందే. తిరుమలలో కాస్ట్లీ ప్రసాదాన్ని అడుక్కుంటున్నాం, రిచ్చెస్ట్ బిచ్చగాళ్లం అంటూ ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదంగా మారాయి. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో ఆమెపై ట్రోల్స్ పడ్డాయి. ఈ వ్యవహారానికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేందుకు ఆమె నేరుగా క్షమాపణలు చెబుతూ ఓ వీడియోను విడుదల చేసారు. ఐనప్పటికీ చాలామంది సంతృప్తి చెందలేదు. ఇదిలావుండగానే తితిదే యాంకర్ శివజ్యోతిపై సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. శివజ్యోతి తిరుమల వేంకటేశ్వరుడిని దర్శించుకునే వీలు లేకుండా ఆమె ఆధార్ కార్డును బ్లాక్ చేసినట్లు సమాచారం అందుతోంది.

Kiran Abbavaram: కిరణ్ అబ్బవరం నిర్మిస్తున్నతిమ్మరాజుపల్లి టీవీ మూవీ ఫస్ట్ సింగిల్

Kiran Abbavaram: కిరణ్ అబ్బవరం నిర్మిస్తున్నతిమ్మరాజుపల్లి టీవీ మూవీ ఫస్ట్ సింగిల్హీరో కిరణ్ అబ్బవరం సుమైర స్టూడియోస్ తో కలిసి తన కేఏ ప్రొడక్షన్స్ పై నిర్మిస్తున్న సినిమా తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ. తేజ వేల్పుచర్ల సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో సాయి తేజ్, వేద జలంధర్ హీరో హీరోయిన్స్ గా పరిచయమవుతున్నారు. చిత్రంతో వి.మునిరాజు దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు. విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో సాగే పీరియాడిక్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.

Naresh Agastya: శ్రీవిష్ణు క్లాప్ తో నరేష్ అగస్త్య కొత్త చిత్రం ప్రారంభం

Naresh Agastya: శ్రీవిష్ణు క్లాప్ తో నరేష్ అగస్త్య కొత్త చిత్రం ప్రారంభంగ్రాండ్ గా జరిగిన ముహూర్త కార్యక్రమంలో మాజీ IAS సునీల్ శర్మ, అతని భార్య షాలిని శర్మ మేకర్స్ కి స్క్రిప్ట్ అందించారు. హీరో శ్రీవిష్ణు క్లాప్ కొట్టారు. రఘుబాబు కెమరా స్విచాన్ చేయగా, డైరెక్టర్ బి. గోపాల్ ముహూర్తపు సన్నివేశానికి గౌరవ దర్శకత్వం వహించారు. పలువురు ప్రముఖులు, చిత్ర యూనిట్ సభ్యులు ఈ వేడుకలో పాల్గొన్నారు.

Mowgli 2025: రోషన్ కనకాల, సాక్షి మడోల్కర్... వనవాసం సాంగ్ రిలీజ్

Mowgli 2025: రోషన్ కనకాల, సాక్షి మడోల్కర్... వనవాసం సాంగ్ రిలీజ్బబుల్గమ్... హీరో రోషన్ కనకాల తన సెకండ్ మూవీ మోగ్లీ 2025 తో వస్తున్నారు. జాతీయ అవార్డు గ్రహీత, కలర్ ఫోటో ఫేమ్ సందీప్ రాజ్ దర్శకత్వంలో, పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ పై టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించిన మోగ్లీ 2025 అడవి నేపథ్యంలో యూనిక్ రొమాంటిక్ యాక్షన్ డ్రామా. ఈ సినిమా గ్లింప్స్, టీజర్‌ను అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది. ఫస్ట్ సింగిల్ చార్ట్ బస్టర్ హిట్ అయ్యింది. ఈ రోజు, మేకర్స్ సెకండ్ సింగిల్ వనవాసం రిలీజ్ చేశారు.

అనిల్ రావిపూడి ఆవిష్కరించనున్న అన్నగారు వస్తారు టీజర్

అనిల్ రావిపూడి ఆవిష్కరించనున్న అన్నగారు వస్తారు టీజర్హీరో కార్తి నటిస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ వా వాతియార్ తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు అన్నగారు వస్తారు టైటిల్ తో రాబోతోంది. ఈ సినిమా డిసెంబర్ లో వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. చిత్రాన్ని ప్రెస్టీజియస్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ స్టూడియో గ్రీన్ బ్యానర్ లో కె.ఇ. జ్ఞానవేల్ రాజా నిర్మిస్తున్నారు. యాక్షన్ కామెడీ కథతో దర్శకుడు నలన్ కుమారస్వామి రూపొందిస్తున్నారు. కృతి శెట్టి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది.
