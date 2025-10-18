శనివారం, 18 అక్టోబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 18 అక్టోబరు 2025 (13:33 IST)

బెంగళూరు విద్యార్థిని హత్య: మిషన్ యామిని ప్రియ వాట్సప్ గ్రూపుతో నిత్యం వేధిస్తూ వెంటాడి హత్య

Yamini Priya
కర్టెసి-ట్విట్టర్
బెంగళూరులో బీఫార్మసి విద్యార్థిని యామిని ప్రియ దారుణ హత్యకు సంబంధించి భయంకరమైన వాస్తవాలు బయటకు వస్తున్నాయి. ప్రేమోన్మాది, నిందితుడు అయిన విఘ్నేష్ తన వాట్సాప్ పేజీలో మిషన్ యామిని ప్రియ అంటూ ఓ గ్రూపును క్రియేట్ చేసాడు. దాని ద్వారా ఆమె కదలికలను తెలుసుకుంటూ నిత్యం ఆమెను వేధిస్తూ వెంటాడుతూ వున్నాడు. అలా తన ఇంటికి నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్న 20 ఏళ్ల యామిని ప్రియను గురువారం నాడు స్క్వేర్ మాల్ వెనుక రైల్వే పట్టాల దగ్గర ఆమెను హత్య చేశాడు. పోలీసుల హెచ్చరికలను పట్టించుకోకుండా నెలల తరబడి ఆమెను వేధించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న విఘ్నేష్ ఆమెను హత్య చేశాడు.
 
కత్తితో తీవ్రంగా పొడవడంతో ఆమె చేసిన ఆర్తనాదాలు విన్న తర్వాత స్థానికులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు, కానీ యామిని అప్పటికే ప్రాణాలు విడిచింది. పోలీసుల వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, విఘ్నేష్ మిషన్ యామిని ప్రియ అనే వాట్సాప్ గ్రూప్‌ను సృష్టించాడు. దాని ద్వారా అతడు తన స్నేహితులు ద్వారా ఆమె కదలికలను ట్రాక్ చేశారు. అతను ఆమెను నిరంతరం వేధించాడని, తనను వివాహం చేసుకోవాలని ఒత్తిడి చేశాడని, అతని కుటుంబం కూడా యామిని తల్లిదండ్రులను వివాహ ప్రతిపాదనతో సంప్రదించిందని, దానిని ఆమె తిరస్కరించిందని ఆమె కుటుంబం తెలిపింది.
 
యామిని ఎంతో మృదుస్వభావి అనీ, ఆమె చదువుపై శ్రద్ధ పెట్టేదని ఆమె స్నేహితులు గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. యామిని డాక్టర్ కావాలని ఆకాంక్షించిందని, వైద్య కోర్సుల్లో ప్రవేశానికి జాతీయ స్థాయి ప్రవేశ పరీక్ష అయిన నీట్‌కు సిద్ధం కావడానికి రెండేళ్ల విరామం తీసుకుందని ఆమె తండ్రి చెప్పారు. పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించలేకపోవడంతో, బి.ఫార్మ్ చేయాలని నిర్ణయించుకుంది.
 
ఆరు నెలల క్రితం, నిందితుడు ఇక్కడ సమస్యలు సృష్టించాడు. మేము శ్రీరాంపుర పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసాము. ఆమెను మళ్ళీ ఇబ్బంది పెట్టనని ఒక ఒప్పందంపై సంతకం చేయించారు అని యామిని బంధువు చెప్పారు. పోలీసుల ఎదుట సంతం చేయడంతో ఇక అతడు మా అమ్మాయి జోలికి రాడని మేము నమ్మాము. మేము ఆమెను కాలేజీ నుండి దింపి తీసుకురావడం కొనసాగించాము. కానీ అతను నిన్న ఆమెను వెంబడించాడని మాకు తెలియదు. హత్య చేసింది మా అమ్మాయినే అని ఎవరూ మాకు చెప్పలేదు. పోలీసులు ఫోన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మాకు తెలిసింది అని చెప్పారు. ప్రస్తుతం నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Renu Desai: రేబిస్‌ టీకా వేయించుకున్న రేణు దేశాయ్.. వీడియో వైరల్

Renu Desai: రేబిస్‌ టీకా వేయించుకున్న రేణు దేశాయ్.. వీడియో వైరల్నటి, నిర్మాత రేణు దేశాయ్ రేబిస్‌ టీకా తీసుకున్నారు. తాను టీకా తీసుకుంటున్న ప్రక్రియను వీడియో రికార్డ్ చేసి.. సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. జంతు సంరక్షణ, వీధి కుక్కల సంక్షేమం పట్ల ఎంత శ్రద్ధ వ‌హిస్తారో అందరికీ తెలిసిందే. సాధారణంగా టీకాలు తీసుకున్నప్పుడు ఫోటోలు లేదా వీడియోలు రికార్డ్ చేయని రేణు దేశాయ్.. ఈసారి మాత్రం అవగాహన కల్పించే ఉద్దేశంతోనే ఇలా చేశానని తెలిపారు.

గురుదత్త గనిగ, రాజ్ బి. శెట్టి కాంబోలో జుగారి క్రాస్ టైటిల్ ప్రోమో

గురుదత్త గనిగ, రాజ్ బి. శెట్టి కాంబోలో జుగారి క్రాస్ టైటిల్ ప్రోమోప్రముఖ రచయిత పూర్ణచంద్ర తేజస్వి ప్రసిద్ధ నవల జుగారి క్రాస్ ను సినిమాగా రూపొందిస్తున్నారు. కరావళి తో అందరినీ ఆకట్టుకోనున్న దర్శకుడు గురుదత్త గనిగ ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను టేకప్ చేశారు. టైటిల్, టీజర్ అందరిలోనూ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. రాజ్ బి. శెట్టి ప్రముఖ పాత్రను పోషిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఈ మూవీ విడుదలకు ముందు గురుదత్త గనికి, రాజ్ బి. శెట్టి కాంబోలో మరో చిత్రం ప్రారంభమైంది.

Shimbu: సామ్రాజ్యం తో శింబు బెస్ట్ గా తెరపైన ఎదగాలి : ఎన్టీఆర్

Shimbu: సామ్రాజ్యం తో శింబు బెస్ట్ గా తెరపైన ఎదగాలి : ఎన్టీఆర్ఎన్టీఆర్ చేతుల మీదుగా సోషల్ మీడియాలో తెలుగు ప్రచార చిత్రాన్ని విడుదల చేశారు. చిత్ర బృందానికి బెస్ట్ విషెష్ అందించారు. శింబు బెస్ట్ ఇంకా తెరపైకి రావాల్సి ఉందని, వెట్రిమారన్ కంటే వెండితెరపై అతడిని ఇంకెవరు బాగా చూపిస్తారని ఎన్టీఆర్ పేర్కొన్నారు. ప్రోమో లేదా టీజర్ రెండు మూడు నిమిషాల నిడివిలో ఉంటాయి. అందుకు భిన్నంగా ఐదున్నర నిమిషాల వీడియో విడుదల చేసింది 'సామ్రాజ్యం' చిత్ర బృందం.

Ram Charan: పెద్ది తాజా అప్ డేట్.. శ్రీలంక వెళ్లనున్న రామ్‌చరణ్‌

Ram Charan: పెద్ది తాజా అప్ డేట్.. శ్రీలంక వెళ్లనున్న రామ్‌చరణ్‌రామ్‌చరణ్‌, జాన్వీ కపూర్‌ జంటగా నటిస్తున్న పెద్ది సినిమాలోని పాటలను ఇటీవలే చిత్రీకరించారు. ఉప్పెన ఫేమ్‌ బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో రూపొందుతోంది. మూడు రోజుల్లో దీపావళి రాబోతుండగా అభిమానులకు శుభవార్త ఇవ్వనుంది చిత్ర యూనిట్. దసరాకు వస్తుందనుకున్న ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ రాకపోవడంతో ఫ్యాన్స్‌ కాస్త నిరాశ చెందారు. అయితే దర్శకుడు బుచ్చిబాబు దీపావళికి దద్దరిలే అప్‌డేట్‌ ఇచ్చారు.

Shivaji : శివాజీ, లయ కాంబినేషన్ లో పంచాయతీ సెక్రెటరీ

Shivaji : శివాజీ, లయ కాంబినేషన్ లో పంచాయతీ సెక్రెటరీసుధీర్ శ్రీరామ్ రచన దర్శకత్వంలో వింటేజ్ బ్లాక్ బస్టర్ కపుల్ నటుడు శివాజీ, లయ జంటగా నటిస్తూ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా మరోసారి ఈటీవీ విన్ తో కలిసి శివాజీ పనిచేస్తున్నారు. 90's వెబ్ సిరీస్ లో శివాజీతో కలిసి నటించిన బాల నటుడు రోహన్, అలీ, ధనరాజ్ తదితరులు ఈ చిత్రంలో కీలకపాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్జట్టు రాలిపోవడం, పలచబడిపోవడం సమస్యతో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలా జుట్టు రాలకుండా పెరుగుదలకు వాల్‌నట్స్ ఎంతో ఉపయోగపడుతాయి. ఈ వాల్‌నట్స్ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వాల్‌నట్‌లను ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల మెరుగుపడుతుంది. వాల్‌నట్‌తో చుండ్రు, దురద నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవచ్చు. వాల్‌నట్ తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లలో రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా ఉంటుంది. జుట్టు పెరుగుదలకు ప్రతిరోజూ 4 వాల్‌నట్‌లను తీసుకోండి. వాల్‌నట్‌ పేస్టును తేనె, కలబందతో కలిపి తలకు అప్లై చేయడం వల్ల కుదుళ్లు గట్టిపడతాయి.

స్వ డైమండ్స్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా ప్రీతి జింటా

స్వ డైమండ్స్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా ప్రీతి జింటాహైదరాబాద్: భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఫైన్ జువెలరీ బ్రాండ్లలో ఒకటైన స్వ డైమండ్స్, ప్రముఖ భారతీయ నటి ప్రీతి జింటాను తమ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా స్వాగతించడం ద్వారా ఒక కొత్త మైలురాయిని చేరుకుంది. ఆమె నిత్యనూతనమైన అందం, ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన ఉనికితో, స్వ డైమండ్స్ భారతదేశం మరియు UAE అంతటా తమ ఉనికిని బలోపేతం చేసుకునే దిశగా ఒక సాహసోపేతమైన అడుగు ముందుకు వేసింది. స్వ డైమండ్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అబ్దుల్ గఫూర్ అనాదియన్ మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలో ఆభరణాలకు ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్‌(OA) తరచుగా వృద్ధాప్యంతో వచ్చే వేర్ అండ్ టియర్ ఆర్థరైటిస్‌ అని పిలువబడితే, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ (RA) మాత్రం చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతుంది. ఆర్ఏ అనేది దీర్ఘ కాలిక ఆటో ఇమ్యూన్ కండీషన్. ఇది 2021 నివేదిక ప్రకారం 13 మిలియన్ల మంది భారతీయులను ప్రభావితం చేసింది. సాధారణంగా ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి రూపొందించబడిన మీ శరీర రక్షణ వ్యవస్థ- ఈ స్థితిలో, తప్పుగా తన స్వంత ఆరోగ్యకరమైన కణజాలాలపై దాడి చేస్తుంది. ఆర్ఏలో, ఈ దాడి, మీ కీళ్ల మృదువైన లైనింగ్‌‌ను సజావుగా కదిలేలా చేసే సైనోవియంపై కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది.

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?పుట్టగొడుగులు సాధారణంగా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం. అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాల్లో వాటిని తినకూడదు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకో తెలుసుకుందాము. పుట్టగొడుగులు తింటే కొందరికి అలెర్జీ వస్తుంది. కొంతమందికి పుట్టగొడుగులు తిన్నప్పుడు చర్మం ఎర్రబడటం, దద్దుర్లు, వాపు లేదా శ్వాస సమస్యలు వంటి అలెర్జీ ప్రతిచర్యలు రావచ్చు. అలెర్జీ ఉన్నవారు వీటిని తినకూడదు. అడవిలో సహజంగా పెరిగే పుట్టగొడుగులలో కొన్ని రకాలు అత్యంత విషపూరితమైనవి, ప్రాణాంతకం కూడా కావచ్చు. వాటిని గుర్తించడంలో మీకు నిపుణులైన పరిజ్ఞానం లేకపోతే, అడవి పుట్టగొడుగులను అస్సలు తినకూడదు.

మామిడి రసం ఇలా తయారు చేస్తున్నారా? చిన్నారులు ఈ జ్యూస్‌లు తాగితే..? (video)

మామిడి రసం ఇలా తయారు చేస్తున్నారా? చిన్నారులు ఈ జ్యూస్‌లు తాగితే..? (video)మామిడి రసం ఫ్యాక్టరీని చూపించే వైరల్ వీడియో వైరల్ కావడంతో ప్రజలు దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఈ క్లిప్‌లో, కార్మికులు పెద్ద ట్యాంకులలో రసాయనాలు, రంగులు, సంరక్షణకారులను కలుపుతారు. ఈ సెటప్ అపరిశుభ్రంగా వుంది. సురక్షితం కాదు. భారతదేశంలో చాలా వరకు ప్యాక్ చేసిన జ్యూస్‌లను ఈ విధంగా తయారు చేస్తారు. నిజమైన పండ్ల కంటెంట్, గుజ్జు లేదా పొడి, సాధారణంగా 20శాతం కంటే తక్కువగా ఉంటుంది.
