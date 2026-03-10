ఒంటరిగా వద్దు.. సంకీర్ణంతో ముందుకెళ్తేనే మంచిది.. విజయ్కి పవన్ కల్యాణ్ సూచన?
తమిళనాడులో ఓ జర్నలిస్ట్ చేసిన సోషల్ మీడియా పోస్టు హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, తమిళ నటుడు, రాజకీయ నేత విజయ్కు ఓ సలహా ఇచ్చారట. ఎన్డీఏతో జతకట్టడం వల్ల ఎన్నికల అవకాశాలు మెరుగుపడతాయని చెప్పినట్లు టాక్ వస్తోంది.
విజయ్ కొత్తగా ప్రారంభించిన రాజకీయ వేదిక ఒంటరిగా పోటీలోకి దిగడం కంటే స్థిరపడిన కూటమి నెట్వర్క్ నుండి ప్రయోజనం పొందవచ్చనే ఆలోచనను విజయ్కి పవన్ ఇచ్చారని తెలుస్తోంది. విజయ్ ఇటీవల తన పార్టీని తమిళగ వెట్రి కళగంను ప్రారంభించి, తమిళనాడు రాజకీయాల్లో తనను తాను కొత్త శక్తిగా నిలబెట్టుకున్నారు.
అయితే, రాష్ట్రంలో కొత్త రాజకీయ ప్రవేశకులు తరచుగా సంస్థాగత లోతు, బూత్ స్థాయి నెట్వర్క్లతో సహా నిర్మాణాత్మక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటారు. ఈ సోషల్ మీడియా పోస్ట్ కూడా సీనియర్ బిజెపి నాయకుడు నైనార్ నాగేంద్రన్ ఇప్పటికే విజయ్తో మాట్లాడారని పేర్కొంది. రాబోయే రోజుల్లో కె. అన్నామలై విజయ్ని కలవవచ్చని సూచించింది.
చర్చకు మరో కోణం ఏంటంటే కె.ఎస్. రాధాకృష్ణన్, పవన్ కళ్యాణ్, తమిళనాడు అభివృద్ధి చెందుతున్న రాజకీయ సమీకరణాలను ట్రాక్ చేసే వర్గాల మధ్య కమ్యూనికేషన్ను సులభతరం చేశారని భావిస్తున్నారు.
తమిళనాడు చారిత్రాత్మకంగా బలమైన ప్రాంతీయ పార్టీల ఆధిపత్యంలో ఉంది. విజయ్ వంటి కొత్త అభ్యర్థికి, స్వతంత్రంగా పోటీ చేయడం లేదా జాతీయ సంకీర్ణంతో జతకట్టడం మధ్య ఎంపిక విజయ్ రాజకీయ అరంగేట్ర గమనాన్ని రూపొందించవచ్చు. అదే సమయంలో, ఈ వాదనలు ధృవీకరించబడలేదు.
విజయ్ పార్టీ, ఎన్డీఏ నాయకత్వం లేదా పవన్ కళ్యాణ్ నుండి ఎటువంటి కూటమి చర్చలకు సంబంధించి అధికారిక ధృవీకరణ లేదు. అయినప్పటికీ, ఈ అంశం విజయ్ రాజకీయ ప్రయాణం చుట్టూ ఉన్న ఉత్సుకతకు రేకెత్తిస్తోంది. తమిళనాడు ఎన్నికల దగ్గరగా వెళుతున్న కొద్దీ, పొత్తుల గురించి ప్రతి సంకేతం, పరోక్షంగా కూడా, రాష్ట్రంలోని అత్యంత పోటీతత్వ రాజకీయాల్లో తీవ్రమైన ఊహాగానాలను సృష్టించే అవకాశం ఉంది.