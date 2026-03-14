Trisha: టీవీకే పార్టీలో చేరనున్న నటి త్రిష?
నటి త్రిష తమిళ రాజకీయాల్లోకి రావాలని ఆలోచిస్తోంది. తమిళ నటులు తమ హక్కులు, ఎంపికల గురించి చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడతారు. జయలలిత, ఖుష్బూ వంటి వారు సినిమాల్లో, చివరికి రాజకీయాల్లో రాణించిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో తమిళనాడు రాజకీయాల్లో త్రిష క్రియాశీలక రాజకీయాల్లో రానుంది.
తెలుగులో త్రిష దాదాపుగా నో-షో మోడ్లో ఉంది. చిరంజీవి సరసన ఆమె విశ్వంబర నటిస్తుంది. అది ఆలస్యం అవుతోంది. ఆమెకు మలయాళంలో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంది. తమిళంలో, ఆమె సూర్యతో కరుప్పు అనే సినిమా చేస్తోంది. వీటిని మినహాయించి, త్రిష సినిమాలకు సంతకం చేయడం మానేసింది.
బిజెపి నాయకుడు దళపతి విజయ్, త్రిషను గురించి చేసిన కామెంట్లు తమిళ రాజకీయాల్లో వివాదానికి కేంద్రబిందువుగా మారింది. వాస్తవానికి, త్రిష ఆ రాజకీయ నాయకుడికి క్షమాపణలు చెప్పేలా చేసింది. ఇప్పుడు తాజా పుకారు ఏమిటంటే త్రిష రాజకీయాల్లోకి రావాలని ఆలోచిస్తోంది. ఆమె విజయ్ టీవీకే ద్వారా రాజకీయ అరంగేట్రం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.