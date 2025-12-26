27-12-2025 శనివారం ఫలితాలు - నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త...

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. కొందరి వ్యాఖ్యలు నీరుగారుస్తాయి. మొండిగా యత్నాలు సాగిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ వీలుపడదు. ఆటంకాలెదురైనా పనులు పూర్తవుతాయి. దైవకార్యంలో పాల్గొంటారు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
గ్రహస్థితి నిరాశాజనకం. మనోధైర్యంతో మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ సమస్యగా భావించవద్దు. సంకల్పబలంతోనే కార్యం సిద్ధిస్తుంది. చేస్తున్న పనులు మధ్యలో నిలిపివేయవద్దు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత లోపం. సామరస్యంగా మెలగండి. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. పత్రాల రెన్యువల్లో అలక్ష్యం తగదు. కొన్ని తప్పిదాలకు మూల్యం చెల్లించుకుంటారు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
తలపెట్టిన కార్యం సఫలమవుతుంది. మానసికంగా కుదుటపడతారు. కొత్తయత్నాలు మొదలు పెడతారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. విలాసాలకు ఖర్చు చేస్తారు. పనులు పురమాయించవద్దు. నోటీసులు అందుకుంటారు. పుణ్యక్షేత్రాలు, కొత్త ప్రదేశం సందర్శిస్తారు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
పెద్దఖర్చు తగిలే సూచనలున్నాయి. ధనం పొదుపుగా ఖర్చుచేయండి. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. స్థిరచరాస్తుల వ్యవహారంలో జాగ్రత్త. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. ప్రయాణంలో ఒకింత అవస్థలు ఎదుర్కుంటారు.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
లావాదేవీలు సంతృప్తినిస్తాయి. రుణవిముక్తులవుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. సన్నిహితులు ఆదుకుంటారు. కొత్త పనులకు ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. అప్రియమైన వార్త వినవలసివస్తుంది. కార్యక్రమాలు ముందుకు సాగవు. సంస్మరణ సమావేశంలో పాల్గొంటారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
అవకాశం కలిసివస్తుంది. రాజీమార్గంలో సమస్య పరిష్కరించుకుంటారు. యత్నాలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. లక్ష్యానికి చేరువవుతారు. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. మీ వ్యాఖ్యలను కొందరు తప్పుపడతారు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
కార్యసిద్ధి, ధనయోగం ఉన్నాయి. సమర్ధతను చాటుకుంటారు. ప్రత్యేక గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. సభ్యత్వాలు స్వీకరిస్తారు. అనుకున్న విధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. నోటీసులు అందుకుంటారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
పొదుపు ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. అర్థాంతంగా ముగించిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ప్రముఖులను ఆకట్టుకుంటారు. ప్రత్యర్థులతో జాగ్రత్త. ఏ విషయాన్నీ తేలికగా తీసుకోవద్దు. దూరప్రయాణం తలపెడతారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
గ్రహసంచారం బాగుంది. కొత్తయత్నాలు మొదలెట్టండి. మీ కృషి తక్షణం ఫలిస్తుంది. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. ఆడంబరాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఒక సమాచారం తీవ్రంగా ఆలోచింపచేస్తుంది. బెట్టింగులకు పాల్పడవద్దు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
తలపెట్టిన కార్యం విజయవంతమవుతుంది. కొన్ని ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అవగాహన లేని విషయాల జోలికి పోవద్దు. ఆస్తి వ్యవహారంలో తొందరపాటు తగదు. నిపుణుల సలహా పాటించండి.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
కార్యం సిద్ధిస్తుంది. సమస్యలను ధైర్యంగా ఎదుర్కుంటారు. మీ కృషి స్ఫూర్తిదాయకమవుతుంది. వ్యతిరేకులు సన్నిహితులవుతారు. పనులు సకాలంలో పూర్తికాగలవు. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు. చెల్లింపుల్లో అశ్రద్ధ తగదు. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు.