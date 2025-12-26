శనివారం, 27 డిశెంబరు 2025
Written By రామన్

27-12-2025 శనివారం ఫలితాలు - నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త...

astrology
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. కొందరి వ్యాఖ్యలు నీరుగారుస్తాయి. మొండిగా యత్నాలు సాగిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ వీలుపడదు. ఆటంకాలెదురైనా పనులు పూర్తవుతాయి. దైవకార్యంలో పాల్గొంటారు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
గ్రహస్థితి నిరాశాజనకం. మనోధైర్యంతో మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ సమస్యగా భావించవద్దు. సంకల్పబలంతోనే కార్యం సిద్ధిస్తుంది. చేస్తున్న పనులు మధ్యలో నిలిపివేయవద్దు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత లోపం. సామరస్యంగా మెలగండి. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. పత్రాల రెన్యువల్లో అలక్ష్యం తగదు. కొన్ని తప్పిదాలకు మూల్యం చెల్లించుకుంటారు. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
తలపెట్టిన కార్యం సఫలమవుతుంది. మానసికంగా కుదుటపడతారు. కొత్తయత్నాలు మొదలు పెడతారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. విలాసాలకు ఖర్చు చేస్తారు. పనులు పురమాయించవద్దు. నోటీసులు అందుకుంటారు. పుణ్యక్షేత్రాలు, కొత్త ప్రదేశం సందర్శిస్తారు.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
పెద్దఖర్చు తగిలే సూచనలున్నాయి. ధనం పొదుపుగా ఖర్చుచేయండి. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. స్థిరచరాస్తుల వ్యవహారంలో జాగ్రత్త. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. ప్రయాణంలో ఒకింత అవస్థలు ఎదుర్కుంటారు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
లావాదేవీలు సంతృప్తినిస్తాయి. రుణవిముక్తులవుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. సన్నిహితులు ఆదుకుంటారు. కొత్త పనులకు ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. అప్రియమైన వార్త వినవలసివస్తుంది. కార్యక్రమాలు ముందుకు సాగవు. సంస్మరణ సమావేశంలో పాల్గొంటారు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
అవకాశం కలిసివస్తుంది. రాజీమార్గంలో సమస్య పరిష్కరించుకుంటారు. యత్నాలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. లక్ష్యానికి చేరువవుతారు. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. మీ వ్యాఖ్యలను కొందరు తప్పుపడతారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
కార్యసిద్ధి, ధనయోగం ఉన్నాయి. సమర్ధతను చాటుకుంటారు. ప్రత్యేక గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. సభ్యత్వాలు స్వీకరిస్తారు. అనుకున్న విధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. నోటీసులు అందుకుంటారు.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
పొదుపు ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. అర్థాంతంగా ముగించిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ప్రముఖులను ఆకట్టుకుంటారు. ప్రత్యర్థులతో జాగ్రత్త. ఏ విషయాన్నీ తేలికగా తీసుకోవద్దు. దూరప్రయాణం తలపెడతారు. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
గ్రహసంచారం బాగుంది. కొత్తయత్నాలు మొదలెట్టండి. మీ కృషి తక్షణం ఫలిస్తుంది. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. ఆడంబరాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఒక సమాచారం తీవ్రంగా ఆలోచింపచేస్తుంది. బెట్టింగులకు పాల్పడవద్దు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
తలపెట్టిన కార్యం విజయవంతమవుతుంది. కొన్ని ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అవగాహన లేని విషయాల జోలికి పోవద్దు. ఆస్తి వ్యవహారంలో తొందరపాటు తగదు. నిపుణుల సలహా పాటించండి.
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
కార్యం సిద్ధిస్తుంది. సమస్యలను ధైర్యంగా ఎదుర్కుంటారు. మీ కృషి స్ఫూర్తిదాయకమవుతుంది. వ్యతిరేకులు సన్నిహితులవుతారు. పనులు సకాలంలో పూర్తికాగలవు. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు. చెల్లింపుల్లో అశ్రద్ధ తగదు. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు.

Telangana: తెలంగాణ రాష్ట్రం తీవ్రమైన చలిగాలులు

Telangana: తెలంగాణ రాష్ట్రం తీవ్రమైన చలిగాలులుతెలంగాణ రాష్ట్రం తీవ్రమైన చలిగాలుల బారి నుండి ఇంకా కోలుకోలేదు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇది వరుసగా 21వ రోజు తీవ్రమైన చలి పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. డిసెంబర్ 27, శుక్రవారం నాడు అనేక ప్రాంతాలలో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు ఒకే అంకెకు పడిపోయాయి, ముఖ్యంగా ఉత్తర- మధ్య జిల్లాలపై చలి తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది.

నూతన సంవత్సర వేడుకలకు సినీ నటి మాధవీలతను చీఫ్ గెస్ట్‌గా ఆహ్వానిస్తాం: జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి

నూతన సంవత్సర వేడుకలకు సినీ నటి మాధవీలతను చీఫ్ గెస్ట్‌గా ఆహ్వానిస్తాం: జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డితాడిపత్రిలో నూతన సంవత్సర వేడుకలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి అన్నారు. ఇందుకుగాను ప్రత్యేకించి కొన్నిరోజులు కార్యకర్తల కోసం, కొన్ని రోజులు కుటుంబ సభ్యుల కోసం కేటాయిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఐతే ఈసారి నూతన సంవత్సర వేడుకలకు సినీ నటి మాధవీలతను ముఖ్య అతిథిగా ఆహ్వానించామని అన్నారు. గతంలో హీరోయిన్ మాధవీలత మాపై విమర్శలు చేసారు. ఐతే మాధవీలత మేము కాంప్రమైజ్ అయ్యాము. నేను మాధవీలతకు క్షమాపణలు చెప్పాను. ఆమె నాకు చెప్పింది కనుక ఇక ఎలాంటి వివాదం లేదు. నూతన సంవత్సర వేడుకలకు నేను పిలిచాను. ఆమె వస్తుందో రాదో చూడాలి అని అన్నారు.

ఆస్ట్రేలియా తరహాలో 16 యేళ్ళలోపు చిన్నారులకు సోషల్ మీడియా బ్యాన్...

ఆస్ట్రేలియా తరహాలో 16 యేళ్ళలోపు చిన్నారులకు సోషల్ మీడియా బ్యాన్...ఆస్ట్రేలియా తరహాలోనే 16యేళ్ళ లోపు చిన్నారులకు సోషల్ మీడియా నిషేధించే అంశాన్ని పరిశీలించాలని కేంద్రానికి మద్రాస్ హైకోర్టు మదురై బెంచ్ సూచించింది. ఈ మేరకు ఎస్.విజయ్ కుమార్ అనేవ్యక్తి దాఖలు చేసిన ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యంపై విచారణ జరిపిన కోర్టు పై విధంగా వ్యాఖ్యానించారు.

పిజ్జా, బర్గర్ తిని ఇంటర్ విద్యార్థిని మృతి, ప్రేవుల్లో ఇరుక్కుపోయి...

పిజ్జా, బర్గర్ తిని ఇంటర్ విద్యార్థిని మృతి, ప్రేవుల్లో ఇరుక్కుపోయి...మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం లోని అమ్రోహాలో ఇంటర్ చదువుతున్న 16 ఏళ్ల విద్యార్థిని ఫాస్ట్ ఫుడ్ తిన్న తర్వాత మరణించింది. ఫాస్ట్ ఫుడ్ అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల ఆమె ప్రేవుల్లో వాటికి చెందిన పదార్థాలు ఇరుక్కుపోయి జీర్ణవ్యవస్థ పూర్తిగా దెబ్బతిన్నదని వైద్యులు నిర్ధారించారు. అహానా చిన్నప్పటి నుంచి ఫాస్ట్ ఫుడ్ ప్రియురాలు. ఆమె చౌ మెయిన్, మ్యాగీ, పిజ్జా, బర్గర్లు వంటి ఫాస్ట్ ఫుడ్ పదార్థాలను ఎక్కువగా తినేదని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఆమెకు శస్త్రచికిత్స జరిగింది, కానీ ఆమెను కాపాడలేకపోయారు.

బంగ్లాదేశ్‌లో అస్థిర పరిస్థితులు - హిందువులను చంపేస్తున్నారు...

బంగ్లాదేశ్‌లో అస్థిర పరిస్థితులు - హిందువులను చంపేస్తున్నారు...పొరుగు దేశం బంగ్లాదేశ్‌లో అస్థిర పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అదేసమయంలో ఆ దేశంలో మైనార్టీలుగా ఉన్న హిందువులను లక్ష్యంగా చేసుకుని మూక దాడులు జరుగుతున్నాయి. కొందరిని చంపేస్తున్నారు. ఈ హింసాత్మక చర్యలపై భారత్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనం: టిటిడి చైర్మన్ ఏం చెప్పారంటే?

తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనం: టిటిడి చైర్మన్ ఏం చెప్పారంటే?తిరుమల: డిసెంబర్ 30 నుండి జనవరి 8వ తేది వరకు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో నిర్వహించనున్న వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలపై సోషియల్ మీడియాలో జరుగుతున్న అసత్య ప్రచారాన్ని నమ్మవద్దని టీటీడీ చైర్మన్ శ్రీ బీ.ఆర్.నాయుడు భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. తిరుమలలోని టీటీడీ చైర్మన్ క్యాంపు కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మంగళవారం సాయంత్రం మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా చైర్మన్ మాట్లాడుతూ వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు టోకెన్ లేని భక్తులకు తిరుమలకు అనుమతి లేదంటూ సోషియల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని ఆయన ఖండించారు. భక్తులను తిరుమలకు రావద్దని చెప్పే అధికారం ఎవ్వరికీ లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

