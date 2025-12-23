మంగళవారం, 23 డిశెంబరు 2025
రామన్
మంగళవారం, 23 డిశెంబరు 2025 (17:24 IST)

2026-2027 శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు- కన్యా రాశికి ఆదాయం- 8, వ్యయం-11

కన్యా రాశి: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదములు, హస్త 1 2 3 4 పాదములు, చిత్త 1, 2 పాదములు

ఆదాయం - 8, వ్యయం-11, రాజపూజ్యం-3, అవమానం-3
 
ఈ సంవత్సరం ఈ రాశి స్త్రీ పురుషులకు శుభాశుభ మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. సమర్ధతకు ఏమంత గుర్తింపు ఉండదు. కష్టం ఎక్కువ, ఆదాయం తక్కువ అన్నట్టుగా ఉంటుంది. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా వేసుకున్న బడ్జెట్ నిరుత్సాహపరుస్తుంది. దుబారా, ఆకస్మిక ఖర్చులు మనశ్శాంతి లేకుండా చేస్తాయి. 
 
రుణాలు, చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. ఆపత్సమయంలో ఆప్తుల సాయంతో కొన్ని సమస్యలు సద్దుమణుగుతాయి. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. దళారులు మధ్యవర్తులను ఆశ్రయించటం వల్ల నష్టపోవలసి వస్తుంది. నిరుత్సాహానికి గురికాకుండా యత్నాలు సాగండి. 
 
త్వరలో శుభకార్యం నిశ్చయమయ్యే సూచనలున్నాయి. అప్పుడప్పుడు స్వల్ప అస్వస్థతకు గురవుతుంటారు. ఆహార నియమాలు, ఔషధ సేవనంలో అలక్ష్యం తగదు. సోదరీ సోదరులతో సత్సంబంధాలు ఉంటాయి. ఎవరితోనూ అతిగా మెలగవద్దు. మీ సాయం పొందిన వారే వ్యతిరేకులవుతారు. 
 
దంపతుల మధ్య స్థిరాస్తి అమర్చుకోవాలనే ఆలోచన బలపడుతుంది. అగ్రిమెంట్లు, బయానా చెల్లింపుల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. కొన్ని విషయాల్లో ఆటంకాలెదురైనా ధైర్యంగా ముందుకు పోగలరు. మీ ఆత్మస్థైర్యమే మీకు శ్రీరామరక్షగా నిలుస్తుంది. ఈ సంవత్సరం ఉద్యోగస్తులకు మిశ్రమ ఫలితాలున్నాయి. 
 
వీరి పదోన్నతికి అధికారులు సిఫార్సు చేస్తారు. ధన ప్రలోభాలు, ఒత్తిళ్లకు గురికాకండి. పరిచయం లేని వ్యక్తుల వల్ల సమస్యలెదురవుతాయి. సహోద్యోగుల సాయంతో ఒక సమస్య పరిష్కారమవుతుంది. ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగస్తులకు నిరాశాజనకం. ఎంతగా శ్రమించినా యాజమాన్యం మెప్పు పొందటం కష్టమే. 
 
చీటికి మాటికి ఏదో ఒక సమస్యతో తల్లడిల్లుతుంటారు. నిరుద్యోగులకు సదవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇంటర్వ్యూల్లో వారి ప్రతిభ ప్రశంసనీయమవుతుంది. వ్యవసాయ పరంగా ఈ సంవత్సరం రైతులకు కష్టకాలమే. వీరికి మొదటి పంట కంటే రెండో పంట అత్యధిక దిగుబడి సాగిస్తారు. దళారుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. 
 
వరి, జొన్న, మొక్కజొన్న, అరటి, పత్తి పంటలు మంచి లాభాలు చేకూర్చుతాయి. ఈ సంవత్సరం విద్యార్థులకు చదువుపై ఏమంత శ్రద్ధ ఉండదు. పరీక్షల్లో సామాన్య ఫలితాలే సాధిస్తారు. ఆశించిన ర్యాంకులు రావటం కష్టమే. ఉపాధ్యాయులకు ఒత్తిడి అధికంగా ఉంటుంది. 
 
విద్యార్థులు సాధించే ఫలితాలపైనే వీరి భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ రాశివారు తరచుగా శుభకార్యాల్లో పాల్గొనటం, బంధుమిత్రులతో సత్సంబంధాలు నెలకొనటం వంటి ఫలితాలున్నాయి. వేడుకల్లో మీ బలహీనతలు, అలవాట్లు అదుపులో ఉంచుకోండి. 
 
అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత క్షేమం. చేనేత, నూలు, పట్టు వస్త్ర వ్యాపారులకు ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది. వీరికి ప్రభుత్వం నుంచి అన్ని విధాల సాయం అందుతుంది. కళ, క్రీడాకారులకు మరింత ప్రోత్సాహకరం. స్త్రీలు అన్ని రంగాల్లో మంచి అభివృద్ధి సాధిస్తారు. 
 
వీరికి కుటుంబ, ఆత్మీయుల పరంగా మంచి ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. ఈ రాశివారికి విదేశీ, పుణ్యక్షేత్రాలు అనుకూలిస్తాయి. ఈ సంవత్సరం ఆరోగ్య పరంగా బాగుండటం, అవకాశాలు కలిసిరావటం, నోటీసులు అందుకోవటం, వివాదాలు పరిష్కారం కావటం, వ్యవహారజయం, ధన, వస్తు, వస్త్రప్రాప్తి వంటి శుభ ఫలితాలున్నాయి.

Nara Lokesh: చంద్రబాబు తర్వాత నారా లోకేష్ మా రెండో నాయకుడు.. పార్థసారథి

Nara Lokesh: చంద్రబాబు తర్వాత నారా లోకేష్ మా రెండో నాయకుడు.. పార్థసారథిఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ త్వరలోనే ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నారని చర్చ జరుగుతోంది. 2026 ఉగాది తర్వాత లోకేష్‌ను తదుపరి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రకటిస్తారని ఒక పుకారు కూడా ప్రచారంలో ఉంది. ఈ వాదనలు రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. ఈ పుకార్ల మధ్య, గృహనిర్మాణ శాఖ మంత్రి పార్థసారథి మీడియాతో మాట్లాడారు. లోకేష్ ఒక దార్శనికత ఉన్న నాయకుడిగా తనను తాను నిరూపించుకున్నారన్నారు. లోకేష్ పనితీరు తన తండ్రి పనితీరుకు సరిపోలుతుందని ఆయన అన్నారు. చంద్రబాబు తర్వాత లోకేష్ తమ రెండో నాయకుడని పార్థసారథి పేర్కొన్నారు.

మద్యం వినియోగం: అగ్రస్థానంలో తెలంగాణ - రూ.36,000 కోట్ల ఆదాయం

మద్యం వినియోగం: అగ్రస్థానంలో తెలంగాణ - రూ.36,000 కోట్ల ఆదాయంఇటీవలి సంవత్సరాలలో దక్షిణ భారతదేశం అంతటా మద్యం వినియోగం గణనీయంగా పెరిగింది. ఫలితంగా, మద్యం అమ్మకాల ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆదాయం కూడా విపరీతంగా పెరిగింది. నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ అండ్ పాలసీ, ఎక్సైజ్ శాఖ నివేదికల ప్రకారం, ప్రస్తుతం తెలంగాణ ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. తెలంగాణలో ఒక్కో వ్యక్తి సగటు మద్యం వినియోగం 4.44 లీటర్లుగా ఉంది. 4.25 లీటర్లతో కర్ణాటక ఆ తర్వాతి స్థానంలో ఉంది. తమిళనాడులో ఒక్కో వ్యక్తికి 3.38 లీటర్లు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 2.71 లీటర్లు, కేరళలో 2.53 లీటర్ల వినియోగం నమోదైంది. తెలంగాణలో నగరాల కంటే గ్రామాల్లోనే మద్యం వినియోగం ఎక్కువగా ఉందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.

భారత్‌తో బంగ్లాదేశ్‌కు శత్రుత్వం మంచిది కాదు : రష్యా కీలక వ్యాఖ్యలు

భారత్‌తో బంగ్లాదేశ్‌కు శత్రుత్వం మంచిది కాదు : రష్యా కీలక వ్యాఖ్యలుభారత్‌తో బంగ్లాదేశ్‌కు శత్రుత్వం ఏమాత్రం మంచిది కాదని బంగ్లాదేశ్‌లోని రష్యా రాయబారి అలెగ్జాండర్ గ్రిగోరివిచ్ భోజన్ అన్నారు. గత కొంతకాలంగా భారత్‌తో బంగ్లాదేశ్ శత్రుత్వం పెంచుకుంటూ క్రమంగా దూరమవుతోంది. అదేసమయంలో పాకిస్థాన్, చైనా దేశాలకు దగ్గరవుతోంది. పైపెచ్చు... భారత్ పట్ల శత్రుభావంతో వ్యవహరిస్తోంది. ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు క్షీణించాయి.

Countdown: ఎల్వీఎం3-ఎం6 రాకెట్ ప్రయోగానికి కౌంట్‌డౌన్.. ప్రతిచోటా 4జీ, 5జీ సేవలు

Countdown: ఎల్వీఎం3-ఎం6 రాకెట్ ప్రయోగానికి కౌంట్‌డౌన్.. ప్రతిచోటా 4జీ, 5జీ సేవలుకొత్త తరం అమెరికా కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహాన్ని మోసుకెళ్లే ఎల్వీఎం3-ఎం6 రాకెట్ ప్రయోగానికి సంబంధించిన 24 గంటల కౌంట్‌డౌన్ మంగళవారం శ్రీహరిలో కోటలో ప్రారంభమైందని ఇస్రో తెలిపింది. ఒక ప్రత్యేక వాణిజ్య మిషన్‌లో భాగంగా, ఇస్రో తన భారీ ఉపగ్రహ వాహక నౌక ఎల్వీఎం3-ఎం6 ద్వారా బ్లూబర్డ్ బ్లాక్-2 అంతరిక్ష నౌకను బుధవారం ఉదయం 8.54 గంటలకు ఈ అంతరిక్ష కేంద్రంలోని రెండో ప్రయోగ వేదిక నుండి ప్రయోగించనుంది.

సంగారెడ్డిలో ప్రైవేట్ బస్సు బోల్తా... 36 మంది ప్రయాణికులకు ఏమైంది?

సంగారెడ్డిలో ప్రైవేట్ బస్సు బోల్తా... 36 మంది ప్రయాణికులకు ఏమైంది?తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రైవేట్ బస్సు ప్రమాదాల సంఖ్య పెరుగుతుంది. తాజాగా మంగళవారం నాడు సంగారెడ్డి జిల్లా, కోహిర్ మండలం, చింతల్‌ఘాట్ సమీపంలో జాతీయ రహదారి 65పై కర్ణాటక నుండి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు బోల్తా పడింది. ఎదురుగా వస్తున్న మరో బస్సును తప్పించబోయే క్రమంలో డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోవడంతో వాహనం అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కకు దూసుకెళ్లిందని సమాచారం. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో బస్సులో 36 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు.

21-12-2025 ఆదివారం ఫలితాలు - దంపతుల మధ్య చిన్న కలహం...

21-12-2025 ఆదివారం ఫలితాలు - దంపతుల మధ్య చిన్న కలహం...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. అపోహలకు తావివ్వవద్దు. మీ కృషి త్వరలో ఫలిస్తుంది. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. దంపతుల మధ్య చిన్న కలహం. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. చేపట్టిన పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి.

దుబాయ్‌లో క్రిస్మస్ రుచులను ఆస్వాదించేయండి

దుబాయ్‌లో క్రిస్మస్ రుచులను ఆస్వాదించేయండిక్రిస్మస్‌ వేడుకలకు దుబాయ్ సిద్ధమైంది. ఈ పండుగ కోసం నగరంలోని అత్యుత్తమ హోటళ్లు కూడా సిద్ధమయ్యాయి. క్లాసిక్ క్రిస్మస్ బ్రంచ్‌ల నుండి కళాత్మక క్యూరేటెడ్ పండుగ బఫేల వరకు, ఈ సెలవు సీజన్‌లో దుబాయ్‌లో క్రిస్మస్ యొక్క నిజమైన రుచులను మీరు ఆస్వాదించగల కొన్ని ప్రదేశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. సెయింట్ రెగిస్ డౌన్‌టౌన్ దుబాయ్: బస్తా- గినోరి టెర్రస్‌లో పండుగ ఇటాలియన్ వేడుకలు, డిసెంబర్ 4 నుండి 30 వరకు, బస్తా! పాస్తాలు, రోస్టెడ్ మీట్ మరియు పండుగ స్పెషల్స్ వంటి రోజువారీ అలా కార్టే ఇటాలియన్ రుచులను అందిస్తుంది. బస్తా! గినోరి టెర్రస్‌లో క్రిస్మస్ బ్రంచ్‌ను ఆస్వాదించవచ్చు.

డిశెంబరు 20 మీ రాశి ఫలితాలు, ఏ పనులు పూర్తవుతాయి? ఏ పనులు వాయిదా?

డిశెంబరు 20 మీ రాశి ఫలితాలు, ఏ పనులు పూర్తవుతాయి? ఏ పనులు వాయిదా?మేషం: అశ్వని, భరణి, 1,2,3, 4 పాదాలు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఓర్పుతో పనిచేయండి. అనుమానాలకు తావివ్వవద్దు. సన్నిహితులు ప్రోత్సహిస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు ముందుకు సాగవు. నోటీసులు అందుకుంటారు. కీలక చర్చల్లో పాల్గొంటారు. వృషభం కృత్తిక 2,3,4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2 పాదాలు సత్కాలం సమీపిస్తోంది. ఆలోచనలు కార్యరూపంలో పెట్టండి. స్వయంకృషితో లక్ష్యాలు సాధిస్తారు. దుబారా ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. సంస్థల స్థాపనలకు అనుకూలం. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. మీ శ్రీమతిని ఇబ్బంది పెట్టవద్దు.

2026-2027 శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు : సింహరాశికి ఆదాయం, వ్యయం ఎంత?

2026-2027 శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు : సింహరాశికి ఆదాయం, వ్యయం ఎంత?సింహరాశి : మఖ 1 2 3 4 పాదములు, పుబ్బ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తర 1వ పాదము ఆదాయం - 5 వ్యయం - 5 రాజపూజ్యం-7 అవమానం - 7 ఈ రాశివారికి ఈ సంవత్సరం ప్రథమార్ధం ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. గత సంవత్సరం కంటే మెరుగైన పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. అనుకున్న కార్యం సాధిస్తారు. ప్రేమానుబంధాలు బలపడతాయి. అందరితో కలుపుగోలుగా వ్యవహరిస్తారు. గృహంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఉన్నతస్థితికి చేరుకుంటారు. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులుంటాయి. ఆలయాలు, సేవా సంస్థలకు విరాళాలు అందిస్తారు. సంఘంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు పెంపొందుతాయి. వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. అవివాహితులకు శుభదాయకం. దంపతుల మధ్య చిన్న చిన్న కలహాలు ఎదురైనా వెంటనే సమసిపోగలవు.

2026-2027: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు.. కర్కాటక రాశికి పరీక్షా సమయం

2026-2027: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు.. కర్కాటక రాశికి పరీక్షా సమయంఈ సంవత్సరం ఈ రాశివారికి పరీక్షా సమయం. ఓర్పుతో శ్రమిస్తే అనుకున్న కార్యం సిద్ధిస్తుంది. వ్యవహార, సంప్రదింపులతో సతమతమవుతారు. అగ్రిమెంట్ల విషయాలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అనాలోచిత నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులుంటాయి. ఆదాయం పెంచుకునే దిశగా యత్నాలు సాగిస్తారు. ఆప్తుల సాయంతో కొన్ని అవసరాలు నెరవేరుతాయి. పొదుపు పథకాలు కలిసిరావు. దంపతుల మధ్య తరచు కలహాలు, వెంటనే రాజీపడటం జరుగుతుంది. ఆత్మీయుల ప్రోత్సాహంతో వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఆశించిన సంబంధం నిరుత్సాహపరుస్తుంది. ఇదీ ఒకందుకు మంచికేనని భావించండి.
