24-12-20 బుధవారం ఫలితాలు - గ్రహస్థితి అనుకూలంగా లేదు

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. తొందరపాటు నిర్ణయం తగదు. ఒత్తిళ్లకు గురికావద్దు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. వాహనం, గృహోపకరణాలు మరమ్మతుకు గురవుతాయి.
వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ఈ రోజు మీకు అన్నివిధాలా కలిసివస్తుంది. అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుంటారు. మీపై ఎదుటివారికి నమ్మకం కలుగుతుంది. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. మీ జోక్యం అనివార్యం. వాహన సౌఖ్యం, ధనలాభం ఉన్నాయి. ఖర్చులు విపరీతం, కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ఏ కార్యం తలపెట్టినా విజయవంతమవుతుంది. అనురాగవాత్సల్యాలు వెల్లివిరుస్తాయి. వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు, పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఖర్చులు సామాన్యం. కొందరి అతి చొరవ ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. ప్రయాణ లక్ష్యం నెరవేరుతుంది.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కలిసివచ్చే సమయం, నిరుత్సాహం వీడి శ్రమించండి. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. ఒక సమస్య మీకు అనుకూలంగా పరిష్కారమవుతుంది. అర్థాంతంగా ముగించిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు. మీ సిఫార్సుతో ఒకరికి సదవకాశం లభిస్తుంది.
సింహం మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు విపరీతం. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. కొత్తవ్యక్తులతో జాగ్రత్త. వాదనలకు దిగవద్దు. ఒక సమాచారం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆహ్వానం అందుకుంటారు.
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
గ్రహస్థితి అనుకూలంగా లేదు. తప్పటడుగు వేసే ఆస్కారం ఉంది. మీ తప్పిదాలను సరిదిద్దుకోటం ముఖ్యం, ఖర్చులు అధికం. పనులు పూర్తికావు. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు ఉత్సాహపరుస్తాయి. చర్చల్లో పాల్గొంటారు. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
సంతోషకరమైన వార్త వింటారు. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. ధైర్యంగా ముందుకెళతారు. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. ఇంటిని నిర్లక్ష్యంగా వదిలివెళ్లకండి, నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం, అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ఒత్తిడికి గురికావద్దు. ఉత్సాహంగా శ్రమించండి. మీ కృషి నిదానంగా ఫలిస్తుంది. ఖర్చులు అధికం, ప్రయోజనకరం, విలాసవస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. బంధుమిత్రులతో సంభాషిస్తారు. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడవద్దు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదం
కార్యసిద్ధి, ధనలాభం ఉన్నాయి. మీ కలుపుగోలుతనం ఆకట్టుకుంటుంది. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. శుభకార్యం నిశ్చమవుతుంది. ఖర్చులు విపరీతం, విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. పత్రాల రెన్యువల్లో అలక్ష్యం తగదు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
అన్నివిధాలా అనుకూలం. దీక్షతో శ్రమించి లక్ష్యం సాధిస్తారు. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం కలుగుతుంది. ఎంతటివారినైనా ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. ఆదాయం సంతృప్తికరం. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. సలహాలు ఆశించవద్దు. వ్యతిరేకులు తప్పుదారి పట్టిస్తారు. బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. గృహనిర్మాణం పూర్తవుతుంది.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. చేపట్టిన పనులు ఆలస్యంగానైనా పూర్తి చేయగల్గుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. రుణాలు, చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. సన్నిహితుల సాయంతో ఒక సమస్య సద్దుమణుగుతంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు.