శనివారం, 14 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. గుసగుసలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 14 మార్చి 2026 (09:34 IST)

Trisha: టీవీకే పార్టీలో చేరనున్న నటి త్రిష?

నటి త్రిష తమిళ రాజకీయాల్లోకి రావాలని ఆలోచిస్తోంది. తమిళ నటులు తమ హక్కులు, ఎంపికల గురించి చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడతారు. జయలలిత, ఖుష్బూ వంటి వారు సినిమాల్లో, చివరికి రాజకీయాల్లో రాణించిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో తమిళనాడు రాజకీయాల్లో త్రిష క్రియాశీలక రాజకీయాల్లో రానుంది. 
 
తెలుగులో త్రిష దాదాపుగా నో-షో మోడ్‌లో ఉంది. చిరంజీవి సరసన ఆమె విశ్వంబర నటిస్తుంది. అది ఆలస్యం అవుతోంది. ఆమెకు మలయాళంలో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంది. తమిళంలో, ఆమె సూర్యతో కరుప్పు అనే సినిమా చేస్తోంది. వీటిని మినహాయించి, త్రిష సినిమాలకు సంతకం చేయడం మానేసింది. 
 
బిజెపి నాయకుడు దళపతి విజయ్, త్రిషను గురించి చేసిన కామెంట్లు తమిళ రాజకీయాల్లో వివాదానికి కేంద్రబిందువుగా మారింది. వాస్తవానికి, త్రిష ఆ రాజకీయ నాయకుడికి క్షమాపణలు చెప్పేలా చేసింది. ఇప్పుడు తాజా పుకారు ఏమిటంటే త్రిష రాజకీయాల్లోకి రావాలని ఆలోచిస్తోంది. ఆమె విజయ్ టీవీకే ద్వారా రాజకీయ అరంగేట్రం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.

జొమాటోలో ఆర్డర్ చేసిన బిర్యానీలో కుక్క కాలు.. వీడియో వైరల్కాన్పూరులో ఆన్‌లైన్‌లో ఆర్డర్ చేసిన బిర్యానీలో కుక్క కాలు కనిపించిందనే వార్త సోషల్ మీడియాలో రచ్చ రచ్చ అవుతోంది. జొమాటా ద్వారా ఆర్డర్ చేసిన బిర్యానీలో కుక్క కాలు కనిపించిందని కాన్పూర్‌కు చెందిన ఒక వినియోగదారుడు ఆరోపించాడు. ఈ విషయాన్ని ఎక్స్‌లో తెలియజేస్తూ.. 28 సెకన్ల నిడివి గల ఒక వీడియోను పంచుకున్నాడు. ఆ వీడియోలో, కుక్క పాదంతో పోలికలు ఉన్నాయని.. ఒక మాంసం ముక్కను దగ్గరగా జూమిన్ చేసి చూపించాడు. ఈ క్లిప్ వేగంగా వైరల్ కావడంతో సోషల్ మీడియాలో దీనిపై స్పందనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

పెయింట్ డబ్బా మీద భార్య పడిందన్నాడు.. కానీ సుత్తితో తలపై కొట్టాడు.. కూతుళ్లు?కుటుంబ విలువలు మంటగలిసిపోతున్నాయి. భార్యాభర్తల సంబంధాలు నేరాలకు దారితీస్తున్నాయి. ఒకవైపు వివాహేతర సంబంధాలు.. మరోవైపు క్షణికావేశాలు హత్యలకు దారితీస్తున్నాయి. తాజాగా దంపతుల మధ్య జరిగిన గొడవ ఓ వ్యక్తిని హంతకుడిని చేసింది. భార్యను భర్త సుత్తెతో కొట్టి చంపిన సంఘటన రంగారెడ్డి జిల్లా హయత్‌నగర్‌లో జరిగింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. రంగారెడ్డికి చెందిన దంపతులు రోజూ గొడవపడేవారు. శుక్రవారం రాత్రి భార్యాభర్తలు మధ్య గొడవ జరిగింది. ఘర్షణ తారాస్థాయికి చేరుకోవడంతో కోపంతో రగిలిపోయిన భర్త సుత్తె తీసుకొని భార్య తలపై కొట్టాడు.

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పదో తరగతి వార్షిక పరీక్షలు ప్రారంభంతెలంగాణ వ్యాప్తంగా పదో తరగతి వార్షిక పరీక్షలు ప్రారంభం అయ్యాయి. శనివారం ఉదయం 9.30 గంటలకు ప్రారంభమయ్యాయి. పరీక్ష ప్రారంభ సమయానికి మరో 5 నిమిషాలు అదనంగా అంటే ఉదయం 9.35 గంటల వరకు విద్యార్థులను పరీక్షా కేంద్రాల్లోకి అనుమతించాలని ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం నిర్ణయించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే విద్యార్థులు చివరి నిమిషంలో ఇబ్బంది పడకుండా ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు, ట్రాఫిక్ ఇబ్బందుల నేపథ్యంలో విద్యార్థులు ఉదయం 8.30 గంటల వరకు పరీక్షా కేంద్రాలకు చేరుకునేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద 144 సెక్షన్(బిఎన్‌ఎస్‌ఎస్ 163) అమలులో ఉంటుంది.

మొంథా తుఫానుతో ఏపీకి నష్టం.. రూ.341.48 కోట్ల ఆర్థిక సాయం ప్రకటించిన కేంద్రంమొంథా వంటి ప్రకృతీ వైపరీత్య సమస్యలతో ప్రభావితమైన రాష్ట్రాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అదనపు ప్యాకేజీలను ప్రకటించింది. ఈ ప్యాకేజీని ఆరు రాష్ట్రాలకు విస్తరిస్తారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా నేతృత్వంలోని ఉన్నత స్థాయి కమిటీ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఛత్తీస్‌గఢ్, గుజరాత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, నాగాలాండ్, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్‌తో సహా ఆరు రాష్ట్రాలకు సహాయం ప్రకటించింది. హోంమంత్రి మొత్తం రూ.1929.99 కోట్ల సహాయాన్ని ప్రకటించారు.

ఫైనాన్షియర్ వేధింపులు.. రుణాన్ని తిరిగి ఇవ్వాలని నలుగురి ముందు..?రంగారెడ్డి జిల్లాలోని తాండూరు పరిధిలో గల సిరిగిరిపేటలో, ఒక మహిళ తన ఇంట్లోనే ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. గ్రామానికి చెందిన ఒక ఫైనాన్షియర్, తాను ఇచ్చిన రూ. లక్ష రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించాలంటూ వేధింపులకు గురిచేయడంతో ఆమె ఈ తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే... లక్ష్మి అనే మహిళ హనుమంతురెడ్డి అనే ఫైనాన్షియర్ వద్ద రూ. లక్ష అప్పుగా తీసుకుంది. అయితే, పంటలు సరిగా పండక నష్టాలు రావడంతో ఆమె ఆ మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించలేకపోయింది. దీంతో హనుమంతురెడ్డి, అప్పును వెంటనే తీర్చాలంటూ ఆమెపై ఒత్తిడి పెంచడం ప్రారంభించాడు.

Watch More Videos

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?పొట్టకు మసాజ్ చేసే సంప్రదాయం చాలా ఏళ్లుగా ఉంది. ఆయుర్వేదంలో పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల కడుపు కండరాలు రిలాక్స్ అవుతాయి, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలపరుస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల బరువు తగ్గవచ్చు. పొట్టకు రెగ్యులర్‌గా మసాజ్ చేయడం వల్ల శరీరంలో మెటబాలిజం పెరుగుతుంది. ఇది కడుపులో గ్యాస్, అపానవాయువు సమస్య నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల అజీర్ణం, ఎసిడిటీ సమస్య నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది ఆందోళన, ఒత్తిడిని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనంటైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో జీవించే వ్యక్తుల గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను గుర్తించడంలో భారతదేశంలోని వైద్యులకు సహాయపడేందుకు, ఇంటర్నేషనల్ కార్డియో-రెనల్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ అండ్ స్ట్రాటిఫికేషన్(ICRAS)అనే వినూత్న వెబ్ ఆధారిత సాధనాన్ని ప్రారంభించినట్లు గ్లోబల్ హెల్త్‌కే ర్ లీడర్ అబోట్ ప్రకటించారు. ప్రత్యేక నిపుణుల బృందం మార్గదర్శకత్వంలో అభివృద్ధి చేయబడిన ICRAS సాధనం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో నివసించే వ్యక్తులలో కార్డియో-మూత్రపిండాల ప్రమాదాన్ని ప్రారంభంలోనే అంచనా వేయడానికి భారత వైద్యులకు సహాయపడుతుంది.

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?నల్ల ద్రాక్ష. సహజంగా ఎక్కువగా పచ్చ ద్రాక్షపండ్లనే ఇష్టపడుతుంటారు చాలామంది. ఐతే నల్లద్రాక్షలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు వున్నాయి. ఈ పండ్లు తింటుంటే పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. నల్ల ద్రాక్షలో రెస్వెరాట్రాల్, ఆంథోసైనిన్లు వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు క్యాన్సర్, డయాబెటిస్, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని అడ్డుకుంటాయి. నల్ల ద్రాక్షలోని ఫైబర్ జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది, రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. నల్ల ద్రాక్షలోని విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. నల్ల ద్రాక్షలో పొటాషియం ఉంటుంది, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?అల్లంతో అనేక ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యలు నయమవుతాయి. ఎందుకంటే అల్లంలో పలు ఔషధీయ గుణాలు వున్నాయి. అల్లం ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలను వదిలిస్తుందో తెలుసుకుందాము. అల్లం రుచికి మాత్రమే కాదు, గొప్ప ఔషధం కూడా. అల్లం, తేనె, పసుపు కలిపి పేస్ట్‌లా తయారు చేయండి. గోరువెచ్చని నీటితో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల జలుబు, దగ్గు తక్షణమే నయమవుతాయి. తినడానికి ముందు, అల్లం ముక్క మీద నల్ల ఉప్పు చల్లుకుని తినండి. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది, గ్యాస్ సమస్యలను తొలగిస్తుంది. అల్లం టీలో నిమ్మరసం, తేనె కలిపి తాగాలి.

కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగించే బొప్పాయి, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తప్పక తింటుండాలి. ఏ సీజన్‌లో దొరికే పండును తింటుంటే అన్ని రకాల విటమిన్స్ అందుతాయి. ఇలాంటి పండ్లలో బొప్పాయి కూడా ఒకటి. ఈ బొప్పాయిలో చాలా రకాల ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. బొప్పాయి పండు ఇంట్లో ఉంటే ఇంటిల్లిపాదికీ గృహవైద్యంగా పని చేస్తుంది. ఎలా అంటే బొప్పాయిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, బీటా కెరోటిన్లు భారీగా ఉంటాయి. ఇవి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. ప్రోటీన్లను జీర్ణం చేసే పపాయిన్ అనే ఎంజైము బొప్పాయిలో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. అందువల్ల భోజనం తర్వాత నాలుగు బొప్పాయి ముక్కలు తింటే అది కడుపులో ఏ విధమైన ఇబ్బంది కలగకుండా చూస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com