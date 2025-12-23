మంగళవారం, 23 డిశెంబరు 2025
ఠాగూర్
మంగళవారం, 23 డిశెంబరు 2025 (20:29 IST)

నిధి అగర్వాల్‌ను అసభ్యంగా తాకిన పోకిరీలు

nidhi agerwal
హైదరాబాద్ నగరంలో హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల పట్ల పలువురు పోకిరీలు అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. ఓ ఈవెంట్‌లో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన ఆమెను అసభ్యంగా తాకారు. మరికొందరు ఆమెను చుట్టుముట్టి అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. ఈ ఘటనపై వాయిస్ ఆఫ్ ఉమెన్ తీవ్రంగా స్పందించింది. 
 
ఈవెంట్‌లో పాల్గొనడానికి వచ్చిన నిధి అగర్వాల పట్ల అసభ్యంగా తాకడం క్షమించరాని నేరమని పేర్కొంది. మహిళలపై ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతుంటే పోలీసులు నైతిక బాధ్యత వహించి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరింది. మహిళల భద్రత, గౌరవానికి భగం కలిగినపుడు నిశ్చబ్దంగా ఉంటే ఎలా అంటూ ప్రశ్నించింది. 
 
అలాగే, మహిళల వస్త్రధారణపై హీరో శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై కూడా వాయిస్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఘాటుగా స్పందించింది. శివాజీ ఉపయోగించిన పదాలు అభ్యంతరకరంగా ఉన్నాయని, ఇది శిక్షార్హమైన నేరమని పేర్కొంది. స్త్రీల వ్యక్తిగత విషయాలపై మాట్లాడటం దారుణమని తెలిపింది. తాను చేసిన వ్యాఖ్యలకుగాను శివాజీ తక్షణం బహిరంగ, భేషరతుగా క్షమాపణలు చెప్పాలని వాయిస్ ఆఫ్ ఉమెన్ డిమాండ్ చేసింది. లేకుంటే చట్టపరంగా ముందుకు వెళతామని హెచ్చరించింది. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసినపుడు చిత్ర పరిశ్రమ నిశ్శబ్దంగా ఉండటం ఏమాత్రం భావ్యం కాదని పేర్కొంది. 
 
శివాజీ తన ప్రసంగంలో మహిళల గురించి అవమానకరంగా మాట్లాడారని తెలిపింది. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు అనుచితం మాత్రమే కాదని, తీవ్ర నష్టాన్ని కలిగిస్తాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి ప్రయోజనం పొందే, ప్రభావితం చేసే వ్యక్తులు మాట్లాడే సమయంలోచాలా జాగ్రత్తగా, సంయమనంతో వ్యవహరించాలని సూచించింది.

ఈ గ్రామాల్లో కోడళ్లు, అవివాహిత యువతులకు కెమేరా వున్న ఫోన్లు నిషేధం

ఈ గ్రామాల్లో కోడళ్లు, అవివాహిత యువతులకు కెమేరా వున్న ఫోన్లు నిషేధంస్మార్ట్ ఫోన్ల కారణంగా ప్రపంచమే ఓ చిన్న గ్రామంగా మారిపోయిన ఈ రోజుల్లో రాజస్థాన్ లోని 15 గ్రామ పంచాయతీలు మహిళలు స్మార్ట్ ఫోన్లు.. అంటే కెమేరాతో వున్న ఫోన్లు ఉపయోగించకూడదంటూ ఓ నిషేధం విధించాయి. ఇప్పుడిది తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. వచ్చే ఏడాది జనవరి 26 నుంచి కెమేరాతో కూడి వున్న స్మార్ట్ ఫోన్లను ఆ 15 గ్రామాల్లో వుండే కోడళ్లు, పెళ్లికాని యువతులు వాడరాదంటూ నిషేధం విధిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అంతేకాదు.. పక్కింటికో, పెళ్లి-పేరంటాళ్లకు వెళ్లి ఫోటోలు తీసుకునేందుకు సైతం ఫోన్లను అనుమతించరు. కేవలం చదువుకునే అమ్మాయిలకు మాత్రమే కెమేరా ఫోన్లు ఇస్తారు.

అర్థరాత్రి ప్రియుడితో నగ్నంగా భార్య.. హఠాత్తుగా ఇంటికి వచ్చిన భర్త.. తర్వాత ఏం జరిగింది?

అర్థరాత్రి ప్రియుడితో నగ్నంగా భార్య.. హఠాత్తుగా ఇంటికి వచ్చిన భర్త.. తర్వాత ఏం జరిగింది?రాయి వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఓ మహిళ తన ప్రియుడుని అర్థరాత్రి సమయంలో ఇంటికి పిలిపించుకుని అభ్యంతరకరస్థితిలో నగ్నంగా ఎంజాయ్ చేస్తుండగా, హఠాత్తుగా భర్త ఇంటికి వచ్చాడు. ఇంట్లో తన భార్య పరాయి పురుషుడుతో నగ్నంగా ఉండటాన్ని చూసి నిర్ఘాంతపోయాడు. అయితే, భార్య మాత్రం ఏమాత్రం తొట్రుపాటుకు గురికాకుండా తన భర్తతో కలిసి భర్తను హత్య చేసింది. ఆ తర్వాత మృతదేహాన్ని ముక్కలు చేసిన సూట్‌కేసులో కుక్కి నీటి కాలువ, ఊరి చివర నిర్మానుష్యం ప్రాంతంలో పడేసింది. అయితే, ఆ మహిళ చేసిన పాపం పండటంతో పోలీసులు కేసు చేదించి మహిళతో పాటు ఆమె ప్రియుడుని కూడా అరెస్టు చేశారు.

Nara Lokesh: చంద్రబాబు తర్వాత నారా లోకేష్ మా రెండో నాయకుడు.. పార్థసారథి

Nara Lokesh: చంద్రబాబు తర్వాత నారా లోకేష్ మా రెండో నాయకుడు.. పార్థసారథిఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ త్వరలోనే ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నారని చర్చ జరుగుతోంది. 2026 ఉగాది తర్వాత లోకేష్‌ను తదుపరి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రకటిస్తారని ఒక పుకారు కూడా ప్రచారంలో ఉంది. ఈ వాదనలు రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. ఈ పుకార్ల మధ్య, గృహనిర్మాణ శాఖ మంత్రి పార్థసారథి మీడియాతో మాట్లాడారు. లోకేష్ ఒక దార్శనికత ఉన్న నాయకుడిగా తనను తాను నిరూపించుకున్నారన్నారు. లోకేష్ పనితీరు తన తండ్రి పనితీరుకు సరిపోలుతుందని ఆయన అన్నారు. చంద్రబాబు తర్వాత లోకేష్ తమ రెండో నాయకుడని పార్థసారథి పేర్కొన్నారు.

మద్యం వినియోగం: అగ్రస్థానంలో తెలంగాణ - రూ.36,000 కోట్ల ఆదాయం

మద్యం వినియోగం: అగ్రస్థానంలో తెలంగాణ - రూ.36,000 కోట్ల ఆదాయంఇటీవలి సంవత్సరాలలో దక్షిణ భారతదేశం అంతటా మద్యం వినియోగం గణనీయంగా పెరిగింది. ఫలితంగా, మద్యం అమ్మకాల ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆదాయం కూడా విపరీతంగా పెరిగింది. నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ అండ్ పాలసీ, ఎక్సైజ్ శాఖ నివేదికల ప్రకారం, ప్రస్తుతం తెలంగాణ ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. తెలంగాణలో ఒక్కో వ్యక్తి సగటు మద్యం వినియోగం 4.44 లీటర్లుగా ఉంది. 4.25 లీటర్లతో కర్ణాటక ఆ తర్వాతి స్థానంలో ఉంది. తమిళనాడులో ఒక్కో వ్యక్తికి 3.38 లీటర్లు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 2.71 లీటర్లు, కేరళలో 2.53 లీటర్ల వినియోగం నమోదైంది. తెలంగాణలో నగరాల కంటే గ్రామాల్లోనే మద్యం వినియోగం ఎక్కువగా ఉందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.

భారత్‌తో బంగ్లాదేశ్‌కు శత్రుత్వం మంచిది కాదు : రష్యా కీలక వ్యాఖ్యలు

భారత్‌తో బంగ్లాదేశ్‌కు శత్రుత్వం మంచిది కాదు : రష్యా కీలక వ్యాఖ్యలుభారత్‌తో బంగ్లాదేశ్‌కు శత్రుత్వం ఏమాత్రం మంచిది కాదని బంగ్లాదేశ్‌లోని రష్యా రాయబారి అలెగ్జాండర్ గ్రిగోరివిచ్ భోజన్ అన్నారు. గత కొంతకాలంగా భారత్‌తో బంగ్లాదేశ్ శత్రుత్వం పెంచుకుంటూ క్రమంగా దూరమవుతోంది. అదేసమయంలో పాకిస్థాన్, చైనా దేశాలకు దగ్గరవుతోంది. పైపెచ్చు... భారత్ పట్ల శత్రుభావంతో వ్యవహరిస్తోంది. ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు క్షీణించాయి.

కాలిఫోర్నియా బాదంతో క్రిస్మస్ వేళ ప్రతి క్షణాన్ని ప్రత్యేకంగా చేసుకోండి

కాలిఫోర్నియా బాదంతో క్రిస్మస్ వేళ ప్రతి క్షణాన్ని ప్రత్యేకంగా చేసుకోండిక్రిస్మస్ పండుగ సమీపిస్తోంది. తనతో పాటుగా ఉత్సాహం, ఆహ్లాదం, పండుగ ఆనందం యొక్క వాగ్దానాన్ని తెస్తుంది. ఈ సీజన్ మనల్ని అర్థవంతమైన క్షణాలను ఆరాధించడంతో కలిపి, ఆనందాన్ని కలిగించే రుచులను ఆస్వాదించడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ సంవత్సరం, మీ హాలీడే భోజనాలను సమున్నతం చేసుకోండి, కాలిఫోర్నియా బాదం యొక్క ఆరోగ్యకరమైన మంచితనంతో బహుమతి సంప్రదాయాలను కొనసాగించండి. సహజ సిద్దమైన 15 ముఖ్యమైన పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉన్న ఇవి గుండె ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ, శాశ్వత శక్తిని అందిస్తాయి. ఆకలి నియంత్రణలో సహాయపడతాయి. సమావేశాలు, విస్తృతమైన భోజనం, ప్రయాణాలతో నిండిన నెలలో అత్యంత విలువైనది, బాదం.

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దు

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దుమధుమేహం వ్యాధి కారణంగా కిడ్నీలు దెబ్బతినే స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువ కాలం పాటు నియంత్రణలో లేనప్పుడు, అవి కిడ్నీలోని వడపోత వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తాయి. ఫలితంగా మూత్రపిండాలు దెబ్బతింటాయి. ఈ స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి లక్షణాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. ప్రారంభ దశలో ఈ వ్యాధి లక్షణాలు బయటికి కనిపించవు. వ్యాధి ముదిరే కొద్దీ ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. కాళ్ళు, పాదాలు, చీలమండలు లేదా చేతుల్లో ద్రవం పేరుకుపోవడం వల్ల వాపు వస్తుంది. మూత్రంలో నురుగు రావడం... అంటే ప్రోటీన్ పోవడం వల్ల అలా నురుగు వస్తుంది.

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నైతిరుపతి: ఫోర్టిస్ నెట్‌వర్క్‌కు చెందిన ప్రముఖ వైద్య సంస్థ గ్లీనీఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై, గైనకాలజీ రంగంలో మరో చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించింది. రోబోటిక్స్‌ ఇన్‌ గైనకాలజీ: ది న్యూ స్టాండర్డ్ పేరుతో నిర్వహించిన కంటిన్యూయింగ్‌ మెడికల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ (CME) కార్యక్రమం డిసెంబర్ 14న తిరుపతిలోని హోటల్ రెనెస్ట్‌లో విజయవంతంగా జరిగింది. ఈ శాస్త్రీయ సమావేశాన్ని తిరుపతి ఆబ్స్టెట్రిక్‌ అండ్‌ గైనకాలజికల్‌ సొసైటీ, శ్రీ వెంకటేశ్వర మెడికల్‌ కాలేజ్ (SVMC) ప్రసూతి విభాగం కలిసి నిర్వహించాయి. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి 40 మందికి పైగా గైనకాలజిస్టులు పాల్గొన్నారు.

కోడిగుడ్డుతో కేన్సర్ రాదు, నిర్భయంగా తినేయండి అంటున్న FSSAI

కోడిగుడ్డుతో కేన్సర్ రాదు, నిర్భయంగా తినేయండి అంటున్న FSSAIకోడిగుడ్డు తింటే కేన్సర్ వస్తుందంటూ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ఓ వార్త హల్చల్ చేసింది. దీనిని ఉటంకిస్తూ పలు మీడియా ఛానళ్లు కూడా కోడిగుడ్డు ఆరోగ్యానికి హానికరం అంటూ వార్తలు ప్రసారం చేసాయి. ఈ వార్తలు తప్పుదోవ పట్టించేవనీ, అశాస్త్రీయమైనవని, ప్రజలను భయాందోళనలకు గురిచేవిగా వున్నాయని భారత ఆహార భద్రత మరియు ప్రమాణాల సంస్థ (FSSAI) తెలిపింది. మన దేశంలో లభించే కోడిగుడ్లు అన్నీ ఎంతో సురక్షితమైనవనీ, ఎలాంటి భయం లేకుండా కోడిగుడ్లు తినవచ్చని తెలియజేసింది.

కమలా పండ్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

కమలా పండ్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుశీతాకాలం సీజన్‌లో మార్కెట్లోకి కమలా పండ్లు వచ్చేస్తాయి. వీటిని తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. వీటి గురించి తెలిస్తే కమలా పండ్లు తినకుండా వుండరు. కమలాలను తింటే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కమలా పండ్లు తింటే బరువు తగ్గడానికి సహాయపడవచ్చు. కమలా పండ్లలో వున్న విటమిన్లు వృద్ధాప్య లక్షణాలను త్వరగా రానీయవు. రక్తపోటు స్థాయిలను నియంత్రించే గుణం వీటిలో వుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించే శక్తి కమలా పండ్లకు వుంది. గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడంలో మేలు చేస్తాయి. మధుమేహం నియంత్రణకు తోడ్పాటునిస్తాయి.
